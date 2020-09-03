Evlenen kadın çalışanlar kıdem tazminatından yararlanabilir mi?

Kıdem tazminatı işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken bir ücrettir. Bu tazminat belirli şartlar oluşması halinde ödenir. Evlenen kadın çalışanlar, işten ayrılmak zorunda bırakılan kişiler vs. 1475 sayılı kanun gereği kıdem tazminatı hak edebilmektedir.

Sözleşme süresi kıdem tazminatını etkiler mi?

Bir kişi en az 1 yıl çalıştıysa bu kişinin sözleşmesinin feshi halinde kişiye kıdem tazminatı ödenmek zorundadır. 1475 sayılı kanun gereği kişilerin kıdem tazminat hakları açık bir şekilde korumaya alınmıştır. Eğer çalışan kişi vefat ederse, ödenmesi gerek kıdem tazminatı kişinin yakınlarına ödenmelidir.

İş sözleşmesi feshedilmesi kanuna göre şarttır. Kişilerin süreli ya da süresiz olarak sözleşmeli şekilde çalışmalarının kıdem tazminatına etkisi yoktur. İki durumda da kişiler gerekli şartları yerine getirmesi halinde kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.

Kadın çalışan evlenince kıdem tazminatı alır mı?

Kadın çalışanların evlenmelerine ilişkin kıdem tazminatı durumu 1475 sayılı kanunda açık bir şekilde açıklanmıştır. Kanuna göre kadın çalışan evlendikten sonraki 1 yıl içerisinde iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. 1983’ten beri uygulanan bu kanun ile birlikte kadınların kıdem tazminatı hakkı korunmaya alınmıştır.

Kıdem tazminatı almayı sağlayan durumlar

Diğer yandan yaşlılık malullük ve askerlik gibi durumlarda işveren tarafından iş sözleşmesinin iptali halinde de kişiler kıdem tazminatı alabilmektedir.

Kadın çalışan evlilik durumundan dolayı kıdem tazminatı almak için, evlenmeden önce sözleşmesine uygun olarak çalışıyor olası gerekir. Eğer kadın çalışan evlenmeden önce çalışmıyorsa ve evlendikten hemen sonra çalışmaya başladıysa kıdem tazminatı hakkından yararlanamaz. Bu nedenle kadın çalışanın iş sözleşmesinin evlilik öncesine dayanması gerekir.

Kadın çalışanların evlilikten dolayı kıdem tazminatı alabilmesi için iş sözleşmesi gereği ene az 1 yıldır çalışıyor olması gerekir. Eğer kişi evlendikten sonraki 1 yıl içerisinde sözleşme feshi yapmaz ve işverenden kıdem tazminatını istemez ise 1 yıl sonunda kıdem tazminatı alma hakkını kaybeder.

Kişiler kıdem tazminatı için eşinden ayrılıp geri evlenmesi gibi durumlarda kıdem tazminatı hakkından yararlanamaz. Kanunlar gereğince başvuru yapılması halinde kişilere kıdem tazminatı ödenmesi zorunludur. Kişiler gerekli şartları yerine getirmesi halinde bu tazminatı alma hakkına sahiptir.