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Evden iş yapanlar vergiden nasıl muaf olurlar? Esnaf vergi muafiyet belgesi nedir, nasıl alınır?

Pandeminin hayatımıza girmesi ile beraber birçok kişi evden çalışmaya başladı. Ev içerisinde birden fazla bulunan iş imkanlarıyla birlikte çoğu kişi, ev içerisinde yapmış olduğu ürünleri internet üzerinden satışa çıkarmaktadır. Bu kişilerin internet üzerinden satışa çıkaran kişiler için düzenleme yapılan vergi muafiyeti hakkında bilgi almak için araştırmalarına devam ediyor.

29 Aralık 2020 Salı 16:03
Evden iş yapanlar vergiden nasıl muaf olurlar? Esnaf vergi muafiyet belgesi nedir, nasıl alınır?
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Pandeminin hayatımıza girmesi ile beraber pek çok kişi ev içerisinde çalışmak zorunda kaldı. Ev içerisinde birden fazla bulunan iş imkanlarıyla birlikte çoğu kişi, ev içerisinde yapmış olduğu ürünleri intenet üzerinden satışa çıkarmaktadır. Bu kişilerin intenet üzerinden satışa çıkaran kişiler için düzenleme yapılan vergi muafiyeti hakkında bilgi almak için araştırmalarına devam ediyor. Yeni alınan karar ile düzenlemeye gidilen vergi muafiyeti, evden satış yapan vatandaşlarımız tarafından merak edilen konular arasında yerini almış durumda.

Salgının hayatımıza girmesiyle beraber evden çalışan kişi sayısında artış görülmüştür. Geçen Kasım ayı içerisinde yürürlüğe giren 7256 sayılı yasa baz alınarak yeniden yapılandırma kapsamında evden satış yapan kişilere vergi muafiyeti imkanı sağlandı.

Evden Satışta Vergi Avantajı

Dünya genelinde etkisini gösteren Covid-19 birçok iş sektörünü de olumsuz şekilde etkiledi ve bu bakımdan maddi kazanç elde edilmesi zorlaştı. Evde bulunma süresinin de bu dönem içerisinde artmasıyla beraber intenet üzerinde yapılan satışlarda da bir artış görülmektedir. Özellikle intenet üzerinden yapılan alışverişlerin sayısı bu dönemde önemli ölçüde artış gösterdi. Türkiye’de ise genelde intenet satışları kayıt dışında olarak adlandırılmaktadır. Yapılan düzenlemelerle kayıt altında tutulması hedeflenmektedir.

Gelir Vergisi Kanunun 9. Maddesi doğrultusunda intenet satışlarına düzenleme getiriliyor. Önemli avantajları da beraberinde getirecek. İlgili kanun maddesine eklenen 10 numaralı bent doğrultusunda ayrı bir işyeri açmadan, sanayi tipi veya seri üretimin yapılacak alet veya makineleri kullanmadan evde imal edilen ürünlerin intenet veya benzeri uygulamalarda satışını yapan kişiler gelir vergisinden muaf tutulacak. Buna göre ikamet ettikleri ev içerisinden çorap, havlu, kilim, örgü, dantel, nakış, turistik eşya, hasır sepet, yapay çiçek, boncuk işleme, tığ işleri, tarhana, erişte, mantı, salça gibi ürünleri üreten kişiler gelir vergisi muafiyetinden yararlanacak ve vergi ödemelerine gerek kalmayacak.

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Alınması Gerekiyor

Gelir vergisi muafından faydalanabilmek için bu kapsam içerisinde olanların zirai, ticari veya mesleki kazançları yüzünden gerçek usule uygun gelir vergisinde dahil olmaları veya faaliyetin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlı olacak şekilde yapılmaması gerekir. İlgili maddede yapılmış olan yeni düzenleme kapsamında esnaf muafiyetinden faydalanmak isteyenler için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması da zorunlu olacak. Aynı zamanda Türkiye’de faaliyet halinde olan bankalarda ticari hesap açılmasının ve tüm gelirin bu hesaplara aktarılması ve yine bu hesap aracılığı ile tahsil edilmesi zorunludur.

Bankalar da bu bent doğrultusunda faaliyet gösterecek ticari hesaplara aktarılmış olan tutarlardan aktarım tarihini baz alarak %4 oranında gelir vergisi tahsilini yapmakla yükümlüdür. Bu oransa en az bir işçinin çalıştığı haldeyse %2’ye düşer. Fakat istihdama bağlı olarak indirim oranın uygulanması içinse ilgili ay doğrultusunda bir işçinin en az on günlük süre kapsamında çalışması gerekir. İlgili hasılat tutarı üzerinden de ayrıca 94. madde dahilinde tahsilat yapılmamaktadır.

220.000 TL’yi Geçerse Vergi Alınıyor

Vergi muafiyetinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktaysa yıllık bazda gelirlerin 200.000 lirayı geçmesidir. 2019 senesinin başında 7612 numaralı kanunun düzenlemesi yapılmış ve ikamet edilen evde imal edilen ürünlerin intenet satışı yapan kişilere esnaf muafiyetinden faydalanması mümkün kılınmıştır. Fakat geçen sene gidilen düzenlemede senelik olarak 35.000 lirayla sınırlı tutulmuştur. Diğer bir deyiş ile geçen seneki düzenleme kapsamında senelik olarak 35.000 liraya kadar yapılan satıştan vergi alınmıyordu.

Fakat gidilen yeni düzenlemeler doğrultusunda 35.000 liralık olan miktar 220.000 liraya çıkarıldı. Bu düzenlemeye göre önemli ölçüde senelik hasılat miktarını yükselterek evlerden yapılan satışlar için önemli bir avantaj sağlanmış oldu. Bu doğrultuda gelir elde edenler gelir vergisi tarifesini temel alarak ayrıyeten vergi vermek zorunda kalmayacak. Bununla birlikte hasılat koşulu dışında diğer koşulların ihlali söz konusu olursa vergi muafiyetinden faydalanamayacak ve zamanında alınmamış vergileri için yasal faiz uygulamasına gidilecek.

 



Son Güncelleme: 29.12.2020 16:03
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Anahtar Kelimeler:
EsnafVergiMuafiyeti
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