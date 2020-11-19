Evde mandal paketleme işi ile para kazanma

Kişiler evde mandal paketleme işi yaparak ek gelir elde edebilmektedirler. Bilindiği gibi mandal üretimi yapan firmalar bu ürünlerin paketlenmesinde evde çalışanları tercih edebilmektedirler. Bu bağlamda toplu bir şekilde teslim edilen paketlenmemiş mandallar, belirlenen tarihlerde paketlenmiş bir şekilde teslim alınmaktadır. Bunun karşılığında ise kişilere paket başına para ödemesi yapılmaktadır.

Evde Mandal Paketleme İşi Nasıl Yapılır?

Mandal Paketleme İşi Ne Kadar Kazandırır?

Evde mandal paketleme işinin yapılabilmesi için ek iş veren firmalarla anlaşma yapılması gerekmektedir. Başvuruların yapılması ve kabul görmesi halinde firmalar düzenli olarak mandalları kişilere ulaştırmakta ve paketlenmiş şekilde geri almaktadır. Mandallar belirtilen sayılarda, renklerine ve çeşitlerine göre paketlenmektedir. Sonrasında da koli haline getirilerek teslim edilmektedir. Koli başına da ücret alınmaktadır.

Oldukça basit olan ve herhangi bir yetenek gerektirmeyen bu iş sayesinde ayda 1000 liraya kadar para kazanılabilmektedir. Kişilerin ayırdığı zamana göre değişen gelir miktarları her bir paketleme başına 25 kuruş olarak ödenmektedir. Her gün birkaç saat zaman ayırarak kolaylıkla 1 koli paketleme yapılabilmekte ve 50 TL para kazanılabilmektedir. Aya vurulduğunda ise günlük 50 TL'lik paketleme ayda 1500 TL olarak geri dönmektedir.