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Evi olmayan, kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlara 1150 TL kira desteği

Devlet tarafından dar gelire sahip ailelere yapılan yardımlar devam ediyor. Devlet, kendine ait evi bulunmayan, kirasını öderken zorluk yaşayan kişileri 1150 TL’ye varan kira destek yardımı yapıyor. İşte detaylar…

23 Haziran 2021 Çarşamba 14:29
Evi olmayan, kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlara 1150 TL kira desteği
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Devlet tarafından, kendine ait evi bulunmayan ya da kirasını ödeme konusunda zorluk yaşayan dar gelire sahip ailelere 1150 TL’ye varan kira destek yardımı yapılıyor. Söz konusu destek yardımından yararlanmak için başvuruların e-Devlet’ten yapılması gerekiyor.

Kira desteği veren kurumlar

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  • Belediyeler
  • Özel vakıflar ile denekler
  • Sivil toplum kuruluşları

Kira desteği başvurularında aranan şartlar

  • Başvuru yapacak kişinin üzerine kayıtlı mal varlığı bulunmamalı
  • Kira desteğine başvuracak kişiler SGK’lı çalışan olmamalı
  • Emekli, dul ya da yetim aylıkları gibi desteklerden almamak
  • İşsizlik maaşı alınıyor olmalı
  • Yapılacak testlerin sonucunda yoksulluk sınırı altına olunmalı
  • Başvuru yapacak kişinin fakirlik belgesinin bulunması gerekiyor.

İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, İzmir gibi illerde belediyeler tarafından söz konusu yardım yapılıyor. Ancak bu yardımlar 1000 TL’ye kadar yapılıyor.

Başvurusu kabul edilen vatandaşların ödemesi PTT tarafından hesaplarına yatırılıyor.


Son Güncelleme: 23.06.2021 14:29
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