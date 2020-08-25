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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Ağustos 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 25 Ağustos Salı 19:34 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 19:34
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Ağustos 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
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Ağır hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların bakımlarına yardımcı olabilmek adına devlet her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine evde bakım maaşını sağlamaktadır. Ülkemizde bu yardımdan faydalanan binlerce kişi bulunmaktadır. Bu kişiler evde bakım maaşlarının Ağustos ayında hangi illerde yatırılıp hangilerinde yatırılmadığını merak etmektedirler.

Evde Bakım Maaşı Yatan İller

2020 yılı

 

itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir;
1- Karabük 2- Aksaray 3- Zonguldak
4- Konya 5- Manisa 6- Şanlıurfa
7- Kars 8- Erzurum 9- Tekirdağ
10- İstanbul 11- Tokat 12- Çanakkale
13- Denizli 14- Samsun 15- Adana
16- Bursa 17- İzmir 18- Muş
19- Antalya 20- Balıkesir 21- Giresun
22- Bolu 23- Muğla 24- Afyonkarahisar
25- Ordu 26- Uşak 27- Diyarbakır
28- Bilecik 29- Mersin 30- Hatay
31- Osmaniye 32- Sakarya 33- Kayseri
34- Bayburt 35- Trabzon 36-
37- 38- 39-
40- 41- 42-
43- 44- 45-
46- 47- 48-
49-  

Bu 10 şehrimiz dışında evde bakım maaşı yatırılan bir şehir bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde kalan şehirlerde de evde bakım maaşlarının yatırılması beklenmektedir.

Evde Bakım Maaşı Sorgulaması Yapmak

Evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin e-devlet sistemini kullanmaları gerekmektedir. Sisteme giriş yapılması ardından arama bölümüne “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazılması yeterli olmaktadır. Çıkan sayfa üzerinde ilgili ayrıntıların tümü görülebilmektedir.


Diğer bir yöntem olarak ise BAKIYE yazılıp 4747’ye mesaj gönderilebilmektedir. Ziraat Katılım Bankası ilgili bilgileri SMS olarak gönderecektir.

Evde Bakım Maaşı Tutarı

2020 senesinde Evde bakım maaşları Ocak ayı itibariyle 1.460 TL iken Temmuz ayında yapılan zam ile beraber 1.544 TL olarak veriliyor.

Evde Bakım Maaşı Alma Koşulları

  • Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporuna sahip olunması
  • Bakıma muhtaç halde olunması
  • Aylık gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden daha fazla olmaması gereklidir.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gereken Belgeler

  • Sağlık kurulu tarafından ağır engelli onayı almış raporun fotokopisi
  • Bakıcının ve engellinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engellinin varsa öğrenim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınan hane halkı kimlik bildirim formu
  • Gelir durumu beyan belgesi ve evde çalışan veya emekli olan herkese ait maaş bordroları
  • Engellinin ve hanede yaşayan kişilerin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri
  • Engelli kişinin anne ve babası boşanmışsa boşanma kararının fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararının fotokopisi

Kimler Evde Bakım Maaşından Faydalanabilir?

Evde bakım maaşından faydalanabilmek için engeli bulunan vatandaş ile akraba olunması gerekmektedir. Kişinin herhangi bir akrabası olmaması halinde ise mahkeme tarafından tahsis edilen bir bakıcıya bu maaş verilebilmektedir. Engelli vatandaşa bakacak olan kişinin engelli kişi ile aynı ikametgahta ya da her gün gidip gelecek yakınlıkta oturması gerekmektedir. Günde en az saat engelli vatandaş ile beraber olması ve 24 saat içindeki tüm ihtiyaçlarını gidermesi lazımdır. Bir bakıcı en fazla 2 engelli vatandaşa bakabilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu Yenilenmeli

Evde bakım maaşlarının kesilmemesi için 1-2 senelik olarak verilen sağlık kurulu raporlarının bitiş tarihlerinden itibaren geçerli olacak şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca fotokopileri de Aile e Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 25.08.2020 19:34
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