İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
Son Dakika
Emeklilere tam 1200 TL ödeme...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 21 Ağustos 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Birçok kişinin merak ettiği Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 21 Ağustos 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

21 Ağustos 2020 Cuma 18:10
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 21 Ağustos 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Takip Et:

Ağır hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların bakımlarına yardımcı olabilmek adına devlet her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine evde bakım maaşını sağlamaktadır. Ülkemizde bu yardımdan faydalanan binlerce kişi bulunmaktadır. Bu kişiler evde bakım maaşlarının Ağustos ayında hangi illerde yatırılıp hangilerinde yatırılmadığını merak etmektedirler.

21 Ağustos 2020 Cuma Evde Bakım Maaşı Yatan İller

21 Ağustos 2020 Cuma tarihi itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir;

1- Karabük 2- Aksaray 3- Zonguldak
4- Konya 5- Manisa 6- Şanlıurfa
7- Kars 8- Erzurum 9- Tekirdağ
10- İstanbul 11- Tokat 12- Çanakkale
13- Denizli 14- Samsun 15- Adana
16- Bursa 17- İzmir 18- Muş
19- Antalya 20- Balıkesir 21- Giresun
22- Bolu 23- Muğla 24- Afyonkarahisar
25- Ordu 26- Uşak 27- Diyarbakır
28- Bilecik 29- Mersin 30- Hatay
31- Osmaniye 32- Sakarya 33- Kayseri
34- Bayburt 35- Trabzon 36-
37- 38- 39-
40- 41- 42-
43- 44- 45-
46- 47- 48-
49-  

Bu 10 şehrimiz dışında evde bakım maaşı yatırılan bir şehir bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde kalan şehirlerde de evde bakım maaşlarının yatırılması beklenmektedir.

Evde Bakım Maaşı Sorgulaması Yapmak


Evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin e-devlet sistemini kullanmaları gerekmektedir. Sisteme giriş yapılması ardından arama bölümüne “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazılması yeterli olmaktadır. Çıkan sayfa üzerinde ilgili ayrıntıların tümü görülebilmektedir.

Diğer bir yöntem olarak ise BAKIYE yazılıp 4747’ye mesaj gönderilebilmektedir. Ziraat Katılım Bankası ilgili bilgileri SMS olarak gönderecektir.

Evde Bakım Maaşı Tutarı

2020 senesinde Evde bakım maaşları Ocak ayı itibariyle 1.460 TL iken Temmuz ayında yapılan zam ile beraber 1.544 TL olarak veriliyor.

Evde Bakım Maaşı Alma Koşulları

  • Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporuna sahip olunması
  • Bakıma muhtaç halde olunması
  • Aylık gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden daha fazla olmaması gereklidir.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gereken Belgeler

  • Sağlık kurulu tarafından ağır engelli onayı almış raporun fotokopisi
  • Bakıcının ve engellinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engellinin varsa öğrenim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınan hane halkı kimlik bildirim formu
  • Gelir durumu beyan belgesi ve evde çalışan veya emekli olan herkese ait maaş bordroları
  • Engellinin ve hanede yaşayan kişilerin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri
  • Engelli kişinin anne ve babası boşanmışsa boşanma kararının fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararının fotokopisi

Kimler Evde Bakım Maaşından Faydalanabilir?

Evde bakım maaşından faydalanabilmek için engeli bulunan vatandaş ile akraba olunması gerekmektedir. Kişinin herhangi bir akrabası olmaması halinde ise mahkeme tarafından tahsis edilen bir bakıcıya bu maaş verilebilmektedir. Engelli vatandaşa bakacak olan kişinin engelli kişi ile aynı ikametgahta ya da her gün gidip gelecek yakınlıkta oturması gerekmektedir. Günde en az saat engelli vatandaş ile beraber olması ve 24 saat içindeki tüm ihtiyaçlarını gidermesi lazımdır. Bir bakıcı en fazla 2 engelli vatandaşa bakabilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu Yenilenmeli

Evde bakım maaşlarının kesilmemesi için 1-2 senelik olarak verilen sağlık kurulu raporlarının bitiş tarihlerinden itibaren geçerli olacak şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca fotokopileri de Aile e Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 21.08.2020 18:10
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?
SGK’dan üç maaş alabilme şartları nelerdir? Kimler nasıl yararlanır?

Popüler Haberler

Star TV İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlayacak? Dizi hangi gün yayınlanacak?
Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir, nereli, yaşı kaç?
Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları 21 Ağustos 2020 Cuma
Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya kimdir, nereli, yaşı kaç?
Masterchef jüri üyesi Danilo Zanna kimdir? Türkiye'ye ne zaman geldi?
Akbank'dan anında 50.000 TL'ye kadar kredi kampanyası
Türk Telekom 30 GB intenet bedava! 30 GB ücretsiz intenet başvuru şartları
Ziraat Bankası’ndan emekliye özel konut kredisi kampanyası! Ziraat Bankası Emeklinin Artısı konut kredisi kampanyasının özellikleri ve faiz oranları
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 21 Ağustos 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Pandemi sürecinde esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? ESKKK kefaletli kredi kampanyası
Tek Yürek Cem kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler
Vodafone ve Memur-Sen arasında bir indirim anlaşması
Survivor Evrim Keklik kimdir? Evrim Keklik neden ağladı?
Survivor 2020’ye seyirci yarışmacı olarak nasıl katılabilirim? Survivor 2020 Seyirci yarışmacı başvuru formu
Babil dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? Babil 2. sezon için Ozan Güven’den mesaj!
Pandemi sonrası normal çalışmaya dönen işverene prim desteği
Acil para ihtiyacı olan kişiler 6 Ay ertelemeli 50000 TL kredi kampanyası için başvurular devam ediyor
Güncel gümüş fiyatları 21 Ağustos 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
EYT’lilere yeni umut kaynağı Karma Emeklilik Sistemi nedir? Karma Emeklilik Sistemi ne zaman uygulanmaya başlayacak?
Kamu bankaları Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankasından 10 bin TL uygun faizli ihtiyaç kredisi
KYK borçları silinecek mi? 2020 KYK yapılandırma olacak mı? KYK borçları ile ilgili son gelişmeler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.