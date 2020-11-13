Evde süs bitkisi yetiştirerek para kazanmanın yöntemleri

Özellikle pandemi sürecinde ekonomik sorunlar yaşanmaya başladı. Birçok kişi evde kalınan bu süre içerisinde evde yapılabilecek işleri araştırmaya başladı. Bu işlerden biri de evde süs bitkisi yetiştirmektir. Ancak bu işin yapılması için belli bir bilgi birikimin olması gerekmektedir.

Evde süs bitkisi nasıl yetiştirilir?

Evde süs bitkisi yetiştirmek için bilinmesi gereken temel bilgiler şu şekildedir;

Öncelikle evde yetiştirilecek olan süs bitkisinin türüne karar vermek gerekir. Yaşanılan bölgenin iklimine en uygun olan bitki türü seçilmelidir.

Süs bitkisi türüne karar verdikten sonra bitkinin yetiştirilmesi için uygun bir ortam ayarlanmalıdır.

Süs bitişi yetiştirilirken günlük, haftalık ve aylık bakım programları asla ihmal edilmemelidir.

Süs bitkisi yetiştirirken bitkiden daha fazla verim alabilmek için kaliteli gübre kullanımına dikkat etmek gerekir.

Evde süs bitkisi yetiştirerek nasıl para kazanılır?

Evde süs bitkisi yetiştirerek para kazanmanın birçok yolu vardır. Ancak öncelikle yetiştirilen ürünlerin ne alanda kullanılacağının tespit edilmesi gerekir. Buna göre kesme çiçekler, iç mekan süs bitkileri, dış mekan süs bitkileri ve doğal çiçek soğanları farklı alanlarda satılabilir.

İşin satış kısmının yanı sıra süs bitkisi işinin ek iş mi yoksa girişimcilik olarak mı değerlendirme yapılması konusunda karar verilmelidir. Bu iş değer kaybetmeyecek bir iş olması nedeniyle ek iş olarak yapılacağı gibi yatırımcı olarak tam zamanlı bir iş olarak da görülebilir.

Evde yetiştirilen süs bitkilerinin satışı için bir iş yeri açılabileceği gibi işe yeni başlayanlar bitkileri online ortam üzerinden de satışa çıkarabilir.

Evde süs bitkisi yetiştirerek ne kadar para kazanılabilir?

Evde süs bitkisi yetiştirerek para kazanmak mümkündür. Her süs bitkisinin ortalama 50 TL’den satılabilir. Piyasada fiyatlar bu şekilde olurken yapılacak özel bitkilerle fiyatı daha arttırmak mümkündür. Bununla birlikte yapılacak satışlara göre ne kadar para kazanılacağı hesaplanabilir.