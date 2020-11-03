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Evde Yapılabilecek 10 Ek İş Tavsiyesi

Evden çıkmadan yapılabilecek işler nelerdir? Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte vatandaşlarımızın çoğu ya işsiz kaldı ya da hastalıktan dolayı çalışamıyor bu zorlu süreçte evden çıkmadan yapılabilecek ek işlerin neler olduğu merak edilmektedir.

03 Kasım 2020 Salı 12:19
Evde Yapılabilecek 10 Ek İş Tavsiyesi
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Pek çok girişimci ve yatırımcının çalkantılı bir ekonomide 2021'de hangi iş kolunda faaliyet göstereceklerine dair araştırma yaptığını biliyoruz. Ayrıca zamanının çoğunu evde geçiren insanların, özellikle ev hanımlarının evde neler yapabileceklerini araştırdıklarını biliyoruz. Öncelikle intenet teknolojisinin gelişmesi ile birlikte evde yapılabilecek işlerin sayısının geçmiş yıllara göre arttığını belirtmek isteriz. 2021 yılında evde yapılabilecek ek iş fırsatlarını araştırmak ve biraz para kazanmak istiyorsanız, ayrıntılar için yazımıza bakın. Bu yazıda, 2021'de evde yapılabilecek ek iş fırsatlarından bahsedeceğiz.

1- Youtube’dan Para Kazanmak

YouTube'da para kazanmak, evde yapabileceğiniz en iyi ek iş fırsatlarından biridir. Kendi Youtube kanalınızı oluşturarak orijinal içerik yayınlamaya başlayabilirsiniz. Belirli sayıda görünüme ulaştıktan sonra, para kazanmaya başlamak için Google Adsense üzerinden reklam başvurusunda bulunabilir ve yayabilirsiniz. İyi aboneleriniz ve dinleyicileriniz olduktan sonra, büyük karlar elde etmeye başlayabilirsiniz.

2- Ek Ders Vermek

Kendinizi bu alanda bir uzman olarak görüyorsanız, uzmanlık alanınızda başka kurslar da öğretebilirsiniz. Birçok öğrencinin özellikle koronavirüs sürecinde online kurslarda ekstra dersler alacağını biliyoruz. Bu ihtiyacı karşılayarak uzmanlık alanınızda başka kurslar da sunabilirsiniz. Bu şekilde başka görevlerde de verimli sonuçlar elde edebilirsiniz.

3- Paketleme İşi Yapmak

Son zamanlarda birçok şirket, ev ambalajı işiyle uğraşmak için iş ilanları oluşturdu. Koronavirüs enfeksiyonu sürecinde birçok insanın evde olduğunu ve para kazanmak için belirli ek iş fırsatlarından yararlanmaya çalıştığını biliyoruz. Şehrinizdeki şirket aracılığıyla veya İntenet üzerinden alınan iş ilanları aracılığıyla, evde işlerinizi kolayca paketleyerek para kazanabilirsiniz. Bu işi sürdürmeye devam etmek de belli bir süre sonra fiyatı artıracaktır.

4- Takı Tasarlamak

Geçmişten günümüze takı tasarımı birçok insan için hala ek bir iştir. Sosyal medyada milyonlarca kişi ile paylaşılan takı tasarımlarının çok ciddi bir gelir sağlayabileceğini biliyoruz. Ayrıca daha düşük sermaye ile bilezik, tespih, kolye gibi takı ürünlerini evde üretip, çeşitli faktörlere göre (özellikle sosyal medya ve çevre) satabilirsiniz.

5- Online Destek Vermek


Koronavirüs sürecinde birçok firmanın iş ve işlemlerinin intenet üzerinden gerçekleştirilmesi ile online destek hizmetleri çok ihtiyaç duyulan bir iş haline geldi. Bu doğrultuda firmanın ihtiyaçları karşılanarak para kazanılabilir. Firma ile sözleşme imzalayarak müşterilerle intenet üzerinden iletişim kurarak, onların sorunlarını ve ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler sunarak bu işten daha fazla gelir elde edebilirsiniz.

6- El İşi ve Örgü Yapmak

El işi ve örgü ev hanımlarının favori işlerinden biridir. Evinizde yapacağınız el işlerini ve trikoları kabul edebileceğiniz bir tekstil mağazası ile satabilirsiniz. Ayrıca intenet üzerindeki birçok reklam sitesinde, özellikle çok sayıda sosyal medya hesabında el örgüleri satışı yapabilirsiniz.

7- Makale Yazarlığı Yapmak

Makale yazmak, yeteneklerinizi ve becerilerinizi değerlendirerek ev ortamınızda yapabileceğiniz şeylerden biridir. Oluşturduğunuz içeriği özgün ve kaliteli bir şekilde belirli çevrimiçi forumlarda satarak para kazanabilirsiniz. Belirli bir müşteri potansiyeline sahip olduğunuzun farkında olun. Ayrıca orijinal ve kaliteli SEO uyumlu içerik oluşturmak her zaman size fayda sağlayacaktır.

8- Satış Ortaklığı Yapmak

Satış ortaklığı, bugünlerde en popüler diğer iş fikirlerinden biridir. Koronavirüs seyrinde ürünlerini İntenet üzerinden satmak isteyen birçok şirket, ürünlerini satmak için daha yüksek kitlelere sahip hesaplarla satış ortaklıkları kuruyor. Sosyal medyada yüksek hacimli hesap ziyaretleriniz varsa, bir ürün veya hizmetin satışında gönderi oluşturmak için şirketle anlaşmaya varabilirsiniz. Bu ürünleri satmak için belirli bir komisyon alarak büyük karlar elde edebilirsiniz.

9- Sosyal Medya da Reklam Yapmak

Bugün milyonlarca kişinin bulunduğu sosyal medya hesapları hala çok popüler. Milyonlarca kişi ile aktif olarak temas halinde olan bu hesaplar, ticari bir pazara da dönüşmeyi başarmıştır. Birçok şirket bu ticari pazarda ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmaya çalışır. Bu ürün veya hizmetlerin reklamını yüksek izleyici sosyal medya hesaplarında yaparak para kazanabilirsiniz.

10- Editörlük Yapmak

Editör hizmeti, ev ortamında akıllı cihazlarda yapılabilecek en iyi ek çalışmalardan biridir. Çevrimiçi forumlar aracılığıyla web sitesi sahiplerine ve web sitesi sahiplerine editörlük hizmetleri sağlayarak iyi bir kazanç elde edebilirsiniz. Son zamanlarda en çok tercih edilen işlerden birisidir.



Son Güncelleme: 03.11.2020 12:19
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Anahtar Kelimeler:
Ek IşPandemi
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