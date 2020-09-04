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Eylül 2020 kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? tarihler belli oldu!

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? tarihler belli oldu! ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? tarihler belli oldu! hakkında tüm yeni gelişmeleri 4 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

04 Eylül 2020 Cuma 14:18
Eylül 2020 kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? tarihler belli oldu!
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Kısa çalışma ödeneği almakta olan kişiler Ağustos ayındaki belirsizlik sebebiyle sıkıntılı anlar yaşamaktaydı. Konuya dair açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ağustos ayı kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.

Kısa çalışma ödeneği 3 Eylül itibariyle ödenecek


Bakan Selçuk, Ağustos ayına dair işsizlik ile kısa çalışma ödemeği ödemesinin 3 Eylül itibariyle T.C. kimlik numarasının son hanesine bağlı olarak vatandaşların hesabına yatırılacağını dile getirdi.

Ücretsiz izin maaşları ödeme takvimi

Selçuk yaptığı açıklamalarda kısa çalışma ödeneğinin 3 Eylül 2020 Perşembe gününden itibaren hesapla yatırılacağına yer verdi. Açıklamalarda T.C. kimlik numarasının son rakamları 0 – 2 – 4 olanlara 3 Eylül 2020 Perşembe günü, 6 – 8 olanlara ise 4 Eylül 2020 Cuma günü ödeme yapılacak.

 



Son Güncelleme: 04.09.2020 14:18
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ücretsiz Izin Maaş DesteğiKısa çalışma ödeneği
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