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Evlilik kredisi veren bankalar nelerdir? 2021 Bankalardan yeni evlenecek çiftlere 100 bin TL'ye kadar evlilik kredisi

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran Evlilik kredisi veren bankalar nelerdir? Bankalardan yeni evlenecek çiftlere 100 bin TL'ye kadar evlilik kredisi haberi ile ilgili en yeni detaylar 10 Ocak 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 22:52
Evlilik kredisi veren bankalar nelerdir? 2021 Bankalardan yeni evlenecek çiftlere 100 bin TL'ye kadar evlilik kredisi
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Bankalar evlenecek olan kişiler için 60 aya varan vadeler ve düşük faiz oranlarıyla kredi olanağı sağlamaktadır. Bankaların düzenlediği kampanya çerçevesinde faiz oranlarının düşüp, kredi tutarı ve başvuru noktasında gerekli şartlar bulunmaktadır.

Evlilik kredisi veren bankalar nelerdir?

Düşük faiz oranları ve 60 ay vadeyle bankalar başvuruda bulunan kişiler için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Kredi veren bankaların faiz oranlarıysa;

İş Bankası ile Türkiye Finans Katılım %0.89,

Garanti BBVA %1.79,

Denizbank %1.39.

Öte yandan evlilik kredisi kapsamında yüzde 0.89 faiz oranlarıyla birlikte CEPTETEB’den kredi başvurusu yapılabiliyor.

10.000 TL krediye 36 ay vadeyle sahip olan vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarları;

İş Bankası – Türkiye Finans Katılım Bankası

Aylık 336 TL taksit ile vade süresi boyunca 12.150 TL

CEPTETEB

Aylık 336 TL taksit ile vade süresi boyunca 12.148 TL

Denizbank

Aylık 372 TL taksit ile vade süresi boyunca 13.434 TL

Garanti BBVA

Aylık 402 TL taksit ile vade süresi boyunca 14.514 TL ŞEKLİNDEDİR.

Evlilik kredilerindeki tutarlar ile değişiklik gösteriyor. Bankalar evlilik kredilerinde üç ay erteleme olanağı sunabiliyor. Evlilik kredisi kapsamında BSMV ile KKDF olanakları da sağlanmaktadır. 36 aya varan vadelerle olanak sağlanırken, kredi puanları da göz önünde bulundurulan faktörler arasında yer alıyor.

Bankaların 60 ay vadeyle sağladıkları kredilerin tutarları;

Akbank 50.000 TL,

Garanti BBVA: 85,000 TL

Vakıfbank: 90,000 TL

Yapı Kredi: 100,000 TL

Türkiye Finans: 100,000 TL

Kuveyt Türk: 100,000 TL

Albaraka Türk: 100.000 TL olmaktadır.



Son Güncelleme: 10.01.2021 22:52
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Anahtar Kelimeler:
Evlilik Kredisi
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