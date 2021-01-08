İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Ocak 2021 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Evde bakım maaşları ne kadar oldu? evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu? haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 08.01.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 16:47
Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Ocak 2021 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalar ile birlikte evde bakım aylıklarına ilişkin yeni bilgiler verdi. Genel olarak gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, memur maaşlarına yapılan zamların ardından evde bakım hizmetine karşılık verilen maaşlara da zam yapıldığını aktardı. Yeni dönemde 1.544.61 TL olarak açıklanan yeni maaşlar 1 milyon 405 kişiye ilk zamlı maaş olarak yatırıldı.

Bakanlık tarafından açıklamaların ardından yükselen maaşların bazıları ise şöyle:

  • Yaşlılara verilen maaş 711.50 TL oldu.
  • %40-69 arası engelli raporu bulunan kişilere verilen maaş 567.97 TL oldu.
  • %70 ve üzeri engelli raporu olanlara verilen maaşlar 850 TL oldu.
  • 18 yaş altı engellilere bakanlara verilen maaş 567.97 TL oldu.
  • Silkozis hastalarına verilen maaş 1.562.86 TL oldu.
  • Evde bakım hizmeti maaşı 1.544.61 TL oldu.
  • Çocuk yardımı 1.082 TL oldu.

Açıklamalarında binlerce çocuğa Sosyal Ekonomik Destek sağladıklarını belirten Bakan Selçuk, bu yardımların her ay yapıldığını açıkladı. Birçok alanda yardımlara devam edeceklerini bildiren Bakan Selçuk, bu yardımlar ile birlikte vatandaşlara daha iyi bir hayat sunmayı amaçladıklarını açıkladı.



Son Güncelleme: 08.01.2021 16:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
DHL Express Türkiye, üst yönetiminde görev değişiklikleri yapıldı
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
İş Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran kimdir?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Devlet destekli çiftçilik teşvikleri 2021! Çiftçilik destekleri ve ödemeleri ne zaman olacak?
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Bitcoin yeni rekora imza attı!
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı
Halkbank'tan esnaflara müjde! 225 bin TL ve 60 ay vadeli kredi imkanı

Popüler Haberler

Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Ocak 2021 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?
Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizisi çekim yeri
Diş estetiği fiyatları ne kadardır? Diş estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Fulbright bursunun genel özellikler nelerdir? 2021 fulbright bursu ne kadar?
Kalk Gidelim dizisi neden final yapıyor? TRT 1 Kalk Gidelim dizisinden üzen haber
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Babil yeni sezonda Ozan Güven olmayacak mı? Egemen karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan hakkında bilgiler
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Rüyada bilezik taktığını ne demektir? Doğum veya bilezik taktığını rüyasının tabiri ve anlamı
Taşerondan kadroya geçiş yapan işçilerin tediye 2020 ödeme tarihleri belli oldu mu? 2020 ilave tediyeler ne zaman ödenecek?
TEDAŞ iş başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 2020 TEDAŞ personel alımı başvuru şartları
Hacettepe Tıp kazanmak için YKS sınavında kaç net çıkarmalıyız?
Matlaşan bardakları parlatmanın en kolay yolu
Devletten Emekli Olamayana 2 bin 100 TL Ödeme! TC kimlik ile Hemen Başvuru Yapın
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması katılım şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 8 Ocak 2021 Cuma tarihli önemli gelişme
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demek, ev taşıma görmek ne anlama gelir?
PTT 2021 Ocak Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
2021 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Piranha tablet incelemesi ve kullanıcıların yorumları!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.