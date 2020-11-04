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Evde çalışarak para kazanabileceğiniz iş fikirleri

Pandemi döneminde evde çalışarak para kazanılabilecek birçok iş dalı bulunmaktadır. Sizler için evde çalışarak para kazanabileceğiniz iş fikirlerini içeriğimizde derledik.

04 Kasım 2020 Çarşamba 00:09
Evde çalışarak para kazanabileceğiniz iş fikirleri
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Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evde daha çok vakit geçirmeye başlarken, zamanını çalışarak geçirmek isteyenler için birçok yöntem bulunmaktadır. Sizde evinizden çalışarak ayda 5 bin liraya kadar ek gelire sahip olabilirsiniz.

Evde makale yazarak para kazanmak

Son zamanların popüler işleri arasında yer alan metin yazarlığı ile intenet siteleri için özgün içeriklerinizi oluşturarak para kazanabilirsiniz. Çalışma yoğunluğunuza göre kazanacağız parayı aylık 5 bin liraya kadar yükseltebilirsiniz. Makale yazarak gelir elde etmek isteyen kişiler için birçok site ve forum bulunmaktadır.

Evde nikah şekeri paketleyerek para kazanmak

Nikah şekeri yapımı oldukça kolay ve sermayesiz bir iştir. Sıfır sermaye ile para kazanabileceğiniz nikah şekeri paketleme işi ile yaşadığınız şehirde bulunan nikah şekeri mağazalarını ziyaret ederek ek gelir kazanmak için fırsat elde edebilirsiniz.

Toka, kına paketleme işi


Evde çalışarak para kazanabileceğiniz işlerden biri de toka ve kına paketleme işidir. Birçok firma evlere toka paketleme işi vermektedir.

Katalogdan satış yaparak ek gelir elde etmek

Sosyal çevresi geniş olan kişiler için katalogdan satış yaparak para kazanmak oldukça kazançlı bir iştir. Sıfır sermayeyle başlayacağınız bu işte satış yaparak ve daha sonra kendi takımınızı kurarak kazancınızı kat be kat arttırabilirsiniz.

Evde mantı, yaprak sarması, su böreği yaparak para kazanmak

Yemek yapma konusunda beceriye sahip kadınların yapabileceği en kolay işlerden biri evde mantı, yaprak sarması ve su böreği yaparak kazanç elde etmektir. Bu tür yemekleri evinizde yapıp, intenet ya da sosyal çevreniz üzerinden satışa çıkararak aylık kazancınızı oluşturabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 04.11.2020 00:09
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