Evde yapılabilecek ek işler için 40 fikir önerisi

1.Online anketlere katılın

İntenet üzerinden birçok şirket anket düzenlemektedir. 15-20 dakika zaman ayırarak bu anketlere katılarak para kazanmak mümkün. Başvuru yapılarak e-posta yoluyla gönderilen çeşitli anketlere katılmanız istenir. Düzenlenen anket yöntemi şıklı şekilde verilir. Gerekli olan şeyler sadece şıkların seçilmeli.

Düzenlemiş olduğunuz anketler uzunluğuna göre 1-2 dolar kazanç sağlanır. Sadece yapılması gereken aşağıda yer alan sitelere başvuru yapılarak kayıt olmak.

İpsos i-say TR YouGov TR Survey Pago TR Marketagent TR

2.Bir blog açın

Blog açarak evde para kazanmak birçok kişi tarafından iş imkanı olarak görülmese de doğru adımlarla para kazanmak mümkün. Hesap açıldıktan sonra kitleyi büyütmek için zaman ayırmanız gerekmektedir. Evde kazançlı bir iş olarak görülebilir. Birçok blog sahibi ayda binlerce kazanç alırken bunu yapmak tabi ki de zaman alabilir.

3.Satış ortaklığı

Hırslı ve çok para kazanmak isteyen biriyseniz bu iş tam size göre. İntenet üzerinden ticaret yapmak artık çok kolay. Online olarak yapılan sayfada yükselerek kazanç sağlamak satış ortaklığı ile mümkün. Belirlenen ürünler komisyon karşılığında pazarlayabileceğiniz ve tanıtım yapabileceğiniz pazar yerleri var.

4.Youtube

Dünyaca sıklıkla kullanılan uygulamalardan olan Youtube en çok ziyaret edilen platformların arasında yer alır. İnsanları etkileyebilecek videolar çekebileceğini düşünen herkes bu işe adım atabilir. Ev de zorlanmadan para kazanma yollarından olarak bilinen Youtube’ye öncelikle hesap açmak gerekli.

5.Serbest yazar olun

Evde kolaylıkla para kazanma yollarından hobi haline gelen yazmak işe çevrilebilir. En kolay ek iş fırsatlarından biri olan yazarlık serbest çalışarak kazanç sağlanır.

Makaleler.

Web sitesi içeriği.

Blog gönderileri.

Araştırma ve özet.

Basın bülteni.

E-posta metni ve iş sloganları.

e-Kitap yazma.

Ürün Açıklaması.

Düzeltme ve düzenleme.

Özgeçmiş ve kapak mektupları vb.

6.Kitap yazmak

İlgi alanınız olarak gördüğünüz her konu üzerine kitap yazmak mümkün. Evde uyuyarak bile para kazanmanın yollarından olarak bilinen pasif kazanç kitap yazmak ile mümkün. E-kitap yazdıktan sonra yapılması gereken tek şey satışların nasıl olacağını izlemek.

Bu işe başlamadan önce ilk olarak kitabın hangi konu üzerine yazılacağı belirlenir. Birçok insan E-kitap yazarak kazanç sağlamanın doğru yol olmadığını düşünüyor. Kitap üzerinden kazanç sağlamak ise dolar bazında gerçekleşir

7. Stok fotoğrafçılık

Hobileriniz arasında fotoğraf çekmek varsa bu iş tamda size göre. Online fotoğraf satılan birçok site varken bunlara kayıt olarak çekilen fotoğraflar satışa sunulur. Fotoğrafçılık da evde yapılacak işlerden birisidir. Bu işe başlamadan önce hangi fotoğrafların ilgi gördüğünü araştırarak o temalara yoğunlaşmak gerekir.

8.El sanatlarınızı satın

Başlıca kendinize bir sayfa açarak bu alana adım atmak mümkün. Ev de sıkıldıkça yapılan el işleri online olarak satışa sunulması ile kazanç sağlamak mümkün.

Takı ve aksesuarlar

Kıyafetler ve ayakkabılar

Ev ve dekorasyon

Evcil hayvan ürünleri

Düğün ve parti malzemeleri

Oyuncaklar ve eğlence ürünleri

Genel olarak fotoğraflar, resimler, heykeller ve sanat üzerine baskılar (hem fiziksel hem de dijital)

Koleksiyon ve antikalar

El işi dikiş ürünleri

9.Influencer olun

Sosyal medya üzerinden hesap açarak takipçi arttırılarak fenomenler ortaya çıkıyor. Yaşam tarzlarını ve normal günlüklerini yansıttıkları alanlar olarak da bilinir. Sevdikleri alanlar üzerinden paylaşımlar yapılarak takipçiler yükselmesine neden olur.

Influencer olmanın ilk adımı, nişinizi seçmektir; ideal olarak iyi olduğunuz, hakkında ipuçlarını ve bilgileri paylaşabileceğiniz bir şey olmalı. Daha sonra, videolar da dahil olmak üzere oldukça ilgi çekici içerik oluşturmanız gerekecek.

10.Serbest çalışma

Sermaye gerekmeden evde yapılan işlerden biri olan serbest çalışma kazanç sağlanır. Yeteneğiniz ne ise onun üzerine gidilerek ek iş imkanı olur. Belirlenen siteler üzerinden müşterilere sabit fiyat ile satış yapılır. SadeceON, Fiver ve Upwork gibi siteler serbest çalışmak isteyenler için hizmet verir.

11.Sosyal medya yönetimi

Küçük işletmeler ile sosyal medya üzerinden ek kazanç mümkün. Başlangıçta küçük projelere hizmet sunarak ek iş olarak yapabilirsiniz, ancak yeterli deneyime sahip olduktan sonra daha büyük projelere el atarak tam bir evde iş modeli oluşturabilirsiniz.

12.Editör

Dilbilgisine ve yazma becerilerine güvenen herkes editörlük yaparak kazanç sağlayabilir. Bu alanda birçok evde iş fırsatı var. İlgili alanda diplomaya sahip olmak veya düzenleme konusunda bir geçmişe sahip olmak bir avantajdır, ancak en önemli faktör dilbilgisi ve yazımı iyi bir şekilde kavramaktır.

13.Online kurs oluştur

Sermaye gerekmeden evde yapılacak işlerden olan kurslar açmak online şeklinde mümkün. Herkesin mükemmel olduğu bir alan vardır. Herhangi bir alanda bir öğrenim kursu oluşturabilirsiniz. Öneğin, bir web geliştiriciyseniz, başkalarına kodlamayı öğretmek için güzel bir kurs oluşturabilirsiniz. Web geliştirme büyüyen bir endüstridir ve insanlar web geliştirmeyi öğrenmeye isteklidir.

14.Amazon FBA

Ürünlerinizi Amazon’un sipariş karşılama merkezlerine gönderin.

Amazon, ürünlerinizi depolar.

Müşteriler ürünlerinizi sipariş eder.

Amazon, ürünlerinizi depodan seçer, paketler ve gönderir.

Yukarda belirtilen seçenekler süreç olarak belirtilenler gibi geçmektedir. E-ticaret işi ile bu süreci tamamlamak mümkün. Bağımsız işletmelerde satış yaparak ek kazanç sağlanabilir.

15. Yazılım geliştirme

Cep telefonları ve tabletlere yoğun talep üzerine artış olması ile bu işe de talepler artmaktadır. Belirli görevlerin yerine getirilmesi ve tasarıların sunulması ile evde ek iş imkanı sağlanır. Bir programcıysanız ve herhangi bir hedef grup için bir tür sorunu çözmeye yardımcı olacak bir yazılım fikriniz varsa, geliştirmeye başladığınızdan emin olun. Yazılım, evde iş olmasının yanında harika bir girişimdir.

16. Web tasarım

Bir WordPress web sitesini nasıl oluşturacağınızı öğrenmek için birkaç haftalık bir online kurs yeterlidir. Ve evde yapılabilecek bir ek işe sahip olmak için hızlı bir şekilde WordPress web siteleri yapmaya başlayabilirsiniz. Bilgisayara merakı olan herkes bu işi kolaylıkla yapabilir.

17. Video düzenleme

Pek çok insan güzel videolar oluşturup bunları sosyal medya ağlarına yüklerken, bazı insanlar da bu hobiyi kendileri için gerçek bir bir evde iş haline getiriyor.

Video düzenleme göründüğü kadar karmaşık değil. Videoları oluşturmak ve düzenlemek için çok tanıdık ve rahat bir yazılım kullanabilirsiniz. Birçok işletme sahibi, işletmelerini tanıtmak için video oluşturucular ile çalışır.

Filmora, yeni başlayanlar için video düzenlemeyi öğrenmek için en iyi seçenektir. Basitleştirmek için kullanımı kolay özelliklere ve seçeneklere sahiptir. Burada herkes video düzenlemeye başlayabilir. Ayrıca, Adobe after effects ve Final cut pro bazı daha gelişmiş ve profesyonel editörlerdir.

18. Dijital pazarlama

Dijital pazarlama, tartışılması gereken çok önemli bir konudur. Dijital pazarlama işlerini yapmak için bazı serbest çalışanlar arayan binlerce şirket var.

Dijital pazarlama, işletmeleri online olarak tanıtmanın bir yoludur. Farklı bir yöntem kullanarak, her şeyi dünyaya tanıtabilirsiniz.

Ortalama bir insan, her hafta 24 saatini online olarak geçiriyor. Ve bu sayı sürekli artıyor. Bu nedenle, her işletme sahibi, online müşterilerin değerini bilir.

Online pazarlamayı birçok farklı faktör sonuçlandırabilir. Öneğin, sosyal medya pazarlaması, video pazarlama, e-posta pazarlaması, mobil reklam, SEO , SEM vb. İçin çalışabilirsiniz.

Burada sadece sosyal medya ve online platformlarla hareket etmeniz gerekiyor. Evde yapılabilecek bu işi almak için de para yatırmaya gerek yok. Dilediğiniz kadar çalışabilir ve yaptığınız işe bağlı olarak kazanç sağlayabilirsiniz.

19. Müzik ve ses

İşte müzik ve ses yeteneğinizi kullanarak evde yapılabilecek işler. Müzikle ilgili herhangi bir çalışmanız varsa, hizmetlerinizi online olarak satabilir ve bunun için ödeme alabilirsiniz.

İster şarkı söyleyin ister seslendirme yapın, yeteneğinizi kolayca evde iş için kullanabilirsiniz.

Müzik besteleyebilir, miksaj ve mastering, şarkı söyleme veya şarkı yazma, podcast kaydetme, jingle ve droplar, ses efektleri, seslendirme kaydı vb.

Bir müzik aşığı olduğunuzu veya eğlenmek için videolar ve sesler kaydettiğinizi varsayalım. Fiverr gibi platformları kullanarak evde ek iş için bu hobiyi kullanabilirsiniz.

Hiçbir yetenek boşa harcanmamalı ve sahip olduğunuz her şeyi verimli kullanmalısınız. Öyleyse içinizde ne olduğunu bulmaya başlayın ve evde yapılacak bir iş yaratmak için çaba gösterin.

20. Grafik tasarım

Herkesin ilgisi olduğu gibi sosyal medya hesaplarımız için görseller oluşturmak ne kadar havalı ve eğlenceli. Hepimiz bunu eğlence için yapıyoruz. Öyleyse neden bu eğlenceli aktiviteyi bir gelir kaynağı haline getirmiyorsunuz?

Grafik tasarım odaklı evde yapılabilecek işler için birçok kazançlı seçeneğiniz var. Logo tasarımı, illüstrasyonlar, kitaplar ve albüm kapakları, web ve mobil tasarım, sosyal medya kapakları, afiş reklamlar, photoshop düzenleme, İnfografik tasarımı, sunum tasarımı vb. İle başlayabilirsiniz.

Grafik tasarım, evde iş arenasında yüksek talep görüyor. Fiverr, Upwork gibi bir dizi farklı web sitesinde grafik tasarımcı olarak çalışabilirsiniz.

99Designs ve Creative Market gibi özel grafik tasarım sitelerini de deneyebilirsiniz.

21. Video oyunları oynamak

İşte evde yapılabilecek eğlenceli bir iş. Video oyunları oynamak eğlencelidir ve hepimiz onları seviyoruz. Ancak bazı mobil uygulamaların, oyun oynamanız için size ödeme yaptığını biliyor musunuz?

Bu mobil oyun uygulamaları, video oyunu tunuvaları düzenler ve puanlarınıza göre para ödülleri verir. Video oyunları oynamak için profesyonel becerileriniz varsa, tunuvalarına katılarak kolayca para kazanabilirsiniz.

Pubg ve Fortnite gibi bazı popüler video oyunları, nakit ödüller kazanmak için devasa resmi tunuvalar düzenler. Bu oyunlar, maçları yılda bir veya altı ayda bir düzenler.

Birçok üçüncü taraf şirket de bu video oyunu tunuvalarını düzenlemektedir. Becerilerinize göre para ödülleri kazanabilirsiniz.

Video oyunlarına alışkınsanız ve profesyonel oyuncu niteliklerine sahip olduğunuza inanıyorsanız, ekstra para kazanmak için kesinlikle bu tunuvaları denemelisiniz.

22. SEO danışmanlığı

Dijital çağ için giderek daha önemli hale gelen bir başka beceri de SEO. Dijital dünya rekabetçidir ve işletmelerin müşterileri çekmesi için Google’da üst sıralarda yer almaları önemlidir.

Yine de birçok şirket bunu yapacak kaynaklara veya bilgiye sahip değil ve dışarıdan birini işe alma ihtiyacı duyuyor.

Görevler, meta veri etiketlerini düzenlemeyi, bir blog için içerik pazarlama stratejisi oluşturmayı ve anahtar kelimeleri aramayı içerebilir. Pek çok şirket SEO hakkında hiçbir şey bilmediğinden hızla önemli bir etki yaratabilirsiniz.

Şu anda bir SEO uzmanı olmasanız bile, bazı online kurslara katılarak sıfırdan başlamak kolaydır.

23. Bir Android uygulaması oluşturun

Nasıl bir Android uygulaması oluşturacağınızı biliyor musunuz? Hayır, herhangi bir web geliştirme kursuna gitmenize gerek yok.

Birkaç basit ve kolay adımı izleyerek bir Android uygulaması oluşturabilirsiniz.

Google, basit Android uygulamaları oluşturmayı çok kolaylaştırdı. Bu adımları Android geliştirici web sitesinde okumanız yeterlidir. Erişilebilir bir uygulama oluşturmak için herhangi bir teknik beceri gerekmez.

Yararlı bir uygulama oluşturarak, Android uygulamanıza Adsense reklamları yerleştirebilirsiniz. Burada herhangi bir güçlük çekmeden para kazanabilirsiniz. Evde işinizi kurmak için fazladan para harcamanıza gerek yok. İnsanlar arasındaki bazı tipik sorunları çözmeye çalışın ve dünya için yararlı bir uygulama oluşturun.

Doğru yapılırsa, bir uygulama oluşturmak çok karlı bir evde iş imkanı olabilir. Eğer başarılı olursa, sizi tam anlamıyla milyoner yapabilir.

Uygulama için sahip olduğunuz fikrin iyi ve işlevsel olduğundan emin olun. Uygulama faydalı ve kullanımı kolay olmalıdır.

24. WordPress tema geliştirme

Kodlama becerileriniz için bir başka evde iş fikri de bir WordPress teması oluşturmaktır. Bu, bir uygulama geliştirmekten biraz daha küçük bir projedir, bu nedenle başlamak için iyi bir yer olabilir.

İnsanlar her zaman yeni WordPress web siteleri ve bloglar yapıyorlar, ancak çoğu sıfırdan nasıl tema oluşturulacağını bilmiyor, bu yüzden çok sayıda potansiyel müşteri var.

Ücretsiz bir tema oluşturmayı seçebilir, ancak insanları ekstra özelleştirilebilir özellikler için ödeme yapmaya teşvik edebilirsiniz.

25. Yaşam koçluğu

Yaşam koçu olmanın belirlenmiş bir yolu yoktur; bir sertifikaya ihtiyacınız olsa da, belirli bir geçmiş veya derece gerektirmez. Teknik olarak herkese açık bir evde iş modelidir.

Bununla birlikte, en çok talep gören yaşam koçları, fantastik kişilerarası becerilere sahip olan insanlardır. Bazı yaşam koçları daha çok kariyer ve iş geliştirmeye, bazıları ise ilişkilere veya sağlığa yöneliktir.

Nişinize karar verdiğinizde, hedef müşterilerinizi aramalısınız. Sosyal medya hesaplarını kullanarak online olarak arayabilir veya kendiniz için bir marka oluşturarak reklam yapabilirsiniz.

26. Kariyer koçluğu

Muhtemelen, kariyer koçluğu daha spesifik bir yaşam koçluğu türüdür. Müşterilerin mülakatlara hazırlanmalarına, özgeçmişleri yazmalarına ve kariyer hedeflerini bulmalarına yardımcı olacaksınız.

Müşterilerin sizi ciddiye alması için kariyerinizde yüksek bir seviyeye ulaşmış olmalısınız; bu sizin eşsiz satış noktanızdır.

Kurumsal basamakları tırmandıysanız, ancak şimdi bir kariyer değişikliği, ek iş veya evde iş arıyorsanız, kariyer koçluğu uygun bir seçenek olabilir.

27. İşletme koçluğu

İş koçlarının çoğu müşterisi, işlerini büyütmek için geri bildirime ihtiyaç duyan yeni girişimcilerdir. Müşterileri çekmek için, etkileyici bir iş geçmişine ve bunu destekleyecek referanslara ihtiyacınız olacak.

Doğru becerilere sahipseniz, işletme koçluğu harika bir evde iş fırsatı olabilir. İş fikirlerini tam anlamıyla uygulamaya geçirmek veya mevcut girişimlerini genişletmek için önemli meblağlarda yatırım yapmaya istekli birçok girişimci var. İnsanların hayallerini gerçekleştirmelerini izlemek de inanılmaz derecede tatmin edici olabilir.

Koçluk, sadece yüz yüze görüşme yerine video görüşmeleri veya telefon görüşmeleri yoluyla gerçekleştirilebilir, bu da evde yapılabilecek bir iş olduğu anlamına gelir.

28. Siber güvenlik

İntenetteki pek çok şirket varken, güvenlikle ilgili yardım talebi her zamankinden daha önemli. Elbette, yüksek kaliteli tavsiyeler sunmak için teknik bir geçmişe ihtiyacınız olacak. Hizmetler, sistemleri değerlendirme, testler yürütme ve tavsiye vermeyi içerir.

Siber güvenliğe odaklanmaktansa genel tavsiye vermeyi tercih ediyorsanız, bunun yerine bir bilgisayar teknolojileri danışmanlığı başlatabilir ve şirketlerin sorunlarını çözmelerine yardımcı olması için sorun giderebilirsiniz.

29. Halkla ilişkiler danışmanlığı

Bir halkla ilişkiler danışmanlığı yürütmek, bir sosyal medya pazarlama ajansı yürütmeye benzer, ancak sosyal medyayı yürütmenin yanı sıra, basın bültenleri, kampanyalar ve kamu imajı hakkında düşüneceksiniz.

Halkla ilişkiler danışmanları tipik olarak bir ajansa veya halkla ilişkiler firmasına bağlı olmak zorunda değil. Artık bunun yerine serbest danışman olarak çalışmak uygun bir seçenek haline gelmiştir. Sonunda bunu evde ek iş olarak yapmak yerine kendi ajansınızı da kurabilirsiniz.

30. Üniversite danışmanlığı

Birçok ebeveyn ve öğrenci için iyi bir üniversiteye girmek çok önemlidir ve bunun olma olasılığını artırmak için büyük miktarlarda para ödemeye isteklidirler.

Kendiniz iyi bir üniversiteye gittiyseniz, neden başkalarına aynı şeyi nasıl yapacaklarını öğreterek evde ek iş yapmıyorsunuz?

Sağlam bir eğitim geçmişinden başka, ihtiyacınız olan tek şey iyi yazma becerileri ve muhtemelen burs seçenekleri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Diğer koçluk ve danışmanlık türleri gibi, her şey video veya telefon görüşmeleri yoluyla yapılabilir.

31. Dropshipping

Stoksuz satış sayesinde bir online mağaza açmak ve evde iş yapmak her zamankinden daha kolay hale geliyor.

Shopify gibi üçüncü taraflar aracılığıyla ürünleri listeleyerek envantere kendiniz dokunmanıza gerek kalmadan mal satabilirsiniz, ancak elbette üçüncü taraf komisyonunu ödemeniz gerekir.

Ancak ne tür bir ürün satmak istediğinizi iyice düşünün. Kar elde etmek için nispeten pahalı ürünler ve büyüyen bir pazar seçmeniz gerekecek.

32. Sosyal medya danışmanı

Sosyal medya odaklı evde iş yapmanın bir başka yolu da sosyal medya danışmanlık hizmeti sunmaktır. Bir sosyal medya danışmanı, işletmelerin hesaplarını doğrudan yönetmek yerine sosyal medya kanallarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunur.

33. Twitch

Twitch, açık ara en popüler oyun yayın platformudur. Birçok ünlü de kendi video akışlarını başlattı. Tutkulu bir oyuncuysanız, en sevdiğiniz oyunları oynarken online olarak para kazanacağınız için bu sizin için harika bir evde iş olabilir.

34. Domain ticareti

Domain ticareti, evde yapılabilecek başka bir yüksek karlı iştir. Ancak burada domain satın almak için biraz yatırıma ihtiyacınız var.

Uzman olmalısınız YA DA bu işe başlamadan önce detaylı bilgi almalısınız. Güvenilir bir domain kayıt kuruluşundan 10 $ ‘dan daha düşük bir fiyata domain satın alabilir ve gelecekte ihtiyaç sahiplerine yüzlerce dolara satış yapabilirsiniz.

Buradaki beceriniz, henüz rezerve edilmemiş harika alan adlarını belirlemektir ve gelecekte şirketler bu alanı satın almaya çalışabilir.

Şirketler seçtikleri alanı bulamadıklarında anlaşma için alan sahibiyle iletişime geçerler ve fiyatı belirlemek sizin elinizdedir.

Hatta alan adlarınızı açık artırmaya bile koyabilirsiniz, böylece insanlar doğrudan istediğiniz fiyattan satın alabilir.

35. Amazon Mekanik Türk

Daha önce belirttiğim gibi yeni iş düzeni arttık dış kaynak kullanımı konusunda çok daha istekli. Mturk, aklınızın ucundan geçmeyecek görevleri bile içerebilir. Aslında bunlar mikro görevler olarak biliniyor. Bunlara evde ek iş olarak değer biçilebilir ve yapmak için Mturk en iyi yerdir.

Görevler son derece basit olmakla birlikte, her biri üzerinde çalışmanız için size bir miktar ödeme yapılır. Bu mikro görevleri yeterince hızlı bir şekilde yaparsanız, kayda değer miktarda evde ek iş yapabilirsiniz.

Bunu evde ek iş olarak yapabilirsiniz ve çok olmasa bile boş zamanlarınızda bir miktar para kazanmanızı sağlayacaktır.