İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Ekim 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 28.10.2020 tarihli haberimizde.

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:01
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Ekim 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Takip Et:

Ağır hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların bakımlarına yardımcı olabilmek adına devlet her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine evde bakım maaşını sağlamaktadır. Ülkemizde bu yardımdan faydalanan binlerce kişi bulunmaktadır. Bu kişiler evde bakım maaşlarının Ekim ayında hangi illerde yatırılıp hangilerinde yatırılmadığını merak etmektedirler.

28 Ekim 2020 Çarşamba Evde Bakım Maaşı Yatan İller

1- Tokat 2- Karabük 3- Hatay 4- Aksaray 5- Antalya 6- Afyonkarahisar 7- Sakarya 8- Şanlıurfa 9- Zonguldak 10- Konya 11- Samsun 12- Mersin 13- İstanbul 14- Manisa 15- Denizli 16- Bilecik 17- Ordu 18- Erzurum 19- Kars 20- Balıkesir 21- İzmir 22- Çanakkale 23- Uşak 24- Bursa 25- Adana 26- Kayseri.

28 Ekim 2020 Çarşamba günü  itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir;Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 28 Ekim 2020 Çarşamba tarihi itibarıyla illerde ödemeler yapıldı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.

Evde Bakım Maaşı Sorgulaması Yapma

Evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin e-devlet sistemini kullanmaları gerekmektedir. Sisteme giriş yapılması ardından arama bölümüne “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazılması yeterli olmaktadır. Çıkan sayfa üzerinde ilgili ayrıntıların tümü görülebilmektedir.


Diğer bir yöntem olarak ise BAKIYE yazılıp 4747’ye mesaj gönderilebilmektedir. Ziraat Katılım Bankası ilgili bilgileri SMS olarak gönderecektir.

Evde Bakım Maaşı Tutarı

2020

senesinde Evde bakım maaşları Ocak ayı itibariyle 1.460 TL iken Temmuz ayında yapılan zam ile beraber 1.544 TL olarak veriliyor. Yeni yapılan düzenlemelere göre tutar 1.612 TL olarak verilecek.

Ekim 2020 Evde Bakım Maaşı Alma Koşulları

  • Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporuna sahip olunması
  • Bakıma muhtaç halde olunması
  • Aylık gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden daha fazla olmaması gereklidir.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gereken Belgeler Ekim 2020

  • Sağlık kurulu tarafından ağır engelli onayı almış raporun fotokopisi
  • Bakıcının ve engellinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engellinin varsa öğrenim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınan hane halkı kimlik bildirim formu
  • Gelir durumu beyan belgesi ve evde çalışan veya emekli olan herkese ait maaş bordroları
  • Engellinin ve hanede yaşayan kişilerin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri
  • Engelli kişinin anne ve babası boşanmışsa boşanma kararının fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararının fotokopisi

Kimler Evde Bakım Maaşından Faydalanabilir?

Evde bakım maaşından faydalanabilmek için engeli bulunan vatandaş ile akraba olunması gerekmektedir. Kişinin herhangi bir akrabası olmaması halinde ise mahkeme tarafından tahsis edilen bir bakıcıya bu maaş verilebilmektedir. Engelli vatandaşa bakacak olan kişinin engelli kişi ile aynı ikametgahta ya da her gün gidip gelecek yakınlıkta oturması gerekmektedir. Günde en az saat engelli vatandaş ile beraber olması ve 24 saat içindeki tüm ihtiyaçlarını gidermesi lazımdır. Bir bakıcı en fazla 2 engelli vatandaşa bakabilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu Yenilenmeli

Evde bakım maaşlarının kesilmemesi için 1-2 senelik olarak verilen sağlık kurulu raporlarının bitiş tarihlerinden itibaren geçerli olacak şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca fotokopileri de Aile e Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 28.10.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Hayat sigortası ölen kişinin kredisini karşılar mı, öder mi?
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Ziraat Bankası’ndan araç satın alacaklar için müjdeli taşıt kredisi haberi!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Bitcoin, 100.000 TL’ye çıkarak tarihi bir rekora imza attı!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 28 Ekim 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 28 Ekim 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Ekim 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 28 Ekim 2020 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 28 Ekim 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 28 Ekim 2020 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 28 Ekim 2020 Çarşamba
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 28 Ekim 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 28 Ekim 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 28 Ekim 2020 Çarşamba
Kanal D Sadakatsiz tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Netflix Aşk 101 dizisi nerede çekildi? Aşk 101 dizisi nerede hangi okulda lisede çekildi?
Koronavirüsten İlkokul, ortaokul ve liseler tatil mi oluyor? Üniversitelerde Koronavirüs tatili olacak mı?
Neymar La Casa De Papel'de hangi rolü canlandıracak? Neymar La Casa De Papel ile oyunculuk için anlaştı!
Rüyada namaz kılamamak ne demektir? Rüyada namaz kılamadığını görmenin anlamı ve tabiri
2020 Bilsem Öğretmen seçme ve atama sonuçları açıklandı! Bilsem sözlü mülakata girmeye hak kazananların listesi!
Türk telekom 10 gb bedava internet kampanyası 2020
Garanti Bankası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı reklamında oynayan Atatürk'e benzeyen kişi kimdir? Mustafa Preşeva hakkında bilgiler
29 Ekim’de İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi? İstanbul'da İETT, Metro ücretsiz olacak mı?
Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı kitabının yazarı Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?
Black Cuma büyük indirim günleri ne zaman başlayacak? 2020 Black Cuma'de indirim günlerinde hangi mağazalarda indirimler yapılacak?
En güzel resimli Mevlid Kandili mesajları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.