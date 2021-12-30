Evden yurtdışına ürün satarak nasıl para kazanılır?

Doların son yıllardaki artan değeri ile beraber evde ürün üreten kişiler satış hedefini yurt dışındaki kitlelere çevirdi. Dolardan daha fazla gelir edebileceğini düşünen insanlar evdeki ürünleri yurtdışına nasıl satabileceğini öğrenmek için intenette yoğun bir araştırmaya girişti.

Evde Üretilen Ürünlerle Yurtdışına Nasıl Satış Yapılır?

Ülkemizde son yıllarda doların değeri neredeyse 9 TL’ye ulaştı. Bu nedenle yurt dışına yönelen vatandaşlar evlerinden ürünlerini satabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Gelirinin yüksek olması nedeniyle yurtdışı pazarı ülkemizdeki insanların odak noktası durumunda bulunuyor.

Evden yurtdışına satış yapmanın yolu oldukça basittir. İlk olarak bunun için üretilen ürünlerle alakalı bir intenet sitesi açılmalı ve bir vergi numarasına sahip olunmalıdır. Bunun yanında satılacak ürünlerin reklamının doğru şekilde yapılması kilit noktayı oluşturuyor. Ürünlerin olumlu eleştiriler alması satış rakamlarına olumlu yansıyacaktır. Satış yapan kişiler ürün başına 10 Dolarlık bir gelir elde ediyor. Yani ayda 300 Dolarlık bir gelir kazanabiliyorlar.