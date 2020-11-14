İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son Dakika
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü...

Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Kasım 2020 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken Evde bakım maaşları ne kadar oldu? evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu? haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 14-11-2020 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

14 Kasım 2020 Cumartesi 16:42
Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Kasım 2020 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?
Takip Et:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamalar ile birlikte evde bakım aylıklarına ilişkin yeni bilgiler verdi. Genel olarak gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, memur maaşlarına yapılan zamların ardından evde bakım hizmetine karşılık verilen maaşlara da zam yapıldığını aktardı. Yeni dönemde 1.544.61 TL olarak açıklanan yeni maaşlar 1 milyon 405 kişiye ilk zamlı maaş olarak yatırıldı.


Bakanlık tarafından açıklamaların ardından yükselen maaşların bazıları ise şöyle:

  • Yaşlılara verilen maaş 711.50 TL oldu.
  • %40-69 arası engelli raporu bulunan kişilere verilen maaş 567.97 TL oldu.
  • %70 ve üzeri engelli raporu olanlara verilen maaşlar 850 TL oldu.
  • 18 yaş altı engellilere bakanlara verilen maaş 567.97 TL oldu.
  • Silkozis hastalarına verilen maaş 1.562.86 TL oldu.
  • Evde bakım hizmeti maaşı 1.544.61 TL oldu.
  • Çocuk yardımı 1.082 TL oldu.

Açıklamalarında binlerce çocuğa Sosyal Ekonomik Destek sağladıklarını belirten Bakan Selçuk, bu yardımların her ay yapıldığını açıkladı. Birçok alanda yardımlara devam edeceklerini bildiren Bakan Selçuk, bu yardımlar ile birlikte vatandaşlara daha iyi bir hayat sunmayı amaçladıklarını açıkladı.



Son Güncelleme: 14.11.2020 16:42
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Taşeron işçilere yapılan 4. tediye ödemesinin ne zaman yapılacağı belirlendi
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Anket doldurarak nasıl para kazanılır? Anket doldurarak para kazanabileceğiniz siteler hangisi?
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Garanti Bankası mobil internet şifresi nasıl alınmaktadır? Şifre değiştirme işlemi
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Emeklilere faizsiz kredi imkanı! Bankalar kampanyaları duyurmaya devam ediyor!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Devlet pandemi sürecinde başvuru yapanlara en az 9.000 TL yardım yapacak!
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Evde bakım maaşları ne kadar oldu? Kasım 2020 evde bakım maaşı zamlı kaç TL oldu?
2020 GİB Vergi yapılandırma başvurusu ne zaman başlıyor?
Diş estetiği çeşitleri ve fiyatları 2020
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova nereli , kaç Yaşında?
24 Kasım 2020 Salı Öğretmenler Günü tatil olacak mı? Ders yapılacak mı?
F1 Türkiye yarışı bitti mi, iptal mi edildi, ertelendi mi? Kırmızı bayrak çekilmesi ne demek?
2020 SGK rapor parası ödemesi ne kadar? Rapor parası sorgulama işlemleri
Egemen Babil dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Ozan Güven yok mu, neden veda etti?
Tutunamayanlar dizisi izlendi mi? Dizi nasıl tutar mı? 1. bölümü ne kadar izlendi?
2020 Tüvtürk kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Tüvtürk araç muayene hafta içi ve hafta sonu çalışma, mesai saatleri!
Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları belli oldu 16 Ağustos 2020 Pazar
Baraj dizisi 1.Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı!
Kırtasiye Yardımı nedir? 2020 2021 eğitim yılı kırtasiye yardımı ne kadar oldu?
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni sezon ne zaman başlayacak? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını kim sunacak?
Çukur Sincanlı Namık kimdir? Gerçek adı nedir? Yıldırım Şimşek hakkında bilgiler
Yeni Nissan Micra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? 2020 Yeni Nissan Micra fiyatları ve özellikleri
Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? TRT Türkiye Rusya maç saati ve canlı yayın bilgileri
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2020
Arka Sokaklar Tunç neden hapise girdi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.