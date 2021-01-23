Faizsiz kredi veren devlet kurumları ve bankalar hangileridir?

Ülkemizde faizsiz ihtiyaç kredisi veren banka bulunmamaktadır. Halkbank, sadece esnaflara faizsiz kredi seçenekleri sunmaktadır. PTT’de emekli vatandaşlara çok düşük faiz ile kredi vermektedir.

Faizsiz kredi veren devlet kurumları hangileridir?

Faizsiz kredi veren devlet kurumları şöyledir;

-Tarım ve Orman Bakanlığı

-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

-Esnafa yönelik kamu bankaları

-Özel denek ve vakıflar

-Diğer kamu kurumları

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı faizsiz kredileri

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde KOSGEB esnaf ve sanatkarlara destek vermektedir. Bununla beraber esnaf ve sanatkar kooperatifleri de destek vermektedir. Hangi mesleği yaparsanız yapın vergi veren bir esnafsanız KOSGEB’ten yararlanabilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı faizsiz çiftçi kredileri

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ziraat Bankası çiftçilere tarım ve hayvansal üretimlerde düşük faizli veya faizsiz krediler vermeye 2021 senesinde de devam edecek. Tarım Kredi Kooperatifi krediye kefalet sunar iken, Ziraat Bankası da sıfır faizli kredi vermektedir. Önek olarak geçen yıl başlayan projede 300 koyun ya da 250 büyükbaş hayvana çiftçilere 100 bin TL faizsiz kredi verilmişti. Buna ek olarak genç çiftçilerin köye yerleşmesi şartıyla 30.000TL hibe Bakanlık tarafından verilmişti. Ayrıca çiftçilere traktör desteği de verilmişti. Bu desteklerin 2021 senesinde de devam edilmesi bekleniyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekleri

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak ödemeler yapmaktadır. Ayrıca bakanlık yeni iş kurmak isteyen kadın girişimcilere 15 Bin TL’ye varan faizsiz kredi vermektedir.

Faizsiz kredi veren bankalar hangileridir?

Birçok kişiye faizsiz kredi imkanı sunan bankalar şöyle;

-Vakıfbank Katılım (kar payı alıyor)

-Ziraat Katılım (kar payı alıyor)

-AlbarakaTürk Katılım ( kar payı alıyor)

-KuveytTürk Bankası (faizsiz ev kredisi vermiştir)

-Halk Bankası ( üç farklı faizsiz kredi seçeneği vardır)

Faizsiz kredi hesaplama tablosu

İhtiyaç ve konut kredilerinde verilen faizsiz kredilerinin hesaplama yöntemleri ve katılım bankalarını ‘kar payı’ hesaplamaları şöyledir;

Katılım bankalarından alınan 10.000TL ve 36 ay taksitli ihtiyaç kredisi hesaplaması şöyle;

Banka adı Aylık ödeme Kar payı oranı Toplam ödeme Türkiye Finans Katılım Bankası İhtiyaç. Kredisi 336,05TL %0,89 12.150,30TL Kuveyt Türk İhtiyaç Kredisi 336,05TL %0,89 12.147,30TL Ziraat Katılım İhtiyaç Kredisi 347TL %1,05 12.553TL

Konut kredisi için katılım bankalarından alınan 100 Bin TL 120 ay taksitli faizsiz kredi için hesaplaması şöyle;

Banka adı Aylık ödeme Kar payı oranı Toplam ödeme Albaraka Türk Konut Kredisi 1.329,29TL %0,83 158.315TL Kuveyt Türk Konut Kredisi (60 ay) 2.081,66TL %0,76 124.899,86TL Vakıf Katılım Konut kredisi 1.260TL %0,74 152.584TL Türkiye Finans Katılım Bankası Konut kredisi 1.293TL %0,79 156.407 Ziraat Katılım Bankası Konut Kredisi 1.260TL %0,74 152.401TL

Faizsiz kredi çekebilmek için gereken belgeler nelerdir?

Faizsiz kredi çekmek isteyen kişilerden bankalar tarafından istenen bazı belgeler şöyle;

-T.C kimlik kartının aslı ve fotokopisi

-Başvuru formu ve banka sözleşmesi

-Ev almak isteyen kişilerden exper hesaplamasına dair belgeler

-Tapu belgesinin aslı ve fotokopisi

-Gelir belgesi ya da maaş bordrosu

-Esnaf ve sanatkarların faaliyet belgeleri