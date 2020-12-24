Facebook’tan nasıl para kazanılır? 2021 Yılı facebook.com üzerinden para kazanma yöntemleri

Facebook Aracılığıyla Para Nasıl Kazanılmaktadır? Facebook’ Tan Para Kazanma Yöntemleri 2021

Sosyal medya üzerinden para kazanmak isteyen kullanıcılar Facebook üzerinden para kazanma yöntemlerini merak etmektedir. 2020 Nisan ayındaki veriler dahilinde 2.6 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan Facebook platformu üzerinden para kazanmak isteyen insanlar, para kazanma yollarını araştırmaktadır.

Son dönemlerde Facebook platformu da farklı sosyal medya platformlarında olduğu gibi, kullanıcılarına güncel bir iş fırsatı sunmuş durumdadır. Facebook üzerinden para kazanmak için birçok yöntem vardır.

Yayın İçi Reklamlar İle Para Kazanmak

Yayın içi reklamlar, video içeriği üreten kişilerin ve yayıncıların video içerik sırasında ya da öncesinde- sonrasında, kısa reklamlar ekleme yöntemiyle para kazanma şeklidir. Facebook medya partnerleri, Türkçe dil desteği geçtiğimiz yıl güncellenen ‘’Yayın İçi Reklamlar’’ özelliğinden faydalanmaya başlamıştır.

İçerik üretici yayınlar, kullanıcıya sunulan video reklam gelirlerinden %55 pay almaktadır. İçeriği seyretmeye devam etmek isteyen kullanıcılar reklamın tümünü izlemelidir. Farklı kategorilerde reklam sunulmasının sebebi ise reklam veren kişilerin farklı kitlelerdeki insanları etkilemek istemesinden kaynaklanır.

Kullanıcılar, yayınlarına 3 çeşit reklam ekleyebilmektedir. Bu reklamları video öncesi ve video ortası şeklinde eklemek mümkündür. Bir de görsel reklamlar bulunmaktadır.

Kullanıcıların, Facebook’un ‘’Ortaklar İçin Para Kazanma İlkeleri’’ ni karşılıyor olması ve bu standartlara uygunluk durumunu devam ettirmesi gerekmektedir.

Kullanıcıların, minimum 10 bin takipçisi olan bir sayfadan (profilden değil)yayın yapması gerekmektedir.

Kullanıcıların, son 60 gün süresinde minimum 3 dakika uzunluğunda olan videolarda en az 30 bin 1 dakikalık görüntülenme elde etmiş olması gerekmektedir.

Kullanıcıların reşit olması gerekmektedir.

Kullanıcıların Yayın İçi Reklamlar için uygun bir ülkede hayat sürüyor olmaları gerekmektedir.

Bu yöntemi kullanarak Facebook platformundan para kazanmak isteyen insanlarda bazı şartlar aranır. Bu şartlar şunlardır:

Bu şartları sağlama durumlarını İçerik Stüdyosu kısmından kontrol etmek isteyen kullanıcılar aşağıdaki yolları izleyebilirler:

İçerik Stüdyosuna giriş yapılacaktır.

Para kazanma alanında,’’Uygunluğu Kontrol Et’’ butonu seçilmelidir.

‘’Ortaklar İçin Para Kazanma İlkeleri’’ nin altında durumunuz kontrol edilmelidir.

Bu koşullar için Sayfa İstatistikleri kısmından uygunluk kontrolü sağlamayı amaçlayan kullanıcılar aşağıdaki adımları izlemelidir:

Kontrol etmek istediğiniz Sayfaya giriş yapın

Girdiğiniz sayfanın üst kısmında bulunan ‘’İstatistikler’’ alanını seçin

Sol tarafta bulunan menüden ‘’Videolar’’ butonunu seçin

Yayın İçi Reklamlara Erişim alanında ‘’Gör’’ kısmına tıklayın

Videolarına reklam ekleyen kullanıcılar, her bir videodaki içeriği kullanma hakkının bulunduğunu onaylamış olur.

Facebook Platformundan Para Kazanmanın Diğer Yolları

Bahsedilen seçenek haricinde Facebook üzerinden kazanç sağlamanın 3 yolu daha bulunmaktadır.

Bu yollardan aşağıda bahsedilmiştir: