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Evde çikolata kutusu nasıl yapılır? Evde çikolata kutusu yaparak para kazanma yöntemi

Evde para kazanmanın en iyi yollarından biri de evde hediye çikolata kutusu yaparak para kazanmaktır. Evde farklı şekillerde pek çok çikolata kutusu hazırlayarak iyi bir kazanç sağlamak mümkündür. Peki evde hediye çikolata kutusu yaparak nası gelir elde edilir? Evde hediye çikolata kutusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

13 Haziran 2021 Pazar 01:17
Evde çikolata kutusu nasıl yapılır? Evde çikolata kutusu yaparak para kazanma yöntemi
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Çikolata birisine hediye edilecek en güzel ürünlerden biridir. Oldukça güzel paketlenmiş bir çikolata kutusu hediye gönderdiğiniz kişiyi daha mutlu edecektir. Sizde evde çikolata kutusu yaparak kendinize güzel bir gelir sağlayabilirsiniz. İyi bir kazanç sağlamasının yanı sıra eğlenceli bir iştir. Son dönemlerde özellikle de sosyal medyada hediye çikolata kutuları oldukça popülerdir.

Evde hediye çikolata kutusu yaparak nasıl para kazanılır?

Evde hediye çikolata kutusu yapmak oldukça keyif verici ve karlı bir iştir. Kutuları hazırlarken dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi çekici ve farklı tasarımlardır. Çikolata kutusu hazırlama konusunda son dönemde en popular olan modellerden biri iç içe açılan kutulardır. Sürprizli çikolata kutusu birbiri arasına saklanmış ve değişik çikolatalardan oluşan bir kutudur.

Evde hediye çikolata kutusu nasıl yapılır?

Bu kutuyu hazırlamak için farklı boylarda kutular yapmak gerekir. Kutuların içine birbirinden farklı boylarda çikolata konulur ve her boy çikolata kutusu içindeki büyük boya eklenir. Böylece kutu hazırlanmış olur. 

Kat kat çikolata kutusunun dış katında gofretler olur. 6dilimden oluşan çikolata kutusunun her diliminde 2 çeşit çikolata olur. Kutular küçülse de 6 dilim olmasına dikkat edilmelidir. Her kutu için farklı bir çikolata türü kullanmak hoş görünmektedir.

çikolata kutuları birbirine bağlı ve yana açılan üçlü kutudan da oluşabilir. Bu tür kutuların içerisine daha küçük ebatlı çikolatalardan yerleştirilmelidir. Kat kat çikolata kutusu sevgililer, eşler için doğru seçenek olurken dönmeli kutular ise daha resmi durumlar, ziyaretler için daha uygundur.

Evde hediye çikolata kutusu hazırlamak için gerekli olanlar

Öncelikle malzemeleri hazırlamak gerekmektedir. Kutu için dayanıklı ve kalın bir malzeme tercih edilmelidir. Gramajı ağır kutuları kullanmak kolaylık olur. Çikolata kutusu ister tam kutu olarak ister dilimli olarak hazırlanabilir.

Evde çikolata kutusu yapma işi veren şirketler nelerdir?

Evde çikolata kutusu yapma işi veren şirketlere intenet üzerinden ulaşabilirsiniz. Pastanelerde bile bu tür kutuları bulmak mümkündür. intenet üzerinden araştırma yapan kişiler de kolaylıkla bu firmalara ulaşım sağlayabilmektedir.

Bunun yanı sıra sosyal medya üzerinden de kutu satışı yapmak mümkündür. Özellikle de içi çikolata dolu bir kutu müşteriler için oldukça cezbedici görünmektedir. Süs kutulara oldukça ilgi gösterilmektedir.

Evde çikolata kutusu yaparak ne kadar para kazanılır?

Bunun için tam bir kazanç belirtmek mümkün değildir. Ortalama bir rakam vermek gerekirse haftanın sadece 3 günü evde çikolata kutusu yapan bir kişinin 400 – 500 TL kazanç elde etmesi mümkündür. Bu rakam yapılan kutu sayısı arttıkça daha da yükselecektir.


Son Güncelleme: 13.06.2021 01:17
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