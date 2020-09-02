Evin tamamına konut kredisi veren bankalar hangileridir?

Satın alacağı evin tamamına kredi veren bankalar vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi satın alınmak istenen evin tamamına kredi veren bankalar araştırmaktadır. Bilindiği üzere pek çok banka satın alınacak evin belirli miktarına kredi çıkarmaktadır. Ancak bazı bankalar ise gerekli şartlar sağlandığı takdirde evin tamamına kredi verebilmektedir. Peşinatsız kredi veren bankalar,

QNB Finansbank

Garanti bankası

Şeker bankası

Türkiye Halk Bankası

Ziraat Bankası

Akbank

Halkbank

Akbank konutun tamamına kredi kampanyası

Satın alınacak evin tamamına kredi veren bankalar denildiği zaman akla gelen ilk bankalardan bir tanesi olan Akbank verdiği kredi ile birlikte evin tamamına kredi vermektedir. Verilen krediler, yeni evlenen çiftler, peşinat ödemek istemeyenler ve yeni çalışmaya başlayan kişiler olarak dikkat çekmektedir. Akbank’ın verdiği kredinin genel adı ise Mortgage kredisidir.

%99 faiz oranı ile verilen bu kredide 120 aya kadar vade uygulanıyor.

Sabit faizli bir kredi çekme olanağı sağlar.

Ekspertiz ücretinin tamamı kredilendirilebilir.

Ziraat Bankası evin tamamına kredi verir mi?

Ziraat Bankasının konut kredilerinden en fazla tercih edilen Evim Ziraatte kredisi ile birlikte vatandaşlara peşinatsız konut kredisi sunulmaktadır.

Çiftçi Ev Kredisi: 120 ay vadeli yılda bir kez veya 6 ayda bir ödeme yapılır.

Bireysel İş Yeri Kredisi: Dükkan, ofis gibi konutlara sahip olmak istiyorsanız evin değerinin yüzde 75 oranında 10 yıla kadar vadelerle yatırım yapabilirsiniz.

Transfer Konut Kredisi: Dosya masrafı alınmayan borç kapatma kredisidir.

İnşaat Tamamlama Kredisi; Evin %70‘i tamamlanmışsa kalan kısmı için çekiler kredidir.

İki Yıl Sadece Faiz Ödemeli Konut Kredisi: Ödemelerin düşük olmasını sağlamak için 2 yıl boyunca sadece kredinin faizi ödenir.

Konut Finansmanı Kapsamında İpotekli Bireysel Finansman Kredisi; Evinizi ipotek ettirerek bireysel ihtiyaç kredisi çekmenizi sağlar.

Ortak Konut Kredisi: Aldığınız maaş çekmiş olduğunuz kredinin taksitlerini ödemenize yetmiyorsa, 1. dereceden aile yakınlarınızla birlikte bu krediye başvurarak iki maaş gösterebilir ve peşinatsız konut kredinizi çekebilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Kredisi: Binanızın güçlendirilmesi, işyeri veya yeni bina satın alma ve riskli binaları yeniden inşa etmenizde size yardımcı olması için verilir.

Halkbank peşinatsız konut kredisi

Kira ödemekten sıkılan ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşların en fazla tercih ettiği kamu bankalarından bir tanesi olan Halkbank konut kredisi veren bankalardan bir tanesidir. Diğer bankalarda belli bir peşinat veya belli miktar birikim istenir. Çok az banka sadece peşinat ve birikim olmadan ev kredisi vermektedir. Bunlardan bir tanesi de Halkbank’tır.

Size özel sunulan faiz oranlarıyla taksit ödemelerinizi ister aylık eşit taksitlerle, isterseniz kendi belirleyeceğiniz tutarlarla yapabilirsiniz.

Halkbank ilk taksitinizi 3 ay erteleyebilme fırsatı sunmaktadır.

Kredinizi 180 ay vade ve yüzde 0,94 faiz oranıyla alabilirsiniz.

QNB Finansbank yüzde %100 kredi

QNB Finansbank evin tamamına kredi veren diğer bankalardan bir tanesidir. Düşük faiz oranları ile özel bankalar arasında en dikkat çeken banka olan QNB Finansbank 180 aya varan vade seçenekleri ile adından söz ettirmektedir. Peşinatsız kredi verse de ekspertiz raporu kredinin çıkıp çıkmaması konusunda çok önemlidir.

Ekspertiz raporu alınması sonrasında ikinci ev için alınacak kredi için ilk satın alınan ev ipotek olarak gösterilmelidir. Bu durumda kredi miktarı hesaplanır ve alacağınız evin kredisi size verilmektedir. İpotek belgesi hazırlanırken gerekli olan belgeler ise şu şekildedir,

Satın alınacak konutun fotokopisi

Kimlik belgesi

Güncel tarihli herhangi bir fatura

Maaş bordrosu veya gelir belgesi

Tapuda yalnız mesken olarak görülen yerler için gerçek kişilerin bu krediyi kullanabilmesi zorunludur.

Yapı Kredi %100 konut kredisi

Yapı Kredi peşinatsız ev kredisi de vatandaşlar tarafından merak edilen ve araştıran konut kredilerinden bir tanesidir. Verilecek konut kredisinin tamamına kredi verebilmektedir. Peşinatı olmayan kişilerin sıklıkla tercih ettiği kredilerden bir tanesi olan Yapı Kredi konut kredisi için gerekli belgeler ise,

TC kimlik belgesinin fotokopisi

Gelir belgesi

Almayı planladığınız evin tapusu

İkametgah belgesi ya da kredi çekmek isteyen şahsın adına düzenlenmiş olan fatura

Bankanın konut kredisi için verdiği faiz oranları, vade seçenekleri ve ekstra avantajlar ise,

En fazla 120 ay vade ve yüzde 0,95 faiz oranı ile konut kredisi kullandırımı yapılmaktadır.

Taksit ödemelerinizi belirlediğiniz dönem ve tutarda yapabilirsiniz.

Yatırım amaçlı olarak veya tek başına ev alma imkanı olmayan iki kişi ortak olarak konut kredisi kullanabilir ve ev sahibi olabilir.

Dilerseniz ara ödeme yapıp kalan taksitlerinizin tutarını azaltabilirsiniz. Ayrıca kalan ödemenizi belirlenen zamandan önce ödeyebilir ve kredinizi kapatabilirsiniz.

Şekerbank peşinatsız konut kredisi

Şekerbank konut kredisi başvuru formu

Kredi kullanacak kişinin kimlik fotokopisi

Gelir belgesi

Evli ise eş rızası belgesi ve eşinin kimlik fotokopisi

Alacağı evin tapu fotokopisi ve borcu yoktur kağıdı

Ekspertiz ücreti

Şekerbank konut kredisi özellikleri nelerdir?

Şekerbank peşinatsız konut kredisi veren bankalardan bir tanesidir. Vade seçenekleri ile dikkat çekmektedir. Vatandaşlara verilen avantajların başında vade seçenekleri dikkat çekerken talep edilmesi halinde 15 yıl, 20 yıl veya 30 yıl vadeden faydalanabilirler. Gelir belgesi olan kişilerin faydalanabildiği Şekerbank konut kredisi için gerekli belgeler,

Kredi ödemelerinde üç farklı ödeme tipi bulunmaktadır. Bunlardan ilki sabit taksit ödemesi ile aylık eşit taksit ödemeleri, artan taksit ödemesi ile daha çabuk ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca esnek ödeme yöntemi ile de kredi ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.

Çekilmek istenen kredi ekspertiz değeri 500.000 TL’nin altında ise kredinin %90’ı alınabilir. 500.000 TL’nin üzerinde ise %80’i kredi olarak alınabilmektedir.

Teminat olarak ise satın alınacak evin ipotek belgesinin verilmesi yeterli olacaktır.

Garanti Bankası Mortgage kredisi

Yüksek vade oranları ile dikkat çeken Garanti Bankası konut kredisinde 48 aydan 240 aya kadar vade seçeneği bulunmaktadır. %2.05 faiz oranı ile sunulan kredinin ödemeleri ise vatandaşın talebine göre şekillenmektedir. Ödeme şekilleri,

Sabit faizli mortgage

Özel ödemeli mortgage

Ara ödemeli mortgage

Azalan taksitli mortgage

Artan taksitli mortgage

Değişken faizli mortgage

Evini gösterene mortgage

Yüzde 100 Mortgage kredisi özellikleri nelerdir?