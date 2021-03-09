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Evden çalışarak para kazandıracak 10 iş!

Koronavirüs nedeniyle evde daha çok vakit geçirdiğimiz şu sıralar birçok aile bireyleri ev ekonomisine katkı sağlamanın peşinde. Dışarı çıkmadan evden para kazandıran işler hangisi? İşte en çok başvurulan para kazanma yöntemleri haberimizde…

09 Mart 2021 Salı 00:15
Evden çalışarak para kazandıracak 10 iş!
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Yaklaşık bir yıla yakındır ülkemizde görülen koronavirüs birçok kişilerin iş yerlerinin kapanmasına veya evden çalışma ortamı sağlamasına olanak sağladı. Zorlu günler geçirdiğimiz bu dönemlerde evde vakit geçirme süresi ise uzadı. Aile bireyleri dışarı çıkmamak için ev ekonomisine katkı sağlamak için arayış yolu bulmak istiyor. Peki pandemi sürecinde evden para kazanmak için yapılan işler neler? İşte para kazandıran işler listesi!

  1. İntenet üzerinden satış yapmak
  2. Paketleme işi yapmak
  3. Blog yazarlığı yapmak
  4. Makale yazmak
  5. El işi ürünleri satmak
  6. Youtuber olmak
  7. Uygulama geliştirmek
  8. Oyun geliştirmek
  9. İkinci el ürün satmak
  10. Online öğretmenlik yapmak

İntenet üzerinden satış yapmak;

İntenet üzerinden yapılacak bu iş, ürünleri intenet siteleri üzerinden tanıtarak satış yapmaktadır. E- Ticaret siteleri sayesinde satış yapmak daha kolay hale gelirken pandemi döneminde ev ekonomisine oldukça katkı sağlamaktadır.

Paketleme işi yaparak para kazanmak;

Pandemi süresinde evden yapılabilecek kazançlı işler arasında yer alan paketleme işi birçok firma paketleme işi imkânı sunarken geniş kapsamlı olan bu iş için paketleme hakkında becerebilecek yeteneğini olan kişiler için arama yapıyor. Titiz çalışma ortamında hazırlanan paketler firmalar tarafından alıcıya iletiliyor. Firmalar başvuru açarak kendisine gönderilen ürünleri hazırlıyor ve bunun sonucunda oldukça iyi para kazanıyor. 

Blog yazarlığı yaparak para kazanmak;

Günümüzde popüler işler arasında yer alıyor. Kendine ve kalemine güvenen kişiler, duygu ve düşüncelerini dile getirerek blog üzerinden paylaşıyor.  Herhangi bir blog sayfası üzerinden de paylaşılan yazılar kısa sürede okuyucu kitlesi kazanıyor. Blogger olarak göreve başlayan kişiler okuyucu kitlesine göre kazanç elde ediyor.

Makale yazarak para kazanmak

; İntenet üzerinden makale yazarak editörlük yapan kişiler, talep edilen konu hakkında makale yazmaktadır. İntenet siteleri ile çalışarak editörlük yapan kişiler evden kolaylıkla para kazanabilir. Konu çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle herhangi  bir sıkıntı yaşamayan kişiler sadece yazdıkları içerikler ile öne çıkarak para kazanabilir.

El işi ürünleri satarak para kazanmak;

Evden para kazanma yöntemleri arasında yer alan ve birçok kili tarafından yaygın olarak hizmet edilen bu iş evde sıkılmadan hobi edinerek bu işi yapabilir ve para kazanabilir. Evinde kendisi yaptığı el işlerini intenet sayfası üzerinden satan kişiler kısa sürede oldukça müşteri elde edebilir. El emeği işlerinin fotoğraflarını paylaşan kişiler birçok kişi tarafından takip edilir.

Youtuber olarak para kazanmak;

YouTube kanalı açarak dikkat çekici içerikler hazırlayarak oldukça yüksek paralar kazanabilirsiniz. Herkesin yapabileceği bu iş öncelikle yüksek takipçi sayısına sahip olan kişiler rahatlıkla yapabilir. Dikkat çekici ve  özgün içerikler sayesinde YouTube kanalı oldukça ilgi görür ve beğenme, izlenme oranları yükselir.

Uygulama geliştirerek para kazanmak

; Yazılım, kodlama gibi alanlarda kendini geliştiren kişiler bu konuda insanların ihtiyaçlarını giderecek ya da dikkat çekeceği uygulamalar geliştirebilir.  Uygulamanın popülerliği ve kullanıma göre para kazanmak oldukça kolaydır.

Oyun geliştirerek para kazanmak;

Günümüzde mobil üzerinden oyun oynamak oldukça popüler hale geldi. Sadece küçük çocuklar için geçerli olmayan bu oyunlar artık birçok kişi tarafından yaş sınırı olmadan oynanıyor. Uygulama geliştirerek oyun severlerin beğenisine sunulması takdirinde oyunun indirilmesine oranla para kazanmak oldukça mümkün hale geliyor.

İkinci el ürün satarak para kazanmak;

Evde kullanılmayan ev eşyası, beyaz eşya, gibi birçok eşyalar kısa sürede kazançlı hale çevirmek mümkün. İkinci el eşya satışı yapan birçok site üzerinden kullanılmayan çok fazla hırpalanmayan eşyalar uygun fiyat ile alıcıya sunuluyor. Eşya satışı yapan uygulamalar sayesinde kişi kendisine ait sayfa açarak ürünlerini tanıtabilir ve isteğe bağlı fiyat sunabilir. Fotoğrafların fotoğrafları çekilmesi durumunda satılan eşyaya alıcı mutlaka çıkacaktır.

Online öğretmenlik yaparak para kazanmak;

Herhangi bir konu da eğitim verebilecek kişiler intenet üzerinden online öğretmenlik yaparak para kazanabilir. Genellikle teorik dersler hakkında bilgi verilmesi hakkında para kazanmak mümkün. Online öğretmenlik yapan kişiler genellikle saat başına ücret almaktadır.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 00:15
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Evden Para KazanmaEv EkonomisiPara Kazanmak
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