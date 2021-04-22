Facebook, kripto parası Diem Coin nedir? Diem Coin nasıl alınır?

Facebook bu konuya ilişkin ilk adımı 2019 senesinde Libra adı verilen proje ile atılmıştı. Lakin projede yaşanan sıkıntılar ve Facebook’un veri güvenliği ile alakalı skandallar nedeni ile Visa ve Mastercard gibi önemli ortaklar projeden çekilme kararı almıştı. Uzmanlar ise Facebook’un uluslararası dijital para yaratmasının, yasa dışı işlere ve kara para aklamaya zemin hazırlama gibi konularla gündeme gelmesinden korkuyordu.

Bunların üzerine Facebook, kripto para üzerine yapılan projelere yeni şekiller vererek Diem ismi ile sektöre tekrar giriş yaptı.

Facebook Diem nedir?

Resmi olarak Libra adı ile bilinen Diem’in 2021 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yakın zamanda piyasaya giriş yapacak Diem, küresel ödeme ağıdır. Bu ağ, oldukça ölçeklenebilir, güvenli ve esnek olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sistem Blockchain kullanılarak çalışacak.

Facebook’un projesi ilk olarak 2019 yılının Haziran ayında bir varlık rezervi ile desteklenen tek küresel para birimi olarak açıklandı. Bunun yanı sıra çoğu uluslararası düzenleyiciler inceleme ardından Diem, çok para birimli madeni parası XDM'ye ek olarak bir sepet tek para birimine sabitlenmiş sabit paralar içerecek şekilde revize edildi . Aralık 2020'de proje, proje için "yeni bir günü" temsil edecek şekilde Libra'dan Diem'e yeniden markalandı.

Diem kurucuları kimler?

Diem Network, kurucu üyeleri arasında sosyal medya devi Facebook, ödeme işlemcileri Mastercard ve PayPal, kripto ve blok zinciri şirketleri Coinbase ve Bison Trails ve risk sermayesi şirketi Andreessen Horowitz'in yer aldığı bağımsız, kar amacı gütmeyen denek Diem Association'ın bir projesidir. Bu kuruluşlar teknoloji ve kar amacı gütmemektedir. Ancak, PayPal ve Mastercard da dahil olmak üzere birçok kurucu üye, düzenleyici incelemelerin ortasında denekten ayrılmışlardır.

Facebook, diğer denek üyeleri ile yönetimi paylaşsa da projenin gelişiminde en büyük role sahiptir. Facebook 2019 yılının Haziran ayında Diem’e erişim sağlamak için altyapıyı geliştirebilmek için adını Novi olarak değiştirdi ve yan kuruluş Calibra’yı kurdu.

Novi, David Markus tarafından yönetilmektedir. Markus aynı zamanda Facebook’un tüm ödeme ve finansal hizmet ürünlerini de denetliyor. David Markus, Facebook’tan önce PayPal’ın mobil başkan yardımcılığını yaptı ardından da şirketin başkanı oldu. Zong dahil birçok şirket kurdu.

Diem Deneği, 2020 yılının Mayısıs ayında Stuart Levey’i ilk CEO olarak atadı. Levey ise daha önceden HSBV bankasının baş hukuk sorumlusu olarak görev yaptı. Bunun yanı sıra yönetim kurulunda da yer aldı. Bundan önce Levey, hem George W. Bush hem de Barack Obama yönetimlerinde, Hazine Departmanında terörizm ve mali istihbarat müsteşarı olarak çalıştı.

Facebook Diem neden benzersiz?

Diem, mobil cihazlardan kolayca erişilebilen kapsayıcı, yenilikçi bir ödeme sistemi yaratabilmek için açık, dağıtılmış, küresel ödeme ağı olmayı hedeflemektedir. ABD doları, euro, İngiliz sterlini ve Singapur dolarına sabitlenmiş belirteçler de dahil olmak üzere, "paranın intenetinin" omurgasını oluşturan bir dizi stablecoin piyasaya sürmeyi planlıyor. Proje ayrıca, tek para birimindeki madeni paralarının bir bileşimi olan çok para birimine sahip bir token olan XDM'yi çıkarmayı planlıyor.

Diem’in dili dijital varlıkları önlemek amacı ile tasarlanmıştır. Diem, blok zincirinin milyonlarca kullanıcıya hizmet verebileceğini tahmin ediyor.

Bunların yanı sıra Diem, potansiyel üyelerin sınırlı sayıda üyelik yeri için birbirleri ile rekabet edeceği açık bir başvuru sürecini teşvik etmeyi hedefliyor. Bu denek, her kurucunun 10 milyon dolay üyelik ücreti karşılığında fon alıyor.

Dolaşımda ne kadar Facebook Diem parası var?

Diem’in sabit bir token tedariği olmayacak. Token yerine sabit paraları, piyasa talebine yanıt olarak gerektiği zaman Diem tarafından basılacak ve yakılacak. Her jeton likit varlık rezervi ile desteklenecek.

Diem'in çoklu para birimi belirteci olan XDM, önceden belirlenmiş sabit nominal ağırlıklara dayalı olarak her bir tek para birimine sahip stablecoin'i birleştiren akıllı bir sözleşme ile yönetilecek. Bunların yanı sıra Diem, XDM değerinin yerel fiat para birimleriyle ilişkili olarak dalgalanmasına neden olabileceğini belirtti.

Facebook Diem ağı nasıl güvende tutulur?

Diem Ağı , tüm doğrulayıcıların üçte ikisinin blok zincirine eklenmes, için bir işlemin doğru olduğunu kabul etmesi gereken "LibraBTF" adlı bir Bizans hata toleransı konsensüsü ile güvence altına alınacak. Doğrulayıcı düğümler, üyelik başvurusunda bulunurken bir doğrulayıcı düğüm işletmek için teknolojik kapasitelerini göstermeleri gereken Diem Deneği üyeleri tarafından çalıştırılacak. Bunun yanı sıra ağda , blok zincirinin mevcut durumu ile senkronize olurken işlemleri tekrar eden ve yeniden doğrulayan , halka açık olarak işletilen tam düğümlerden oluşan ikinci bir katman olacak.

Diem Blockchain, Diem Core protokolü açık kaynaklıdır, yani herkes kendi emniyetini ve güvenliğini bağımsız olarak denetleyebilecek.

Merkezi bir kuruluş olarak Diem Deneği, yasadışı veya kötü niyetli faaliyetler için ağı izlemek için bir mali istihbarat birimi çalıştıracak ve platformun herhangi bir kötüye kullanımıyla mücadele etmek için hem kanun uygulayıcılar hem de intenet servis sağlayıcıları ile birlikte çalışmayı taahhüt etmiştir.

Facebook Diem nereden satın alınır?

Şuan için Diem’in satışı henüz mevcut değil. Henüz piyasaya sürülmemesine rağmen işlme yapabileceğiniz birçok kripto para birimi bulunmakta.