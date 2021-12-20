Evde bakım maaşına kredi veren bankalar hangileri?

Bankaların verdikleri krediler mevzuat hükümlerine göre belirleniyor. Bankalar vatandaşların gelirleri ile giderlerini analiz edip kredi alıp alamayacaklarını belirliyor. Engelli maaşı ya da emekli aylığı olsun bankalarca kişinin kredi çekmesi uygun görünmezse kişi kredi alamaz.

Ülkemiz genelinde belli bir sabit geliri bulunan kişilere bireysel finansman sağlayan bankaların isimleri şu şekildedir;

Ziraat Bankası,

Vakıfbank,

Halkbank,

Denizbank,

Yapı Kredi Bankası,

Akbank,

Garanti Bankası,

Şekerbank,

ING Bank,

Qnb Finansbank,

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

İş Bankası

Evde bakım maaşına göre kredi verilmesi bankalara bağlı bir durumdur. Yani yukarıdaki listede yer alan bankaların hepsi evde bakım maaşı alan kişilere kredi vermiyor. Eğer ki banka tarafından kişinin gelir ile gider durumu uygun görülürse kredi veriliyor.

Ziraat Bankası

T.C Ziraat Bankası engeli olan kişileri kredi verirken ayrıca evde bakım maaşı alan kişiler adına da düşük faiz oranları ile uygun ödeme koşulları sağlayarak destek vermeye devam ediyor. Ziraat Bankası, evde bakım maaşı alan kişilere ve engeli olan kişilere sağladığı bu kredi imkanının engelsiz yaşam paketi ismiyle sunuyor. Ziraat Bankası bu kredi imkanını ülkenin ekonomik açıdan canlanması için sağlarken ayrıca engelli kişilerin de sosyal hayatla içli dışlı olmasını amaçlıyor.

Vatandaşın her ay kredinin taksitini ödeyecek kadar başka bir gelirinin olması gerekiyor.

36 aya dek vade şartıyla uygun faiz oranı ile kredi veriliyor,

Ziraat Bankası sigorta güvencesi oluyor,

Bankacılık işlemleri için özel indirim yapılıyor,

Bireysel emeklilik planlaması yapılıyor.

Garanti Bankası

Bankadan kredi kullanmak için kişinin şu şartları taşıyor olması gerekiyor;

Banka, evde bakım maaş alan ve krediye ihtiyacı olan kişiler için 36 aya dek vade seçenekleriyle 25.000 TL’ye kadar kredi veriyor. Garanti Bankası, evde bakım maaşı alan kişilerin sıkıntı çekmemeleri adına uygun faiz oranlarıyla müşterilere daha kolay bir ödeme planı çıkartıyor. Garanti Bankası kredi imkanından yararlanmak isteyen kişiler evde bakım maaşı aldığını kanıtlayan belge ve adres belgesi ile banka şubesine giderek başvurularını yapabilir.

İş Bankası

İş Bankası tarafından, evde bakım maaşı alan ve kredi çekmek isteyen vatandaşlar için avantajlı kredi desteği sunuluyor. İş Bankası, kredi imkanını ihtiyaç kredisi ismi ile müşterilerine sunuyor. Bankadan kredi çekmek için düzenli bir gelire sahip olmak gerekiyor. Banka 15.000 TL’ye kadar verdiği kredi imkanından dosya masrafı almıyor.

Denizbank

Banka evde bakı maaşı alan vatandaşlara, ihtiyaç kredisi ismiyle dosya masrafı kesimi yapmadan kredi kullanma imkanı sunuyor. Ayrıca uygun faiz oranları ile 36 aya dek varan vadeyle de kolaylık sağlıyor.

Yapı Kredi Bankası

Banka, ihtiyaç kredisi ismiyle düşük faiz oranlarıyla kişileri kredi imkanı sunuyor. Yapı Kredi Bankası 15.000 TL’ye kadar verdiği kredilere 36 ay vade imkanı da sağlıyor.

Kredi çekildiğinde evde bakım maaşı kesiliyor mu?

Kredi çekmek isteyen kişilerin kredi çekmeden önce bakım maaşını aldıkları kurumla irtibata geçmeleri gerekiyor. Kurum konuyla ilgili bir sorun çıkartmaz ise kredi çekildiğinde maaştan bir kesim yapılmaz.