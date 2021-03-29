İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...
Türk bilim insanları, burun spreyi olarak geliştirecekleri aşıyla bulaşı engelleyecek!
Son Dakika
Türk bilim insanları, burun spreyi...
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...

Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 29 Mart 2021 Pazartesi

Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. konusuyla ilgili olarak 29 Mart 2021 Pazartesi tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Mart 2021 Pazartesi 10:35
Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 29 Mart 2021 Pazartesi
Takip Et:

Son günlerde artan maddi sıkıntılar ile birlikte birçok kişi kredi kullanmayı düşünüyor. Kredi faizleri düşmüş olmasına rağmen faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler çoğu bankanın başlattığı yeni kampanyalar ile faizsiz kredi kullanma imkanı yakalıyor.

Birçok kredi kampanyasında uygulamaya geçen yeni faizsiz kredi imkanı ile kişiler, ihtiyaç, konu veya taşıt kredisi gibi kredileri faizsiz olarak kullanabiliyor. Uygun ödeme planları ve müşteriyi destekleyici şartlar sunan bankaları devlet destekliyor. Bankalara göre farklılık gösteren faizsiz kredi şartlarına göre bankanın belirlediği ödeme talimatlarına göre kişiler bu krediden yararlanabiliyor. Faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler bu kredi başvurularını dijital ortamdan ve banka şubelerinden gerçekleştirebiliyor.

Kuveyt Türk Faizsiz kredi avantajları

Bankanın başlattığı yeni kampanya ile birlikte kişiler faizsiz kredi imkanı yakalamaktadır. Kişinin krediyi kullanacağı malı önce kendisi alan Kuveyt Türk, alınan mülke eklediği kar ile birlikte kredi kullanacak kişiye bu mülkü satmaktadır. Bu şekilde herhangi bir faiz uygulamayan banka, kişinin kabul etmesi halinde helal bir kredi kullanmış olur. Kullanılan kredinin ödemelerinde de kolaylık sağlayan banka, kişinin belirleyeceği koşullara göre taksitlendirme yapmaktadır.

Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları

Birçok yatırım amacıyla kredi çeken kişilerin yanında olan kamu bankası, kişilere sağladığı imkanlar ile birlikte faizsiz kredi vermektedir. TESKOMB, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ve KOSGEB sayesinde sağlanan imkanlar çerçevesinde Ziraat Bankası müşterilerine faizsiz kredi kullandırmaktadır. Bu kredi hakkında detaylı bilgileri şubelerinden veren banka, faizsiz kredi isteyenleri banka şubelerine beklemektedir.

Halkbank’tan faizsiz kredi avantajları

KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi veren Halkbank, ihtiyaç sahibi bütün kişileri banka şubelerine beklemektedir. Uygun ödeme seçenekleri ve destekleyici koşullar ile müşterilerine kredi veren banka, bu sayede müşterilerinin içini rahatlatmaktadır.

Türk Ekonomi Bankası’ndan faizsiz kredi avantajları

Faizsiz kredi imkanını kendi müşterilerinin hizmetine sunan Türk Ekonomi Bankası, krediden faydalanmak isteyen müşterilerini şubelerine davet etmektedir. Devlet desteği ile başlatılan faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde faizsiz kredi imkanından yararlanmaktadır.



Son Güncelleme: 29.03.2021 10:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Axess Chip Para nedir, nerelerde kullanılır? Chip Para geçen yerler nereler?
Axess Chip Para nedir, nerelerde kullanılır? Chip Para geçen yerler nereler?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanır? Naturelgaz halka arz ne zaman, tarih belli oldu mu?
Naturelgaz halka arz ne zaman sonuçlanır? Naturelgaz halka arz ne zaman, tarih belli oldu mu?
Kripto paralarda son durum ne? 25 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 25 Mart 2021 Perşembe BTC ve güncel kripto fiyatları
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 25 Mart 2021 Perşembe 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 25 Mart 2021 Perşembe 1 BTC kaç tl oldu?
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcumu ödemedim, ne olacak?
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcumu ödemedim, ne olacak?
İhtiyaç kredisi başvurum neden kabul olmadı? İhtiyaç kredisi hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları
İhtiyaç kredisi başvurum neden kabul olmadı? İhtiyaç kredisi hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları

Popüler Haberler

Faizsiz kredi sunan bankalar ve şartları 29 Mart 2021 Pazartesi
Kenya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Makedonya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2021
İkea güncel çalışma saatleri ve günleri 2021
Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? 2021
Türk Telekom nereye şikayet edilebilir, şikayet takibi nasıl yapılır?
İhaleye girmek için 2021 sgk borcu limiti
Bugün kimin maçı var? 29 Mart 2021 Pazartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2021 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
TJK 22 Mart 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Zula Battle Royale modu ne zaman açılacak?
A101 20 - 26 Mart 2021 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kampanyası broşürü
Kuruluş Osman dizisi Hasan Sabbah kimdir? Flatyos tarihte gerçekten var mı?
Star TV canlı yayın akışı 24 Mart 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik formülü
Saç ekimi uzmanı nasıl olunur? Saç ekimi uzmanları hangi kurslara gider?
PTT 2021 Mart Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın kaç yaşında?
2021 Mart KYK ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri hangi tarihlerde hesaplara yatar?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.