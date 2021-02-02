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Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Şubat 2021 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?

Evde bakım maaşları ne kadar oldu? evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu? haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 2 Şubat 2021 Salı günü de gündemde! Siz de Evde bakım maaşları ne kadar oldu? evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu? haberi için 2 Şubat 2021 Salı tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

02 Şubat 2021 Salı 16:48
Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Şubat 2021 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalar ile birlikte evde bakım aylıklarına ilişkin yeni bilgiler verdi. Genel olarak gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, memur maaşlarına yapılan zamların ardından evde bakım hizmetine karşılık verilen maaşlara da zam yapıldığını aktardı. Yeni dönemde 1.544.61 TL olarak açıklanan yeni maaşlar 1 milyon 405 kişiye ilk zamlı maaş olarak yatırıldı.

Bakanlık tarafından açıklamaların ardından yükselen maaşların bazıları ise şöyle:

  • Yaşlılara verilen maaş 711.50 TL oldu.
  • %40-69 arası engelli raporu bulunan kişilere verilen maaş 567.97 TL oldu.
  • %70 ve üzeri engelli raporu olanlara verilen maaşlar 850 TL oldu.
  • 18 yaş altı engellilere bakanlara verilen maaş 567.97 TL oldu.
  • Silkozis hastalarına verilen maaş 1.562.86 TL oldu.
  • Evde bakım hizmeti maaşı 1.544.61 TL oldu.
  • Çocuk yardımı 1.082 TL oldu.

Açıklamalarında binlerce çocuğa Sosyal Ekonomik Destek sağladıklarını belirten Bakan Selçuk, bu yardımların her ay yapıldığını açıkladı. Birçok alanda yardımlara devam edeceklerini bildiren Bakan Selçuk, bu yardımlar ile birlikte vatandaşlara daha iyi bir hayat sunmayı amaçladıklarını açıkladı.



Son Güncelleme: 02.02.2021 16:48
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