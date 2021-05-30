İstanbul 22°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 30 Mayıs 2021 Pazar

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 30 Mayıs Pazar 19:27 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

30 Mayıs 2021 Pazar 19:27
Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 30 Mayıs 2021 Pazar
Takip Et:

Yeni yılla birlikte banka kredilerine olan ilgi artmaya başladı. Özellikle yaşanan ekonomik sorunlar vatandaşları kredi almaya itiyor. Birçok kişi ihtiyaçlarını gidermek adına banka kredilerine başvuruyor.

Birçok banka vatandaşlara kredi hizmeti vermektedir. Bankalar kredi verirken belli oranda kendi belirledikleri faiz oranlarını uygulamaktadır. Ancak bazı bankalar ise kredi verirken bazı durumlarda faiz uygulamamaktadır.

30 Mayıs 2021 Pazar Faizsiz kredi veren bankalar hangileridir?

Kuveyt Türk

Ziraat Bankası

Halkbank

TEB

Devlet destekli kredi veren bankaların şartları 30 Mayıs 2021 Pazar

Son günlerde artan maddi sıkıntılar ile birlikte birçok kişi kredi kullanmayı düşünüyor. Kredi faizleri düşmüş olmasına rağmen faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler çoğu bankanın başlattığı yeni kampanyalar ile faizsiz kredi kullanma imkanı yakalıyor.

Birçok kredi kampanyasında uygulamaya geçen yeni faizsiz kredi imkanı ile kişiler, ihtiyaç, konu veya taşıt kredisi gibi kredileri faizsiz olarak kullanabiliyor. Uygun ödeme planları ve müşteriyi destekleyici şartlar sunan bankaları devlet destekliyor. Bankalara göre farklılık gösteren faizsiz kredi şartlarına göre bankanın belirlediği ödeme talimatlarına göre kişiler bu krediden yararlanabiliyor. Faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler bu kredi başvurularını dijital ortamdan ve banka şubelerinden gerçekleştirebiliyor.

Kuveyt Türk Faizsiz kredi avantajları

Bankanın başlattığı yeni kampanya ile birlikte kişiler faizsiz kredi imkanı yakalamaktadır. Kişinin krediyi kullanacağı malı önce kendisi alan Kuveyt Türk, alınan mülke eklediği kar ile birlikte kredi kullanacak kişiye bu mülkü satmaktadır. Bu şekilde herhangi bir faiz uygulamayan banka, kişinin kabul etmesi halinde helal bir kredi kullanmış olur. Kullanılan kredinin ödemelerinde de kolaylık sağlayan banka, kişinin belirleyeceği koşullara göre taksitlendirme yapmaktadır.

Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları

Birçok yatırım amacıyla kredi çeken kişilerin yanında olan kamu bankası, kişilere sağladığı imkanlar ile birlikte faizsiz kredi vermektedir. TESKOMB, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ve KOSGEB sayesinde sağlanan imkanlar çerçevesinde Ziraat Bankası müşterilerine faizsiz kredi kullandırmaktadır. Bu kredi hakkında detaylı bilgileri şubelerinden veren banka, faizsiz kredi isteyenleri banka şubelerine beklemektedir.

Halkbank’tan faizsiz kredi avantajları

KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi veren Halkbank, ihtiyaç sahibi bütün kişileri banka şubelerine beklemektedir. Uygun ödeme seçenekleri ve destekleyici koşullar ile müşterilerine kredi veren banka, bu sayede müşterilerinin içini rahatlatmaktadır.

Türk Ekonomi Bankası’ndan faizsiz kredi avantajları

Faizsiz kredi imkanını kendi müşterilerinin hizmetine sunan Türk Ekonomi Bankası, krediden faydalanmak isteyen müşterilerini şubelerine davet etmektedir. Devlet desteği ile başlatılan faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde faizsiz kredi imkanından yararlanmaktadır.


Son Güncelleme: 30.05.2021 19:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcistan asgari ücreti ne kadar?
Gürcistan asgari ücreti ne kadar?
Andorra güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Andorra güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Emekli promosyon hangi banka ne kadar veriyor? 2021 Banka emekli promosyonu ne zaman yatacak?
Emekli promosyon hangi banka ne kadar veriyor? 2021 Banka emekli promosyonu ne zaman yatacak?
Kredi sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır?
Kredi sicil affı kimleri kapsıyor? 2021 Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır?
50.000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 50 BİN TL'ye verilen faiz
50.000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 50 BİN TL'ye verilen faiz
Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?

Popüler Haberler

Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 30 Mayıs 2021 Pazar
Kefaret dizisi Meltem karakteri kimdir? Özge Özacar kimdir, nereli, kaç yaşında?
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru formu
Kefaret dizisindeki Arzu karakteri kimdir?
Kefaret dizisindeki Elif karakteri Kimdir? Lavinya Ünlüer dizideki rolü ve hayatı
Kefaret dizisi Zeki (Tolga Güleç) kimdir?
Kefaret dizisinin çekim yerleri neresi? Kefaret çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
ATV Beni Bırakma oyuncu kadrosu
Bekçi alımı yapılacak mı? Yeni bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 Bekçi alım şartları ne olacak?
AGİ ödemesi nasıl hesaplanır? 2021 AGİ kimlere verilir?
Yemin Reyhan kimdir? Gerçek adı nedir? İlayda Altuntaş nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Asuman (Hazal Çağlar) kimdir?
Bim'de indirimde ne var 30 Mayıs 2021 Pazar bim indirimleri bu hafta
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2021
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabirleri ve yorumları
Kanada'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Tozkoparan İskender 26.bölüm fragmanı ve 6 Haziran 2021 Pazar özeti TRT 1
İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 30 Mayıs 2021 Pazar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.