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Evi olmayanlar 25 Bin TL destek alabilirsiniz

Ev sahibi olmayan ve maddi durumu olmayan vatandaşlara konut kredisi çekmeye gerek kalmadan ev sahibi olmaları için devlet tarafından hibe sağlanıyor. 25.000 TL'ye kadar sağlanan hibeden yararlanabilmek için konut hesabında para biriktirmek gerekiyor.

07 Aralık 2020 Pazartesi 12:01
Evi olmayanlar 25 Bin TL destek alabilirsiniz
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Evi olmayan ve ev almak isteyen kişileri sevindirecek haber geldi. Maddi durumu iyi olmayan ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara devlet tarafından yapılan yardımlar ile ev sahibi olmaları sağlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanan uygulama ile bir hesapta 36 ay boyunca para biriktiren ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara 25.000 TL para desteği sağlanacak. Emlak Katılım Bankası tarafından sağlanan yardım ile ev almalarına yardımcı olunacak.

Para desteğinden faydalanmak için ilk olarak Emlak Katılım Bankası’nda konut hesabı açılması gerekiyor. Hesap açıldıktan sonra 36 ay boyunca bu hesaba düzenli para yatırma işlemi de yapılması gerekmektedir. Sözleşmede belirlenen tutarın düzenli olarak hesaba yatırılması şartı aranmaktadır.

2021 yılında uygulamaya geçecek olan dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapma uygulaması şu şekilde uygulanacak: Kişi açtığı konut hesabında para biriktirmeye başlayacak. Para belli bir miktarda biriktikten sonra evin fiyatı ile biriken para arasındaki fark verilen hibe ile kapatılarak kişi ev sahibi olabilecek. Önceden de uygulanan sistemde ilk defa ev alacak kişilere 36 ay para biriktirene 24.059, 60 ay biriktirene ise 30.333 TL ödeme yapılıyordu. Yeni sistem ile konut kredisi kullanmadan ev sahibi olunması hedefleniyor. Ancak konut kredisi kullanmak isteyen kişiler için de 60 ay vadeli 0.69 faiz oranlı konut kredi kampanyaları da bulunuyor.

Konut kredisi çekmeye gerek kalmadan ev sahibi yapan kampanya ile biriken paranın üzerine devletin verdiği 25.000’den başlayan hibe ile ev sahibi olunabiliyor.

 



Son Güncelleme: 07.12.2020 12:01
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Anahtar Kelimeler:
EvsahibiDestek
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