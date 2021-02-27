İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Evde bakım maaşları ne kadar oldu Şubat 2021 ? Evde bakım maaşı ödeme miktarları

Evde bakım maaşları ne kadar oldu ? Evde bakım maaşı ödeme miktarları haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 27 Şubat 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 16:52
Evde bakım maaşları ne kadar oldu Şubat 2021 ? Evde bakım maaşı ödeme miktarları
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalar ile birlikte evde bakım aylıklarına ilişkin yeni bilgiler verdi. Genel olarak gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, memur maaşlarına yapılan zamların ardından evde bakım hizmetine karşılık verilen maaşlara da zam yapıldığını aktardı. Yeni dönemde 1.544.61 TL olarak açıklanan yeni maaşlar 1 milyon 405 kişiye ilk zamlı maaş olarak yatırıldı.

Bakanlık tarafından açıklamaların ardından yükselen maaşların bazıları ise şöyle:

  • Yaşlılara verilen maaş 711.50 TL oldu.
  • %40-69 arası engelli raporu bulunan kişilere verilen maaş 567.97 TL oldu.
  • %70 ve üzeri engelli raporu olanlara verilen maaşlar 850 TL oldu.
  • 18 yaş altı engellilere bakanlara verilen maaş 567.97 TL oldu.
  • Silkozis hastalarına verilen maaş 1.562.86 TL oldu.
  • Evde bakım hizmeti maaşı 1.544.61 TL oldu.
  • Çocuk yardımı 1.082 TL oldu.

Açıklamalarında binlerce çocuğa Sosyal Ekonomik Destek sağladıklarını belirten Bakan Selçuk, bu yardımların her ay yapıldığını açıkladı. Birçok alanda yardımlara devam edeceklerini bildiren Bakan Selçuk, bu yardımlar ile birlikte vatandaşlara daha iyi bir hayat sunmayı amaçladıklarını açıkladı.



Son Güncelleme: 27.02.2021 16:52
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FAST banka para transfer limiti ne kadar?
FAST banka para transfer limiti ne kadar?
Çiftçi tarım kredisi başvurusu nasıl yapılır? Tarım kredisi veren bankalar
Çiftçi tarım kredisi başvurusu nasıl yapılır? Tarım kredisi veren bankalar
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Banka haciz yollar mı?
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Banka haciz yollar mı?
Bankaların güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları 2021 Şubat
Bankaların güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları 2021 Şubat
Evde nasıl para kazanırım? Evde kolay ve pratik para kazanma yöntemleri
Evde nasıl para kazanırım? Evde kolay ve pratik para kazanma yöntemleri
2021 Kentsel dönüşüm kredi limiti ne kadardır?
2021 Kentsel dönüşüm kredi limiti ne kadardır?

Popüler Haberler

Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
İŞKUR aracılığı ile mesleğe giriş yapanların maaş ödemeleri ne kadardır? 2021
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut hakkında bilgiler
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
İşbaşı Eğitim Programına Katılım ve Ayrılma Şartları Nelerdir? İşbaşı Eğitim Programından Nasıl İstifa Edilir?
Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? 2020yılı MTV oranları, tutarları, miktarları tablosu, kaç para. MTV ne kadar oldu?
Oriflame Temmuz 2020 Kataloğu Yayınlandı!
Odeabank personel alımı tarihi ve şartları
2020 Mahalle bekçisi maaşları ne kadar?
Rüyada bilezik taktığını görmek ne anlama gelir? Rüyada bilezik taktığını görmenin tabirleri ve yorumları
Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2021
On Numara 26 Şubat 2021 Cuma sonuçları sorgulama ekranı
FAST banka para transfer limiti ne kadar?
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova hayatı ve özgeçmişi
İşyeri kredisi faiz oranları 2021 Şubat başvuru şartları nelerdir? Yeni iş yeri açma kredi ve hibeleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.