Faize yatırılan 20.000 TL bir ay sonunda ne kadar olur?

Yatırımcılar artan döviz ve altın fiyatlarını göz önüne alarak yatırım yapıyor. Uzun vadede kazanç elde edilmesin sağlayan bu yöntemlerin yanı sıra banka faizleriyle de kazanç elde etmek mümkün. Ufak tefek demeden birçok kişi faize para yatırıyor.

Ziraat Bankası 20.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Ziraat Bankası faiz oranını %17,50 olarak belirlemiştir. Bir kişi Ziraat Bankası’na 20.000 TL yatırdığında bu tutar bir ay sonunda 20.244,52 TL olacaktır.

Halkbank 20.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Enpara 20.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Kamu bankalarından biri olan Halkbank faiz oranını %19 olarak belirlemiştir. Buna göre Halkbank’a 20.000 TL yatırılması durumunda bu para bir ay içinde 20.265,49 TL olacaktır.

Enpara online bankacılık uygulamasıdır. Bu bankacılık uygulaması 34 günlük faiz uygulamaktadır. Bankaya 20.000 TL yatıran bir kişi ay sonunda 20.296,92 TL olacaktır.

İş Bankası 20.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

İŞ Bankası aylık faiz oranını %13,80 olarak belirlemiştir. Bankaya 20.000 TL yatırım yapan bir kişi ay sonunda 192, 82 TL kazanç elde eder ve yatırımı 20.192,82 TL olur.