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Evden çalışmak isteyen vatandaşlara iş veren firmalar hangileri?

Ek gelir elde etmek isteyen birçok vatandaş evde yapılabilecek işleri internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki evden çalışmak isteyen vatandaşlara iş veren firmalar hangileri? İşte yanıtı…

21 Aralık 2021 Salı 11:15
Evden çalışmak isteyen vatandaşlara iş veren firmalar hangileri?
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Birçok firma vatandaşlara ek gelir olması sebebiyle fabrikadan evlere iş vermeye devam ediyor. Özellikle ev hanımları evde yapılabilecek işlerin hangileri olduğunu, bu işleri veren firmaların hangileri olduğunu öğrenmek üzere arama motorlarına yöneldi. Peki evden çalışmak isteyen vatandaşlara iş veren firmalar hangileri?

Evden Çalışmak İsteyen Vatandaşlara İş Veren Firmalar Hangileri?

Birçok firma evlere genellikle paketleme işlerini vermektedir. Paketleme işinin verilmesinin nedeninin ise bu işin fabrikadaki işlerin en sonuncusu olduğu belirtiliyor. Fabrikalar da bu tür işlere maliyet sebebiyle oldukça sıcak bakıyor. İşte fabrikadan evlere iş veren firmalar şu şekilde:

- BNK Nakış Tekstil

- Seçil HOBBY

- Tasarı Aksesuar

- Funda İşleme

- Damla boncuk

- Gülsan Sentetik Dokuma

Bu tür firmalar, İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin genelinde evden çalışma imkanı sunuyor.


Son Güncelleme: 21.12.2021 11:15
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Anahtar Kelimeler:
Evden çalışmaPaketleme İşi
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