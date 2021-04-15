Faizsiz ev nasıl alınır? 

Bu doğrultuda yapılan araştırmaların içeriğine göre ülkemizin pek çok yerinde bu yol ile ev sahibi olunabilir. Sizin ödeme imkanlarınıza göre oluşturulan bir çok ev kampanyaları oluşturuldu. Kolay bir yolla evinize kavuşmak mümkün. Bu yolu yaratansa Faizsiz konut ve araç sistemi olarak da bilinen Tasarruf Finansman Sistemi'ne ilişkin beklenen kanun yürürlüğe girdi. Bunun üzerine 35 şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulundu.

Birevim ile Çözüm Tasarruf da Birevim markası adı altında bir birleşmede bulunuldu. Birlikbirikim Gayrimenkul ve Gelecek Tasarruf Gelecek Tasarruf farklı bir yolla bir araya gelmeye karar verdiler. Destekevim ve Güvence Tasarruf ise Destekevim Gayrimenkul olarak anlaşmalı farklı bir adım attılar. Tasarruf finansman şirketlerinin BDDK'ya intibak için verilen 1 aylık başvuru süresi dolarken şirketler, 6 ay gibi bir süre içinde incelemeler gerçekleşecek ve başvurular sonuçlanması bekleniyor.

BDDK'nın bu belirtilen süreyi 6 ay daha uzatıp 12 aya gibi bir vakit sunabilme hakkına sahiptir. İntibak süresince başvurusu bulunmayan ve faaliyetine devam eden şirketler içinse "İzinsiz faaliyette bulunmak" cezai işleme tabii tutulacaklar.

Mağdur olan vatandaşlar ve devamı gelmemesi için önüne geçebilmeyi hedefi içerisinde intibak başvurusunu gerçekleştirmeyen şirketler için BDDK yetkilileri, bu kapsamdaki eylemleri gerçekleştirenlerin BDDK veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirilmesini açıklamalarında bulundurdu.

Bunun dışında yetkili kişiler tasarruf finansmanı şirketleri birlikteliğiyle ödemelerin kamusal bir güvence üzerinde olmadığını mevduatın değerlendirilmesinin sadece gözetim ve denetimin BDDK'da yetkisinde olacağı hakkında da başka bir uyarı biçiminde bulundu.

"Artık hepimiz devletimizin kontrol ve denetimindeyiz"

Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Deneği Kurucu Genel Başkanı Serdar Kolo tarafından yapılan açıklamayla bu yasa sayesinde sektör içerisinde haksız bir rekabetin olmayacağı belirtildi. Kolo, geçtiğimiz yıl olan düzensiz yapılandırılmaların ve bireylerin mağdur edilmesini bir daha yaşanacağına artık hepimiz devletimizin kontrol ve denetimindeyiz diyerek kesinlik verdi.

İşte başvuru yapan şirketler:

UmutEvim Şirketi

Fuzul Gayrimenkul Şirket

EminEvim Şirketi

KatılımEvim Şirketi

MeskenFinans Şirketi

KumbaraEvim Şirketi

BirikimEvim Şirketi

İmece Yatırım Şirket

YeniEvim Şirketi

FinanSevim Şirket

FinalEvim Şirketi

YaşamEvim Şirketi

ÖnceEvim Şirket

Tasarruf Gayrimenkul Şirketi

İhtiyaçEvim Şirketi

GerçekEvim Şirketi

HedefEvim Şirket

İkizlerEvim Şirket

Değer Tasarruf Şirket

NarEvim Şirket

MorEvim Şirket

Sinpaş Yapı Şirketi

DoğruEvim Şirketi

İstekEvim (Varlıkevim) Şirketleri

VarlıkEvim (Varlıkevim) Şirketleri

İktisatEvim (İktisatevim) Şirketleri

PamukEvim (İktisatevim) Şirketleri

VizyonEvim (İktisatevim) Şirketleri

Ezogelin (İktisatevim) Şirketleri

BirEvim (Birevim) Şirketleri

Çözüm Tasarruf (Birevim) Şirketleri

Birlik Birikim (Gelecek Tasarruf) Şirketleri

Gelecek Tasarruf (Gelecek Tasarruf) Şirketleri

DestekEvim (Destekevim) Şirketleri

Güvence Tasarruf (Destekevim) Şirketleri