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Eylül 2020 kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı!

Birçok kişinin merak ettiği 1 Eylül 2020 Salı günü gündeme gelen kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı! konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 01-09-2020 tarihli haberimizde kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı! hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 12:57
Eylül 2020 kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı!
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Kısa çalışma ödeneği almakta olan kişiler Ağustos ayındaki belirsizlik sebebiyle sıkıntılı anlar yaşamaktaydı. Konuya dair açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ağustos ayı kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.

Kısa çalışma ödeneği 3 Eylül itibariyle ödenecek


Bakan Selçuk, Ağustos ayına dair işsizlik ile kısa çalışma ödemeği ödemesinin 3 Eylül itibariyle T.C. kimlik numarasının son hanesine bağlı olarak vatandaşların hesabına yatırılacağını dile getirdi.

Ücretsiz izin maaşları ödeme takvimi

Selçuk yaptığı açıklamalarda kısa çalışma ödeneğinin 3 Eylül 2020 Perşembe gününden itibaren hesapla yatırılacağına yer verdi. Açıklamalarda T.C. kimlik numarasının son rakamları 0 – 2 – 4 olanlara 3 Eylül 2020 Perşembe günü, 6 – 8 olanlara ise 4 Eylül 2020 Cuma günü ödeme yapılacak.

 



Son Güncelleme: 01.09.2020 12:57
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ücretsiz Izin Maaş DesteğiKısa çalışma ödeneği
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