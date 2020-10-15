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Evde paketleme işleri nelerdir, başvuru nasıl yapılır? Evde sabun, kına, boncuk paketleme işleri ile gelir sağlayın!

Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte yaşanan işsizlik ve hasta olma korkusu yaşayanlar için evden çıkmadan kazanç sağlanabilecek işlerin neler olduğu çokça merak edilmektedir. Ev içerisinde paket yaparak kendinize kazanç sağlayabilirsiniz.

15 Ekim 2020 Perşembe 22:08
Evde paketleme işleri nelerdir, başvuru nasıl yapılır? Evde sabun, kına, boncuk paketleme işleri ile gelir sağlayın!
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İşsizliğinin arttığı bu dönemde ev içerisinde yapabileceğiniz bir şey var. Bu meslekler ayda 4.000 TL'ye kadar kazandırabilir. Evde paketleme ile uğraşan ev hanımların ekstra gelir elde etmek çok kolaydır. Birçok şirketin size istihdam fırsatları sunduğu alanları listeledik. Şirketler genellikle ev kadınlarına 5-6 kişilik bir paketleme şirketi sunmayı tercih eder ancak, bunu kendiniz yapma seçeneğiniz de var.

Sabun Paketleme

Ev paketleme şirketlerinin çoğu sabun şirketidir. Genellikle organik sabun üreten firmaların çoğu paketleme işini verir. Sabun paketleme kolaydır, genellikle altılı paket hazırlanır ve İyi kapattığınızdan emin olun.

Bardak Altlığı Paketleme

Evde yapılabilecek diğer iş kollarından birisi de bardak altlıklarıdır. Genelde 6 paket ve 12 paket halinde hazırlanır. Bu tür bir iş fikri son zamanlarda gerilemeye başlasa da bu tür bir iş fikirlerini büyükşehirler de bulabilmek kolay olacaktır.

Tespih Paketleme

Ülkemizin geçmişinde uzun süreden beri yer alan tespihlerin paketlenmesi işi oldukça yaygındır. Tespih firmaları intenet üzerinden satışa yönelince tespih satışları oldukça fazla olmuş ve bundan dolayı tespih paketleme işinde de artış yaşanmaktadır.

Kına Paketleme

Ev hanımlarının evde paket yapma işi son zamanlarda Hint kınasında görülen yoğun satışlardan dolayı oldukça rağbet görmektedir. Kendinizi bu işe odaklayarak paketleme işine yoğunlaşabilirsiniz.

Mum Paketleme

Mumlar artık daha çok dekorasyon için kullanılmakta. Bu nedenle mum artık modaya uygun ve standart dışı mum üreten firmalar ortaya çıktı. Bu nedenle her mum serisinin ayrı bir paketleme gereksinimi vardır. İmalatçı firmadan kolaylıkla elde edilebilecek ek bir iştir.

Plastik ve Karton Bardak Paketleme


Evde plastik ve karton bardak paketleme yaparak da kazanç sağlayabilirsiniz. Bu işi yapan şirketler genellikle 50.000-60.000 liralık atölyeler kurar, bu nedenle paketleme için çalışanları işe almak için yeterli sermayeleri yoktur. Plastik ve karton üreten şirketler aracılığı ile ev içerisinde paketleme işini yapabilirsin.

Telefon Kılıfı Paketleme

Telefon piyasasında satışa sunulan telefonların model bakımından fazla olmasından dolayı Kılıflarda da artış olmaktadır. Cep telefonu kılıfı satan firmalar çalıştırılmak üzere alınan işçilere yer sağlamak üzere para harcayacağına telefon kılıfı paketleme işlerini evlere dağıtmaktadır. Sizlerde bu iş üzerinden kazanç sağlayabilirsiniz.

Vida Paketleme

İkamet ettiğiniz şehir içerisinde organize sanayi var ise büyük ihtimalle vida ve buna benzer parçaları üreten şirketler de vardır. Bu firmalar aracılığı ile paketleme işini yapabilirsiniz.

Boncuk Paketleme

Ev içerisinde yapılacak olan işlerin içerisinde boncuk paketleme bulunuyor. Bu iş için konsantre olmak gerekir çünkü boncuk türleri farklı olup hepsini birbirinden ayırmalısınız.

Duş Başlığı Montajı ve Paketleme

Duş başlığının yapısı genellikle 5-6 parçalardan oluşur. Bu ürünün satışını yapan firmalar oldukça azdır. Ama denk gelirseniz bu şirketler ile hem paket işi hem de montaj işini yapmak için anlaşabilirsiniz.

Bağcık Toplama ve Paketleme

Bağcık üretimi yapan şirketler ile toplama ve paket yapma işi için anlaşma yapabilirsiniz.

Bebek Telsizi Paketleme

Evden dışarıya çıkmadan evin içerisinde yapabileceğiniz işlerden biriside bebek telsizi montajı ile paketleme yapmaktır. Bu ürünün üretimini yapan şirketler ile bağlantı kurarak iş sahibi olabilirsiniz.

Erzak Kutusu Paketleme

Çoğunlukla denek tarafınca sağlanan bu işle evin içerisinde paketleme yapabilir ve kazanç sağlayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 15.10.2020 22:08
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Anahtar Kelimeler:
İşsizlikPaketleme İşiKazanç
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