Evde hediye sepeti nasıl yapılır? Ne kadar kazanç elde edilebilir?

Yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle iş bulmak oldukça zorlaştı. Kolay bir şekilde ve evden çalışarak para kazanmak herkesin hayali oldu. Yaratıcılığı yüksek olan ve hayal gücüne güvenen kişiler bu işi kolaylıkla yapabilecek.

EVDE HEDİYE SEPETİ

Hediye sepeti yaparak, ev ekonominize katkıda bulunabilirsiniz. Öncelikle gerekli bilgilere sahip olarak evinizde hediye sepeti yapabilirsiniz. El beceriniz ve yaratıcılığınız yüksek ise bu iş size tahmininizden daha fazla para kazandırabilir.

GEREKLİ MALZEMELER

Evinizde çalışmak istiyorsanız, talebi oldukça yüksek olan hediye sepeti yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemeleri sizin için aşağıda belirledik.

-Sepet

-Renkli kurdeleler

-Sepetleri kaplayabilmek için şeffaf jelatinler

-Makas

-Maket bıçağı

-Paket bandı

-Renkli boncuklar

-Renkli tüller

Bu malzemeleri aldıktan sonra hayal gücünüze ve zevkinize göre sepetinizi süsleyebilirsiniz.

NASIL SATABİLİRİM?

Yaptığınız sepetleri, bu tür ürünleri satan firmalar üzerinden satışa çıkarıp, kazanç sağlayabilirsiniz. Farklı bir satış yeri olarak kullandığınız sosyal medya hesaplarınızdan da gerekli reklamları yapıp bu ürünlerinizi satabilirsiniz.

NE KADAR MALİYET GEREKİR?

Gerekli malzemeler öncelikle temin edilmelidir. İşe ilk başladığınızda bu malzeme ücretlerini kendiniz karşılamak durumunda kalmaktasınız. Fakat daha sonra,aldığınız siparişler üzerine veya yapmak istediğiniz sepet sayısına göre 100-400 TL arasında bir maliyet gerekmektedir. İlk başta birkaç sepet hazırlayarak, reklamınızı yapmak ve etrafınızdaki kişilere yaptığınız farklı modellerdeki sepetlerinizi sunarak sipariş almanız ve sonrasında daha fazla sepet üretimine geçmeniz sizin için faydalı olacaktır.

NE KADAR PARA KAZANABİLİRİM?

Yaptığınız süslü sepetleriniz için,satış fiyatı belirlemek size kalmış. Fakat piyasa da satılan bu tür ürünlerin fiyat listesine göz gezdirip ona göre kendinize bir satış ücreti belirleyebilirsiniz.

Ortalama olarak yaptığınız sepete göre 100-200 TL arasında satışa çıkarabilirsiniz. Bu fiyata göre ve aldığınız sipariş miktarına göre aylık 1000-5000 Tl arasında kazanç elde edebilirsiniz.