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Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği

Evlenmek isteyen çiftler için en büyük sorun düğün masraflarıdır. Düğün masraflarını karşılamakta zorlanan adaylar ise ya düğün tarihini erteliyor ya da düğünleri iptal ediyor. Bu durumların önüne geçebilmek için ise devlet tarafından destek yapılmaya devam ediyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 01:27
Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği
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Devlet uzun zamandır 27 yaşına kadar ilk defa evlenen gençlere ev kurma yardımları yapmaktadır. Bu yardımların amacı evliliğe teşviktir. Aynı zamanda ev kurma yardımları yanında çeyiz parası ve evlilik için çekilen kredilerde daha düşük faiz oranları bulundurmaktadır.

Düğün hazırlıkları yapılırken son yıllarda masrafların büyük bir çoğunluğu damat adaylarına düşmektedir. Hal böyle olunca damat adayları evlilikten uzaklaşıyor ve diğer gençler masrafın bu kadar yüksek olduğunu görünce evlenmekten uzak duruyor. Bu nedenle devlet tarafından evlilik arefesine giren gençlere yardımlar yapılıyor.

Evlenmek isteyen ancak parası olmayanlara devlet desteği

Gelin adayları içinde yardımlar yapılırken en fazla talep edilen yardım türü çeyiz desteğidir. Anlaşmalı bankalar aracığı ile hesap açıldığında yapılan birikimin üzerine 5.000 TL destek verilmektedir.


Aynı zamanda yapılan banka yardımına ek olarak devlette çeyiz parasının %20’sini karşılamaktadır. Buna göre anlaşmalı olan bankalar;

  • Ziraat Bankası
  • Halkbank
  • Vakıfbank
  • Yapı ve Kredi bankası
  • Garanti bankası
  • Denizbank
  • TEB
  • Akbank
  • Şekerbank
  • QNB Finansbank
  • Türkiye İş Bankası

Çeyiz hesabı açıldıktan sonra hesaba 3 yıl para yatırma işlemi yapıldığında 3 yılın sonunda banka destek sağlamaktadır.

Devlet destekli çeyiz parası hesaplama

Çeyiz parası adı altında açılan hesaplar sadece gelin adayları için değil aynı zamanda damat adayları içinde açılabilir. Her iki tarafta hesabı açtığında devlet 10.000 TL destek sağlamaktadır. Çeyiz parası için hesaplamalar;

  • 0-36 ay           Ödenmez                                Ödenmez
  • 36-47 ay         Birikim tutarının %10’u      4.223 TL
  • 48-59 ay         Birikim tutarının %15’i        4.751 TL
  • 60 ay üzeri     Birikim tutarının %20’si      5.279 TL

Devlet katkı ödemeleri

27 yaşına girmeden evlenmek için hesap açtıran ve bu hesaba düzenli olarak para yatıranlar için ilk ödemeler 36 ayın sonunda başlamaktadır. Evlilik tarihinden itibaren 6 ay içerisinde evlilik cüzdanı ile evliliğini kesinleştiren çiftler Nüfus Müdürlüklerine giderek 15 gün içerisinde çeyiz paralarını alabilirler.

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 01:27
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Anahtar Kelimeler:
Düğün Desteğiçeyiz ParasıHibe
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