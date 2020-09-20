Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Eylül 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Ağır hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların bakımlarına yardımcı olabilmek adına devlet her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine evde bakım maaşını sağlamaktadır. Ülkemizde bu yardımdan faydalanan binlerce kişi bulunmaktadır. Bu kişiler evde bakım maaşlarının Eylül ayında hangi illerde yatırılıp hangilerinde yatırılmadığını merak etmektedirler.

20 Eylül 2020 Pazar Evde Bakım Maaşı Yatan İller

20 Eylül 2020 Pazar günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir;

1- Aksaray 2- Tokat 3- Afyonkarahisar 4- Kırıkkale 5- Ordu 6- Kırklareli 7- Diyarbakır 8- Edine 9- Zonguldak 10- Mersin 11- Konya 12- Şanlıurfa 13- Tekirdağ 14- Aydın 15- Manisa 16- Uşak 17- İstanbul 18- Denizli 19- Bilecik 20- Adıyaman 21- Samsun 22- Antalya 23- Hatay 24- Kayseri 25- Bursa 26- İzmir 27- Giresun 28- Adana 29- Balıkesir 30- Bolu 31- Sakarya 32- Osmaniye 33- Çanakkale 34- Karabük

Şuanda evde bakım maaşı yatırılan şehirler yukarıda belirtilmiştir. İlerleyen günlerde kalan şehirlerde de evde bakım maaşlarının yatırılması beklenmektedir.

Evde Bakım Maaşı Sorgulaması Yapmak

Evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin e-devlet sistemini kullanmaları gerekmektedir. Sisteme giriş yapılması ardından arama bölümüne “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazılması yeterli olmaktadır. Çıkan sayfa üzerinde ilgili ayrıntıların tümü görülebilmektedir.

Diğer bir yöntem olarak ise BAKIYE yazılıp 4747’ye mesaj gönderilebilmektedir. Ziraat Katılım Bankası ilgili bilgileri SMS olarak gönderecektir.

Evde Bakım Maaşı Tutarı

2020 senesinde Evde bakım maaşları Ocak ayı itibariyle 1.460 TL iken Temmuz ayında yapılan zam ile beraber 1.544 TL olarak veriliyor.

Eylül 2020 Evde Bakım Maaşı Alma Koşulları

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporuna sahip olunması

Bakıma muhtaç halde olunması

Aylık gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden daha fazla olmaması gereklidir.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gereken Belgeler Eylül 2020

Sağlık kurulu tarafından ağır engelli onayı almış raporun fotokopisi

Bakıcının ve engellinin kimlik fotokopisi

Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı

Engellinin varsa öğrenim durumunu belirten belge

Muhtarlıktan alınan hane halkı kimlik bildirim formu

Gelir durumu beyan belgesi ve evde çalışan veya emekli olan herkese ait maaş bordroları

Engellinin ve hanede yaşayan kişilerin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Engelli kişinin anne ve babası boşanmışsa boşanma kararının fotokopisi

Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararının fotokopisi

Kimler Evde Bakım Maaşından Faydalanabilir?

Evde bakım maaşından faydalanabilmek için engeli bulunan vatandaş ile akraba olunması gerekmektedir. Kişinin herhangi bir akrabası olmaması halinde ise mahkeme tarafından tahsis edilen bir bakıcıya bu maaş verilebilmektedir. Engelli vatandaşa bakacak olan kişinin engelli kişi ile aynı ikametgahta ya da her gün gidip gelecek yakınlıkta oturması gerekmektedir. Günde en az saat engelli vatandaş ile beraber olması ve 24 saat içindeki tüm ihtiyaçlarını gidermesi lazımdır. Bir bakıcı en fazla 2 engelli vatandaşa bakabilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu Yenilenmeli

Evde bakım maaşlarının kesilmemesi için 1-2 senelik olarak verilen sağlık kurulu raporlarının bitiş tarihlerinden itibaren geçerli olacak şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca fotokopileri de Aile e Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.