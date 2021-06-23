Evi olmayan, kirasını ödemekte zorlanan vatandaşlara 1150 TL kira desteği

Devlet tarafından, kendine ait evi bulunmayan ya da kirasını ödeme konusunda zorluk yaşayan dar gelire sahip ailelere 1150 TL’ye varan kira destek yardımı yapılıyor. Söz konusu destek yardımından yararlanmak için başvuruların e-Devlet’ten yapılması gerekiyor.

Kira desteği veren kurumlar

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Belediyeler

Özel vakıflar ile denekler

Sivil toplum kuruluşları

Kira desteği başvurularında aranan şartlar

Başvuru yapacak kişinin üzerine kayıtlı mal varlığı bulunmamalı

Kira desteğine başvuracak kişiler SGK’lı çalışan olmamalı

Emekli, dul ya da yetim aylıkları gibi desteklerden almamak

İşsizlik maaşı alınıyor olmalı

Yapılacak testlerin sonucunda yoksulluk sınırı altına olunmalı

Başvuru yapacak kişinin fakirlik belgesinin bulunması gerekiyor.

İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya, İzmir gibi illerde belediyeler tarafından söz konusu yardım yapılıyor. Ancak bu yardımlar 1000 TL’ye kadar yapılıyor.

Başvurusu kabul edilen vatandaşların ödemesi PTT tarafından hesaplarına yatırılıyor.