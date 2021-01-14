İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Evlilik kredisi nedir, nereden nasıl alınır? 2021 Evlilik kredisi şartları ve faiz oranları

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Evlilik kredisi nedir, nereden nasıl alınır? Evlilik kredisi şartları ve faiz oranları haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Evlilik kredisi nedir, nereden nasıl alınır? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:12
Evlilik kredisi nedir, nereden nasıl alınır? 2021 Evlilik kredisi şartları ve faiz oranları
Takip Et:

Bankalar evlenecek olan kişiler için 60 aya varan vadeler ve düşük faiz oranlarıyla kredi olanağı sağlamaktadır. Bankaların düzenlediği kampanya çerçevesinde faiz oranlarının düşüp, kredi tutarı ve başvuru noktasında gerekli şartlar bulunmaktadır.

Evlilik kredisi veren bankalar nelerdir?

Düşük faiz oranları ve 60 ay vadeyle bankalar başvuruda bulunan kişiler için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Kredi veren bankaların faiz oranlarıysa;

İş Bankası ile Türkiye Finans Katılım %0.89,

Garanti BBVA %1.79,

Denizbank %1.39.

Öte yandan evlilik kredisi kapsamında yüzde 0.89 faiz oranlarıyla birlikte CEPTETEB’den kredi başvurusu yapılabiliyor.

10.000 TL krediye 36 ay vadeyle sahip olan vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarları;

İş Bankası – Türkiye Finans Katılım Bankası

Aylık 336 TL taksit ile vade süresi boyunca 12.150 TL

CEPTETEB

Aylık 336 TL taksit ile vade süresi boyunca 12.148 TL

Denizbank

Aylık 372 TL taksit ile vade süresi boyunca 13.434 TL

Garanti BBVA

Aylık 402 TL taksit ile vade süresi boyunca 14.514 TL ŞEKLİNDEDİR.

Evlilik kredilerindeki tutarlar ile değişiklik gösteriyor. Bankalar evlilik kredilerinde üç ay erteleme olanağı sunabiliyor. Evlilik kredisi kapsamında BSMV ile KKDF olanakları da sağlanmaktadır. 36 aya varan vadelerle olanak sağlanırken, kredi puanları da göz önünde bulundurulan faktörler arasında yer alıyor.

Bankaların 60 ay vadeyle sağladıkları kredilerin tutarları;

Akbank 50.000 TL,

Garanti BBVA: 85,000 TL

Vakıfbank: 90,000 TL

Yapı Kredi: 100,000 TL

Türkiye Finans: 100,000 TL

Kuveyt Türk: 100,000 TL

Albaraka Türk: 100.000 TL olmaktadır.



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Evlilik Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik meydana geldi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Ziraat Bankası'ndan emeklilere ve çalışanlara 2021'in ilk kredi müjdesi!
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
Esnaflara müjdeli haber geldi! Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak gününe uzatıldı
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
4B Bağkur borcu sildirme işlemleri
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı

Popüler Haberler

Beni Bırakma Sıla yeni sezonda dizide olmayacak mı? Sude Doğar diziden ayrıldı mı?
Savaşçı dizisi final yapıyor mu? Fox Tv'nin sevilen dizisinden final sesleri
Noter güvenli ödeme sistemi nasıl yapılır? 2021 noter güvenli ödeme sistemi zorunlu mu?
Doğum izni kaç gündür? 2021 Anne ve Baba doğum izni şartları neler?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Dondurulan Instagram hesabının şifresini hatırlamıyorum ne yapmalıyım? 2021 dondurulmuş instagram hesabı nasıl görünür?
Evlilik kredisi nedir, nereden nasıl alınır? 2021 Evlilik kredisi şartları ve faiz oranları
Sürekli iş göremezlik ödenek geliri ne zaman kesilir? 2021
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal rol aldığı filmler ve diziler neler?
E-Devlet ile Kredi puanı nasıl öğrenilir? 2021 Ücretsiz kredi risk raporu artık E-devlette!
TOKİ Bartın Dallıca 2019 kura çekilişi sonuçları belli oldu! Bartın Dallıca hak sahibi listesi
Yemin’den Reyhan neden yok, neden ayrıldı? Özge Yağız geri gelecek mi?
Günlük burç yorumları 3 Nisan 2020 Cuma - Burç yorumunuz bugün sizi nasıl etkileyecek?
Şartlı sağlık yardımı nedir? Kimler şartlı sağlık yardımından faydalanabilir? Şartlı sağlık yardımı başvuru şartları
Vergi borcu yapılandırması çıkacak mı? Esnafın vergi affı beklentisi
Star TV yeni dizisi İyi Günde Kötü Günde dizi müzikleri 14 Ocak 2021 Perşembe
Cumali Benim Adım Melek'dan ayrıldı mı? Nizam Namidar Yeni sezonda var mı?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 14 Ocak 2021 Perşembe
Emeklilikte kanser hastaları için özel durumlar
Bulgaristan yaşam şartları nasıl? 2021 Bulgaristan asgari ücretleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.