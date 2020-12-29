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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 29 Aralık 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Gündemde halen yer almaya devam eden Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 29 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

29 Aralık 2020 Salı 00:01
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 29 Aralık 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
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Ağır hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların bakımlarına yardımcı olabilmek adına devlet her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine evde bakım parası sağlamaktadır. Ülkemizde bu yardımdan faydalanan binlerce kişi bulunmaktadır. Bu kişiler evde bakım aylıklarının Aralık ayında hangi illerde yatırılıp hangilerinde yatırılmadığını merak etmektedirler.

29 Aralık 2020 Salı Evde Bakım Aylığı Yatan İller

29.12.2020 günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan bir iller aşağıdaki kısımda sıralandığı gibi duyurulmuştur. 

Ödeme Yapılan Şehirler

1- Aksaray 2- Bolu 3- Sakarya
4- Samsun 5- Antalya 6- Diyarbakır
7- Edine 8- Konya 9- Zonguldak
10- Mersin 11- İstanbul 12- Denizli
13- Manisa 14- Şanlıurfa 15- Bilecik
16- Erzurum 17- Malatya 18- Ankara
19- Kahramanmaraş 20- Kırklareli 21- Balıkesir
22- Uşak 23- Sivas 24- Tokat
25- Bursa 26- Hatay 27- Afyonkarahisar
28- Adana 29- Isparta 30- Aydın
31- Osmaniye 32- Kayseri 33- İzmir
34- Ordu 35- Kars 36- Çanakkale
37- Karabük 38- 39-

Evde Bakım Parası Sorgulaması Yapma

Evde bakım parasını sorgulamak isteyen kişilerin e-devlet sistemini kullanmaları gerekmektedir. Sisteme giriş yapılması ardından arama bölümüne “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazılması yeterli olmaktadır. Çıkan sayfa üzerinde ilgili ayrıntıların tümü görülebilmektedir.

Diğer bir yöntem olarak ise BAKIYE yazılıp 4747’ye mesaj gönderilebilmektedir. Ziraat Katılım Bankası ilgili bilgileri SMS olarak gönderecektir.

Evde Bakım Parası Tutarı 2020

2020 senesinde Evde bakım aylıkları Ocak ayı itibariyle 1.460 TL iken Temmuz ayında yapılan zam ile beraber 1.544 TL olarak veriliyor. 

 Aralık Ayı 2020 Evde Bakım Parası Alma Koşulları

  • Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporuna sahip olunması
  • Bakıma muhtaç halde olunması
  • Aylık gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden daha fazla olmaması gereklidir.

Evde Bakım Parası Almak İçin Gereken Belgeler Aralık 2020

  • Sağlık kurumu tarafından ağır engelli onayı almış raporun fotokopisi
  • Bakıcının ve engellinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engellinin varsa öğrenim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınan hane halkı kimlik bildirim formu
  • Gelir durumu beyan belgesi ve evde çalışan veya emekli olan herkese ait maaş bordroları
  • Engellinin ve hanede yaşayan kişilerin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri
  • Engelli kişinin anne ve babası boşanmışsa boşanma kararının fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararının fotokopisi

Kimler Evde Bakım Aylığından Faydalanabilir?

Evde bakım maaşındandan faydalanabilmek için engeli bulunan vatandaş ile akraba olunması gerekmektedir. Kişinin herhangi bir akrabası olmaması halinde ise mahkeme tarafından tahsis edilen bir bakıcıya bu maaş verilebilmektedir. Engelli vatandaşa bakacak olan kişinin engelli kişi ile aynı ikametgahta ya da her gün gidip gelecek yakınlıkta oturması gerekmektedir. Günde en az saat engelli vatandaş ile beraber olması ve 24 saat içindeki tüm ihtiyaçlarını gidermesi lazımdır. Bir bakıcı en fazla 2 engelli vatandaşa bakabilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu Yenilenmeli

Evde bakım maaşlarının kesilmemesi için 1-2 senelik olarak verilen sağlık kurulu raporlarının bitiş tarihlerinden itibaren geçerli olacak şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca fotokopileri de Aile e Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 29.12.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
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