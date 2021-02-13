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Evlilik kredisi nasıl çekilir? 2021 evlilik kredisini hangi bankalar veriyor?

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Evlilik kredisi nasıl çekilir? evlilik kredisini hangi bankalar veriyor? haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 13 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

13 Şubat 2021 Cumartesi 13:39
Evlilik kredisi nasıl çekilir? 2021 evlilik kredisini hangi bankalar veriyor?
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Bankalar evlenecek olan kişiler için 60 aya varan vadeler ve düşük faiz oranlarıyla kredi olanağı sağlamaktadır. Bankaların düzenlediği kampanya çerçevesinde faiz oranlarının düşüp, kredi tutarı ve başvuru noktasında gerekli şartlar bulunmaktadır.

Evlilik kredisi veren bankalar nelerdir?

Düşük faiz oranları ve 60 ay vadeyle bankalar başvuruda bulunan kişiler için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Kredi veren bankaların faiz oranlarıysa;

İş Bankası ile Türkiye Finans Katılım %1.50,

Garanti BBVA %1.84,

Denizbank %2.12.

Öte yandan evlilik kredisi kapsamında yüzde 1.45 faiz oranlarıyla birlikte CEPTETEB’den kredi başvurusu yapılabiliyor.

10.000 TL krediye 36 ay vadeyle sahip olan vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarları;

İş Bankası – Türkiye Finans Katılım Bankası

Aylık 380 TL taksit ile vade süresi boyunca 13.726 TL

CEPTETEB

Aylık 376 TL taksit ile vade süresi boyunca 13.591 TL

Denizbank

Aylık 427 TL taksit ile vade süresi boyunca 15.439 TL

Garanti BBVA

Aylık 406 TL taksit ile vade süresi boyunca 14.652 TL ŞEKLİNDEDİR.

Evlilik kredilerindeki tutarlar ile değişiklik gösteriyor. Bankalar evlilik kredilerinde üç ay erteleme olanağı sunabiliyor. Evlilik kredisi kapsamında BSMV ile KKDF olanakları da sağlanmaktadır. 36 aya varan vadelerle olanak sağlanırken, kredi puanları da göz önünde bulundurulan faktörler arasında yer alıyor.

Bankaların 60 ay vadeyle sağladıkları kredilerin tutarları;

Akbank 50.000 TL,

Garanti BBVA: 85,000 TL

Vakıfbank: 90,000 TL

Yapı Kredi: 100,000 TL

Türkiye Finans: 100,000 TL

Kuveyt Türk: 100,000 TL

Albaraka Türk: 100.000 TL olmaktadır.



Son Güncelleme: 13.02.2021 13:39
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Anahtar Kelimeler:
Evlilik Kredisi
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