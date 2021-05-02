KOSGEB, esnafa özel faizsiz kredi imkanı sunacak. Konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamaya göre, KOSGEB hızlı destek programı kapsamında faizsiz kredi başvuruları yarın başlıyor. O tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı özellikle esnafımız ekonomik olarak büyük sıkıntılar çekiyor. Bu kapsamda esnafımıza destek paketleri açıklandı. Esnafımıza destek paketleri arasında faizsiz kredi imkanı yer alıyor. Faizsiz kredi başvuruları başlıyor.

KOSGEB Online Eğitim Programları

KOSGEB tarafından hayata geçirilen hızlı destek programı kapsamında, salgın sürecinde ekonomik olarak büyük zorluklar içerisinde olan küçük ölçekli ve mikro işletmeler özel faizsiz kredi imkanı sunulacak. Faizsiz kredi imkanının üç yıl geri ödemesiz desteği bulunuyor. Faizsiz kredi imkanından küçük işletmeler 75.000 Türk Lirası ile mikro işletmeler 30.000 Türk Lirası arasında bir finansman alacak.

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank KOSGEB, tübitak, kalkınma ajanslarının girişimcilerimize bir çok özel imkan ortaya koyduğunu ifade etti. Özellikle koz cep tarafından düzenlenen online girişimcilik eğitimleri sayesinde şimdiye kadar 203.000 vatandaşımızın geleneksel girişimci eğitimini tamamlayarak belge aldığını ifade etti. Ayrıca 90.000 kişinin ileri girişimci eğitimi aldığını söyledi. Şimdiye kadar destek başvurusu almak isteyen 110.000 girişimci 4 milyar Türk Lirasına kadar destek aldı. Ayrıca 15.000 girişimci kardeşimize de 700 milyon Türk Lirası işletme kredisi verdik dedi.