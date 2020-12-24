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Faiz toplasından sonra gözler Merkez Bankasına çevrildi! Faiz kararlarında ne gibi gelişmeler sağlandı?

Merkez Bankası düzenlenen toplantının ardından faiz sonuçlarını açıkladı. 2020’nin son toplantısını düzenleyen kurul faiz kararlarını duyurdu.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:41
Faiz toplasından sonra gözler Merkez Bankasına çevrildi! Faiz kararlarında ne gibi gelişmeler sağlandı?
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Geçtiğimiz hafta düzenlenen toplantıda faiz oranlarının 475 baz alınarak %15 seviyesine yükseldiğini duyuran kurul 24 Aralık 2020 tarihinde yapılan toplantı hakkında bilgi verildi. Aralık ayı için düzenlenen toplantı için Merkez Bankası politika sürecini faizini %17 kadar yükseltmiş olduklarını belirtti.

Faiz açıklamasında neler konuşuldu?

Kovid-19 vakalarının artması sebebi ile küresel ekonomik anlamda belirsizliğin devam ettiğini belirten kurul aşıya dair çalışmaların devam etmesi, olumlu gelişmeler gösterdiğini aktardı. Fakat artan vaka sebebi ile yeni getirilen kısıtlamalar ile hizmet sektörlerini oldukça etkiledi. İktisadi durumların belirsizlik gösterdiğini, gelir verilerin iktisadi faaliyetler güçlü seyre işaret ettiğini önümüzdeki dönemler için parasal anlamda ki enflasyonu etkileyecek tüm unsurların dikkate alınması belirtildi. Saat 14.00da biten toplantı sonrası için mevduat faizlerinin oranları da belirlenmiş olacaktır.

Yeni politika faizi ise %17 yükseltildi.



Son Güncelleme: 24.12.2020 17:41
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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıFaiz Oranları
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