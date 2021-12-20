İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Evde bakım maaşına kredi veren bankalar hangileri?

Devlet tarafından engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara evde bakım maaşı verilmekte. Devlet tarafından verilen bu yardımdan yararlanacak kişilere aylık olarak düzenli ödeme yapılıyor. Evde bakım maaşı alan ve kredi ihtiyacı bulunan kişilere bankaların çoğu tarafından kredi imkanı sağlanıyor. Peki, evde bakım maaşına kredi veren bankalar hangileri? Cevabı haberimizde…

20 Aralık 2021 Pazartesi 08:01
Evde bakım maaşına kredi veren bankalar hangileri?
Takip Et:

Bankaların verdikleri krediler mevzuat hükümlerine göre belirleniyor. Bankalar vatandaşların gelirleri ile giderlerini analiz edip kredi alıp alamayacaklarını belirliyor. Engelli maaşı ya da emekli aylığı olsun bankalarca kişinin kredi çekmesi uygun görünmezse kişi kredi alamaz.

Ülkemiz genelinde belli bir sabit geliri bulunan kişilere bireysel finansman sağlayan bankaların isimleri şu şekildedir;

  • Ziraat Bankası,
  • Vakıfbank,
  • Halkbank,
  • Denizbank,
  • Yapı Kredi Bankası,
  • Akbank,
  • Garanti Bankası,
  • Şekerbank,
  • ING Bank,
  • Qnb Finansbank,
  • Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)
  • İş Bankası

Evde bakım maaşına göre kredi verilmesi bankalara bağlı bir durumdur. Yani yukarıdaki listede yer alan bankaların hepsi evde bakım maaşı alan kişilere kredi vermiyor. Eğer ki banka tarafından kişinin gelir ile gider durumu uygun görülürse kredi veriliyor.

Ziraat Bankası

T.C Ziraat Bankası engeli olan kişileri kredi verirken ayrıca evde bakım maaşı alan kişiler adına da düşük faiz oranları ile uygun ödeme koşulları sağlayarak destek vermeye devam ediyor. Ziraat Bankası, evde bakım maaşı alan kişilere ve engeli olan kişilere sağladığı bu kredi imkanının engelsiz yaşam paketi ismiyle sunuyor. Ziraat Bankası bu kredi imkanını ülkenin ekonomik açıdan canlanması için sağlarken ayrıca engelli kişilerin de sosyal hayatla içli dışlı olmasını amaçlıyor.

Bankadan kredi kullanmak için kişinin şu şartları taşıyor olması gerekiyor;

  • Vatandaşın her ay kredinin taksitini ödeyecek kadar başka bir gelirinin olması gerekiyor.
  • 36 aya dek vade şartıyla uygun faiz oranı ile kredi veriliyor,
  • Ziraat Bankası sigorta güvencesi oluyor,
  • Bankacılık işlemleri için özel indirim yapılıyor,
  • Bireysel emeklilik planlaması yapılıyor.

Garanti Bankası

Banka, evde bakım maaş alan ve krediye ihtiyacı olan kişiler için 36 aya dek vade seçenekleriyle 25.000 TL’ye kadar kredi veriyor. Garanti Bankası, evde bakım maaşı alan kişilerin sıkıntı çekmemeleri adına uygun faiz oranlarıyla müşterilere daha kolay bir ödeme planı çıkartıyor. Garanti Bankası kredi imkanından yararlanmak isteyen kişiler evde bakım maaşı aldığını kanıtlayan belge ve adres belgesi ile banka şubesine giderek başvurularını yapabilir.

İş Bankası

İş Bankası tarafından, evde bakım maaşı alan ve kredi çekmek isteyen vatandaşlar için avantajlı kredi desteği sunuluyor. İş Bankası, kredi imkanını ihtiyaç kredisi ismi ile müşterilerine sunuyor. Bankadan kredi çekmek için düzenli bir gelire sahip olmak gerekiyor. Banka 15.000 TL’ye kadar verdiği kredi imkanından dosya masrafı almıyor.

Denizbank

Banka evde bakı maaşı alan vatandaşlara, ihtiyaç kredisi ismiyle dosya masrafı kesimi yapmadan kredi kullanma imkanı sunuyor. Ayrıca uygun faiz oranları ile 36 aya dek varan vadeyle de kolaylık sağlıyor.

Yapı Kredi Bankası

Banka, ihtiyaç kredisi ismiyle düşük faiz oranlarıyla kişileri kredi imkanı sunuyor. Yapı Kredi Bankası 15.000 TL’ye kadar verdiği kredilere 36 ay vade imkanı da sağlıyor.

Kredi çekildiğinde evde bakım maaşı kesiliyor mu?

Kredi çekmek isteyen kişilerin kredi çekmeden önce bakım maaşını aldıkları kurumla irtibata geçmeleri gerekiyor. Kurum konuyla ilgili bir sorun çıkartmaz ise kredi çekildiğinde maaştan bir kesim yapılmaz.


Son Güncelleme: 20.12.2021 08:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Evde Bakım Maaşı Kredi çekimiEvde Bakım Maaşı Alanlar Kredi çekebilir Mi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet tarafından verilen güneş paneli destekleri nasıl alınıyor? Güneş enerjisi hibe desteğinin şartları nelerdir?
Devlet tarafından verilen güneş paneli destekleri nasıl alınıyor? Güneş enerjisi hibe desteğinin şartları nelerdir?
Hayvan kredisi için hangi belgeler gerekiyor?
Hayvan kredisi için hangi belgeler gerekiyor?
Yatırım yapılabilecek en iyi Kripto paralar hangileri ? En iyi 5 kripto para!
Yatırım yapılabilecek en iyi Kripto paralar hangileri ? En iyi 5 kripto para!
KOSGEB tarafından sağlanan faizsiz ve faizli kredi imkanı
KOSGEB tarafından sağlanan faizsiz ve faizli kredi imkanı
Burgan Bank'tan nasıl kredi başvurusu nasıl yapılır ?
Burgan Bank'tan nasıl kredi başvurusu nasıl yapılır ?
Şekerbank kredi başvurusu nasıl yapılır? Şekerbank, kredi başvurusu yapmak isteyenler için detayları açıkladı
Şekerbank kredi başvurusu nasıl yapılır? Şekerbank, kredi başvurusu yapmak isteyenler için detayları açıkladı

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
5510 Sayılı Kanun indirimi nedir?
TJK 20 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Devlet tarafından verilen güneş paneli destekleri nasıl alınıyor? Güneş enerjisi hibe desteğinin şartları nelerdir?
Senetle altın satan kuyumcular hangileri? Senetle hangi altınlar alınabiliyor?
5510 sayılı kanun ne zaman yürürlüğe girdi?
Çiftçiye kuraklık destek ödemesi ne kadar?
Evde bakım maaşına kredi veren bankalar hangileri?
Hayvan kredisi için hangi belgeler gerekiyor?
Sistem Analisti (BT) ne iş yapar? Sistem Analisti maaşları ne kadar?
Motorlu Araç Tamircisi maaşı ne kadar?
Öğrencilere 850 TL okul desteği müjdesi!
Evergrande anlamı nedir? Evergrande hangi sektörde?
Görünmez Bir Kızın İtirafları isimli yapımın konusu nedir?
Devlet hastanesinde sigortasız doğum fiyatları ne kadar?
Emekli olamayan kişilerin SGK prim iadesi yapılır mı?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 20 Aralık 2021 Pazartesi
Ehliyet almak için sağlık raporu almak zorunlu mu?
Yürüdükçe para kazandıran uygulamalar hangileri ? Adım attıkça para kazanın
Threesome dizisinin konusu nedir? Threesome yorumu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.