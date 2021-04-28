İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...

Evde hasta bakım maaşı ne kadar oldu Nisan 2021?

28 Nisan 2021 tarihinde yayınladığımız Evde hasta bakım maaşı ne kadar oldu ? haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 28 Nisan 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 16:58
Evde hasta bakım maaşı ne kadar oldu Nisan 2021?
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalar ile birlikte evde bakım aylıklarına ilişkin yeni bilgiler verdi. Genel olarak gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, memur maaşlarına yapılan zamların ardından evde bakım hizmetine karşılık verilen maaşlara da zam yapıldığını aktardı. Yeni dönemde 1.544.61 TL olarak açıklanan yeni maaşlar 1 milyon 405 kişiye ilk zamlı maaş olarak yatırıldı.

Bakanlık tarafından açıklamaların ardından yükselen maaşların bazıları ise şöyle:

  • Yaşlılara verilen maaş 711.50 TL oldu.
  • %40-69 arası engelli raporu bulunan kişilere verilen maaş 567.97 TL oldu.
  • %70 ve üzeri engelli raporu olanlara verilen maaşlar 850 TL oldu.
  • 18 yaş altı engellilere bakanlara verilen maaş 567.97 TL oldu.
  • Silkozis hastalarına verilen maaş 1.562.86 TL oldu.
  • Evde bakım hizmeti maaşı 1.544.61 TL oldu.
  • Çocuk yardımı 1.082 TL oldu.

Açıklamalarında binlerce çocuğa Sosyal Ekonomik Destek sağladıklarını belirten Bakan Selçuk, bu yardımların her ay yapıldığını açıkladı. Birçok alanda yardımlara devam edeceklerini bildiren Bakan Selçuk, bu yardımlar ile birlikte vatandaşlara daha iyi bir hayat sunmayı amaçladıklarını açıkladı.




Son Güncelleme: 28.04.2021 16:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Banka kredisi ile alınan evin ipoteği nasıl kaldırılır?
Banka kredisi ile alınan evin ipoteği nasıl kaldırılır?
Göztepe Fan coin nereden alınır? Göztepe Fan token nasıl alınır?
Göztepe Fan coin nereden alınır? Göztepe Fan token nasıl alınır?
Binance NFT piyasasına mı giriyor?
Binance NFT piyasasına mı giriyor?
Binance'den nasıl para çekilecek? Binance kripto para transferi ve alım satımlar nasıl olacak?
Binance'den nasıl para çekilecek? Binance kripto para transferi ve alım satımlar nasıl olacak?
Kredi kartı borcu olanlara Finansbank, TEB, Garanti, Akbank'dan borç kapatma kredisi
Kredi kartı borcu olanlara Finansbank, TEB, Garanti, Akbank'dan borç kapatma kredisi
Garanti Bankası, uygun vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kampanyası
Garanti Bankası, uygun vade seçenekleriyle ihtiyaç kredisi kampanyası

Popüler Haberler

Evde hasta bakım maaşı ne kadar oldu Nisan 2021?
Diş estetiği fiyatları ve çeşitleri 2021
Fulbright burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 fulbright ne kadar burs veriyor?
2021 SGK rapor parası ödemesi ne kadar? Rapor parası sorgulama işlemleri
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan hakkında bilgiler
Rize Beşiktaş maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? Rize BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Konyaspor maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?
2021 Fitre ve fidye aynı mıdır, aralarındaki fark nedir?
Rüyada araba alma görmek ne demektir? Rüyada araba alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Sihirli Annem dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Cemre Demircan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İkea mağaza çalışma saatleri 2021
Dondurulan Instagram hesabının şifresini hatırlamıyorum ne yapmalıyım? 2021 dondurulmuş instagram hesabı nasıl görünür?
Canım Kardeşim filmi oyuncuları ve konusu
Hekimoğlu dizisi Ceren (Gizem Erman Soysaldı) kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisi bitiyor mu, final ne zaman?
THY pilot alımı şartları nelerdir? 2021 THY pilot alım güncel şartları
Fatih Karagümrük Antalyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Karagümrük Antalya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Çaykur Rizespor - Beşiktaş muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular
Ramazan ayı 17. gece namazı nasıl kılınır, 17. gece duası nedir? 2021 Ramazan'da gün gün kılınacak namazlar!
Clubhouse android uygulaması nasıl indirilir? Clubhouse Android APK indir

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.