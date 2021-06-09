Evden kolay para kazandıran ek işler neler? Evden ek iş fırsatları

Pandemi sürecinde evde oturduğu yerden ek iş yaparak para kazanmayı isteyenler için muhteşem ek iş fikirleriyle geldik. İşte evden kolay para kazandıracak ek iş fikirleri…

El işi ürünleri yaparak satmak

Kadınlar için uygun olan ek iş imkanlarından el işi yapıp bunları satarak çok kolay ek gelir elde edebilirsiniz. El işi ürünler yapmak için ilk olarak nasıl bir şey yapacağınıza karar vermelisiniz. Sonrasında yapacağınız ürün için ihtiyaç duyduğunuz malzemeleri alarak el işi yapmaya başlayabilirsiniz. Elinizin bu tür ürünler yapmaya yatkınlığı varsa; bileklik, kolye, fiyonk toka vb. ürünler örerek sonrasında bunları satışa çıkartabilirsiniz. Bu ürünleri satmak için de tuhafiyeciler ve toptancılarla anlaşabilir, işinizi büyütünce sosyal medyadan da satışa çıkartabilirsiniz.

Ev yemekleri yaparak satmak

Ev yemekleri satışını kadınlar ve erkekler rahatlıkla yapabilir. Bu işi yapmak için öğrencilerin yoğun oldukları yerleri seçerseniz daha çok gelir elde edersiniz. Sonrasında ise en çok satış yapacağınız kesim bekar yaşayanlar olacaktır. Ev yemeği olarak; sarma, dolma, börek, poğaça gibi ürünleri seçebilirsiniz. Yemeklerinizi yapmak için geniş ve rahat bir alana sahipseniz sulu yemek yapmayı da seçebilirsiniz.

Organik gıda üretimi

Yaşadığınız yer tarıma elverişliyse ve organik ürünler yetiştirebiliyorsanız bu seçenek sizin için çok ideal. Günümüzde inorganik ürünlerin içerisinde yer alan katkı maddeleri nedeni ile sağlığa çok zararlı. Bu yüzden de artık herkes organik ürünlere yönelmiş durumdu. Fiyatı diğerlerine göre daha pahalı olan organik gıdaların satışını yapmanız size iyi bir gelir sağlayacaktır. Artık marketler bile organik gıdalar için ayrı bölümler açarak satış yapıyor.

Organik gıda olarak; tereyağ, bal, meyve – sebze, peynir gibi pek çok ürün yetiştiriciliği yapabilirsiniz.

Sokağa çıkma yasağı olan günlerde evde paketleme işi

Evde, kına paketleme, nikah şekeri yapma, magnet yapma, iğnelik yapma gibi işler sayesinde çok iye kazançlar elde edebilirsiniz. Ayrıca bu işi ailenizle ya da çevrenizdekiler ile beraber de yapabilirsiniz. Paketleme işinde düğün malzemeleri dışında; kürdan, çorap, pipet, toka, balon, bitki çayı, sabun, plastik bardak – çatal – kaşık paketlemek gibi işlere yönelebilirsiniz. Türkiye’de evlere iş veren fabrikalar yer alıyor. Bu fabrikalarla görüşerek rahatlıkla paketleme işi yapabilirsiniz.

Seslendirme yapmak

Sesiniz hem güzel hem de etkileyici ise, seslendirme işini çok rahat yapabilirsiniz. Diksiyonunuza, tonlamanıza ve vurgularınıza güveniyorsanız, farklı firmalarda duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda seslendirme yapıp gelir sağlayabilirsiniz.

Bionluk, Freelancer ile Sadeceon gibi siteler üzerinden hem size hem de sesinize uygun ilanları bularak başvuru yapabilirsiniz. Bu işe başladığınızda aylık kazancınız 3000 TL – 4000 TL arasında değişecektir.

Ucuz al üstüne kar koyarak sat

Evden makale yapmak (Editörlük)

Kargo ya da postayla ülkemizde olmayan ürünleri ülkemize getiren bazı siteler mevcut. Bu siteler arasında yer alan Ali Express’ten anlatmak gerekirse; bu sitedeki ürünler normal maliyetinden oldukça düşük bir maliyetle satılıyor. Gerçekleştirilen alışveriş sırasında karşılaşacağınız tek sorun ürünlerinizin elinize geç ulaşması olacak. İstediğiniz ürünleri toplu olarak getirdiğinizde üstüne kar payını da koyarak satışa çıkarabilirsiniz. Ürünlerinizi satmak için de sosyal medya hesabı açarak görsellerini paylaşıp satış yapabilirsiniz.

Evde oturduğunuz yerden makale yazarak ayda 2000 TL’ye dek ek gelir sağlayabilirsiniz. Belli konularda araştırma yaparak ya da kendi cümlelerinizi kullanarak yazı yazabilir ve bu sayede insanların bilinçlenmesini sağlayabilirsiniz.

Makale yazdırmak için iş vermekte olan firmalar kadın ya da erkek ayrımı olmadan pek çok kişiye iş imkanı sunuyor. İntenet üzerinden bu firmalar ile iletişime geçerek siz de editörlük yapmaya başlayabilirsiniz. Bu tür işlerde kimi yerler evden çalıştırdıkları bireylere kelime sayısını baz alarak maaş veriyor, kimisi de aylık olarak ödeme yapıyor.

Hediyelik eşya yaparak satmak

Hediyelik eşya ya da yanı el işi yapımı gibi birazcık yetenek ile yaratıcılığa bağlı bir iştir. Bu işe ilk başlayacağınız zaman 300 – 350 TL gibi bir yatırımınızın olması gerekiyor. Çevrenizde bulunan bir tuhafiye dükkanına giderek gerekli malzemeleri aldıktan sonra, yapacağınız ürünlerin türüne karar verip bu işe başlayabilirsiniz.

Hayvan bakmak

Hayvan bakıcılığı işi hayvan severler için oldukça ideal bir iş. Hayvanları çok seven ve onlara bakıcılık yaparak; onları gezdirmek, onlarla oynamak, onlarla vakit geçirmek isteyenler ayda yaklaşık 300 TL gibi bir gelire sahip oluyorlar. Ancak bu kazanç, bakacağınız hayvanın bakım saati ile bakıcılık yapmayı istediğiniz bölgeye göre değişebiliyor.

Online ders vermek (Sanal öğretmenlik)

Hangi ders alanında bilginiz çoksa o alanda online ders vererek kendinize ek gelir sağlayabilirsiniz. Ancak bu işi yapmak için eğiticilik yetkinizin olması gerekiyor.

Erkekler için ek iş önerileri

Ek gelir arayan erkekler; boya – badana, özel direksiyon dersi, makale yazarlığı, editörlük, emlakçılık, kostüm tasarımı, bloggerlık, şoförlük, paketleme işi, bahçe ürünleri yetiştiriciliği ile satımı gibi birçok alanda ek iş yapabilir.

İş-Kur evde iş imkanı sunuyor mu?

İş-Kur hem erkekler hem de kadınlar için evde çalışma imkanı sunuyor. İş-Kur’da evde çalışmak isteyenlere özellikle paketleme işleri sunuluyor.

Sabun üreterek satışını yapmak

Kokulu sabunlar yapıp satmakta ek iş arayanlar için ideal bir seçim olacaktır. Bu işi yaparken intenet üzerinden ilgili konuları izleyerek hayal gücünüze göre sabun tasarlayabilirsiniz. Ayrıca, Sabun Dünyam gibi çeşitli firmaların bayiliklerini ücretsiz olarak alarak sabun üretimi işinizi ticarete çevirebilirsiniz.