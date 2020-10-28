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Evlilik kredisi veren bankalar hangileridir?

Ziraat Bankası, evlenecek param yok diyen gençlere özel kredi vermektedir. Düğün kredisi, faizsiz evlilik kredisi, devlet destekli evlilik kredisi başvuruları, Ziraat evlilik kredisine başvurabilmek için aranan koşullar ve istenilen evraklar nelerdir?

28 Ekim 2020 Çarşamba 15:15
Evlilik kredisi veren bankalar hangileridir?
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Evlenen Gençlerimize Ziraat Bankasından Kredi

Devlet destekli evlilik kredisi almak isteyenlerin anlaşmalı bankalara başvurması gerekiyor. Alınan karara göre bu, hemen evlenmek ve yeni bir ev inşa etmek üzere olan çiftlere verilecek. Çeyiz yardımı için 5-5'i iki kişi tarafından kullanılmak üzere toplam 10.000 TL verilecek. Bunun için çiftin bankaya gidip (muhtemelen anlaşmalı olduğu bankada) sırasıyla şahsi bir çeyiz hesabı açması ve bu hesaba 3 yıl süre ile en az 100 Türk Lirası ve en fazla 1.000 Türk Lirası yatırması gerekmektedir.

Evlenmek üzere olan çiftler, aylık veya üç ayda bir açılan çeyiz hesabına para yatırabilirler. Aylık hesap açan çiftler en fazla yıllık taksitlerini erteleyebilirken, üç aylık süre seçen çiftler bir süre erteleme hakkına sahiptir. Çiftin talebi üzerine değiştirilen çeyiz hesabı 36 veya 48 aylıkken kapatılabilir ve devlet, sistemden çekildiği aya göre evlilik kredisinden yararlanacaktır. Sistem 36 ayda 4 bin lirayı sağlayacak olsa da 48 ay sonra sistemden ayrılan çiftlere 4 bin lira verecek. Hizmet, Ziraat katı kütüphanesi tarafından verilmektedir.

Ziraat Bankasından Evlilik Kredisi Nasıl Alınır?

Ziraat bankasından Kredi iki türlü alınabilmektedir;

  1. Evlilik kredisi çeyiz hesabı açılarak,
  2. İhtiyaç kredisi alınarak

Devlet destekli bankalar olarak Halkbank, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası vatandaşlarımıza gereken özeni gösterdiler. Ziraat Bankası kredi hesaplamasını Ziraat Bankası web sitesine girerek yapabilirsiniz. Evlenmek üzere olan genç çiftleri kolaylaştırmak için başka bankalarda evlilik paketleri ayarlıyorlar. Bu paketler genellikle Mayısıs ayında başlar ve Eylül ayında sona erer.

Ziraat Evlilik Kredisi Başvurusu İçin Düzenlememiz Gereken Evraklar

Her bankada olduğu gibi çiftimizin Ziraat Bankası'na evlilik kredisi başvurusu yapması ve ayrıca T.C. Kendi kimlikleri olmalı. T.C. Kimlik kartınız yoksa T.C. Pasaport veya ehliyet üzerine kimlik numarasını yazmalıdır. Bu evraklara ek olarak, elektrik, su, doğalgaz ve telefon faturası ile adres bildirimi de taşımaları ve bu faturaların son üç ay içinde kendi adlarına ödenmesi gerekmektedir. Ziraat Bankası intenet üzerinden yapılan başvuruları kabul etmemektedir. Bu belgeleri kullanmak için bankaya şahsen başvurmanız gerekmektedir. Ziraat Bankası kredi başvuru şubelerinin adreslerini Ziraat Bankası web sitesinden öğrenebilirsiniz.


Ziraat Bankası Çeyiz Hesabı

Banka devlete çeyiz ücretlerinin ödenmesi için% 25 destek sağlıyor. Devletin sağladığı bağışlar biriktirilen paraya göre değişiyor. Bu fırsattan yararlanmak için öncelikle bir çeyiz hesabı açmalısınız. Çeyiz hesap sistemi 3 yıl muhafaza etmekle yükümlüdür. Evlilik tarihinden sonra en fazla 3 yıl saklanmalıdır. 27 yaş gibi gençler de sağlanan kredi olanaklarından yararlanabilecek. Normal taksitlerle ödeme yapılmaması durumunda verilen% 25'lik ödemenin sağlanması mümkün olmayacaktır. Size en yakın şubeye gidip başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Vakıfbank Evlilik Kredisi Başvurusu İçin Yapılması Gerekenler ve Şartları

Vakıfbank, ev yapmak isteyen ve evlilik kredisine ihtiyaç duyan genç çiftlere 20.000 liraya varan evlilik kredisi sağlıyor. 18 aylık bu kredinin en çekici yanı ise kefil olmaması. Aylık 1.55 faiz oranlı evlilik kredisinin geri ödemesi 1.317,68 TL. Kredi dağıtım ücreti olarak tek seferlik 100 Türk Lirası ücret. Her bankadaki kredi işlemlerinde olduğu gibi, çiftler de evlilik kredilerini sigortalamak zorundadır. Online başvuru yapmak veya bilgi almak isterseniz Vakıfbank'a gidebilir veya intenet üzerinden araştırma ve başvuru yapabilirsiniz.

Yapı ve Kredi Bankası Evlilik Kredisi Şartları

Bankamızın genç çiftlere yönelik tanıtım çalışmaları devam ediyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte bu aktiviteler artmaktadır. Yapıkredi'den (bu kampanyalara dahil olan bankalarımızdan) evlilik kredisi almak isteyen çiftlerin aşağıdaki önlemleri almaları gerekmektedir. T.C. "SMS ile alacağınız evlilik puanları (boşluk)" ID numarası (boşluk) aylık gelirinizi girin (öneğin 2000) ve 4411'e gönderin. Yapıkredi evlilik kredisi için gerekli evraklar için intenet, telefon (444 0 444) ve şubeler aracılığıyla başvuruda bulunacaksınız.

İstenen belgeler aşağıdaki gibidir;

  1. Son aylara ait gelirinizi gösteren bordro veya maaş yazınız
  2. Serbest (freelance) çalışan vatandaşlarımız için vergi levhası fotokopisi
  3. Emekli vatandaşlarımız için maaş cüzdanı
  4. Kira gelirli vatandaşlarımız için kira kontratları

Bankanın gereksinimleri bunlardır. Tüm bunların çok karmaşık olduğunu düşünüyorsanız veya sanal ortama güveniniz yoksa doğrudan Yapıkredi Bankasından bilgi alabilirsiniz. Ya da kredi almaya karar verirseniz evraklarınızla bankaya gidebilirsiniz.



Son Güncelleme: 28.10.2020 15:15
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Anahtar Kelimeler:
Evlilik KredisiÇeyiz HesabıBankaZiraat Bankası
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