İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

Evlilik kredisi nasıl çekilir? 2020 evlilik kredisini hangi bankalar veriyor?

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Evlilik kredisi nasıl çekilir? evlilik kredisini hangi bankalar veriyor? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Evlilik kredisi nasıl çekilir? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 07.09.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:45
Evlilik kredisi nasıl çekilir? 2020 evlilik kredisini hangi bankalar veriyor?
Takip Et:

Bankalar evlenecek olan kişiler için 60 aya varan vadeler ve düşük faiz oranlarıyla kredi olanağı sağlamaktadır. Bankaların düzenlediği kampanya çerçevesinde faiz oranlarının düşüp, kredi tutarı ve başvuru noktasında gerekli şartlar bulunmaktadır.

Evlilik kredisi veren bankalar nelerdir?

Düşük faiz oranları ve 60 ay vadeyle bankalar başvuruda bulunan kişiler için çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Kredi veren bankaların faiz oranlarıysa;

İş Bankası ile Türkiye Finans Katılım %0.89,

Garanti BBVA %1.79,

Denizbank %1.39.

Öte yandan evlilik kredisi kapsamında yüzde 0.89 faiz oranlarıyla birlikte CEPTETEB’den kredi başvurusu yapılabiliyor.

10.000 TL krediye 36 ay vadeyle sahip olan vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarları;

İş Bankası – Türkiye Finans Katılım Bankası

Aylık 336 TL taksit ile vade süresi boyunca 12.150 TL

CEPTETEB

Aylık 336 TL taksit ile vade süresi boyunca 12.148 TL


Denizbank

Aylık 372 TL taksit ile vade süresi boyunca 13.434 TL

Garanti BBVA

Aylık 402 TL taksit ile vade süresi boyunca 14.514 TL ŞEKLİNDEDİR.

Evlilik kredilerindeki tutarlar ile değişiklik gösteriyor. Bankalar evlilik kredilerinde üç ay erteleme olanağı sunabiliyor. Evlilik kredisi kapsamında BSMV ile KKDF olanakları da sağlanmaktadır. 36 aya varan vadelerle olanak sağlanırken, kredi puanları da göz önünde bulundurulan faktörler arasında yer alıyor.

Bankaların 60 ay vadeyle sağladıkları kredilerin tutarları;

Akbank 50.000 TL,

Garanti BBVA: 85,000 TL

Vakıfbank: 90,000 TL

Yapı Kredi: 100,000 TL

Türkiye Finans: 100,000 TL

Kuveyt Türk: 100,000 TL

Albaraka Türk: 100.000 TL olmaktadır.



Son Güncelleme: 07.09.2020 15:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Evlilik Kredisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Emeklilik fonlarına yatırım yapanlar kazanıyor
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Ziraat Bankası’nda Hangi Krediler Verilmektedir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Engelli işçiyi Çalıştırma koşulları nelerdir?
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Düzce'ye yeni mega proje! Yarım milyon yatırımla 3 bin kişi istihdam edilecek
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
Mobil ödeme nakite nasıl çevirilir?
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme
2020 Senesindeki Alınabilecek Yardımlar Geri Ödemesiz Nakit Ödeme

Popüler Haberler

Yıpranmış ve cansız saçlara evde uygulanabilecek maskeler ve tarifleri 2020
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
Kömür yardımı ne zaman yapılır? 2020 kömür yardım başvuru şartları
Emeklilik maaş hesaplaması nasıl yapılıyor? 2020 Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2020 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 7 Eylül 2020 Pazartesi Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?
Hangi hastalık malulen emeklilik için yeterlidir? Malulen emeklilik şartları 2020
Youtube kanal satış işlemleri nasıl olur? 2020 Youtube Kanal satışı yasal mıdır?
Emekli maaşını yüksek almak için neler yapılabilir? 2020 Erken emeklilik için ipuçları
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü hakkında bilgiler
Ziraat Bankası taşıt kredisi başvuru şartları ve başvuru işlemleri nasıl yapılır?
La Casa De Papel 4. sezonu ne zaman yayınlanacak? Yeni sezon çekimleri başladı mı?
Süperlig'de Puan Durumu ne? Küme Düşen Takımlar Belli Oldu Mu? Erzurumspor Lig'den Düştü mü?
2019 Liselere Geçiş Sınavı tercihleri ne zaman başlayacak? LGS Sınav sonuç ve tercih tarihleri
BİM'de bu hafta 18 Eylül – 25 Eylül 2020 aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Diyetisyen maaşları ne kadardır? 2020 Hangi kurumlarda çalışabilirler? Kaç saat çalışırlar?
Ptt çağrı merkezi neden sürekli meşgul, neden ulaşamıyorum? 2020
HES kodu nasıl nasıl alınır? HES kodu başvurusu nasıl yapılır?
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı? Bilicra akıllı çocuk saati inceleme ve kullanıcı yorumları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.