İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından vazgeçildi
Yeşilçam filmlerinin efsane yalısının satışından...
Sakarya'da canlı derste sigara içen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı
Sakarya'da canlı derste sigara içen...
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi pozitif çıktı! 6 polis memuru karantinaya alındı
Son Dakika
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi...
Angela Merkel siyaset hayatına veda edecek!
Son Dakika
Angela Merkel siyaset hayatına veda...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Eylül 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 16.09.2020 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

16 Eylül 2020 Çarşamba 00:01
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Eylül 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Takip Et:

Ağır hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların bakımlarına yardımcı olabilmek adına devlet her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine evde bakım maaşını sağlamaktadır. Ülkemizde bu yardımdan faydalanan binlerce kişi bulunmaktadır. Bu kişiler evde bakım maaşlarının Eylül ayında hangi illerde yatırılıp hangilerinde yatırılmadığını merak etmektedirler.

16 Eylül 2020 Çarşamba Evde Bakım Maaşı Yatan İller

16 Eylül 2020 Çarşamba günü  itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir;

Hatay, Tokat , Bolu, Edine, Diyarbakır, Kırklareli, Kayseri, Antalya,  Zonguldak , Bilecik, Konya, Denizli, Afyonkarahisar, İstanbul, Şanlıurfa, Uşak,  Manisa, Ordu, Samsun, Bayburt, Kırıkkale, Aydın, Tekirdağ,  Adıyaman.

Şuanda evde bakım maaşı yatırılan şehirler yukarıda belirtilmiştir. İlerleyen günlerde kalan şehirlerde de evde bakım maaşlarının yatırılması beklenmektedir.

 

Evde Bakım Maaşı Sorgulaması Yapmak


 

Evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin e-devlet sistemini kullanmaları gerekmektedir. Sisteme giriş yapılması ardından arama bölümüne “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazılması yeterli olmaktadır. Çıkan sayfa üzerinde ilgili ayrıntıların tümü görülebilmektedir.

Diğer bir yöntem olarak ise BAKIYE yazılıp 4747’ye mesaj gönderilebilmektedir. Ziraat Katılım Bankası ilgili bilgileri SMS olarak gönderecektir.

Evde Bakım Maaşı Tutarı

2020 senesinde Evde bakım maaşları Ocak ayı itibariyle 1.460 TL iken Temmuz ayında yapılan zam ile beraber 1.544 TL olarak veriliyor.

Eylül 2020 Evde Bakım Maaşı Alma Koşulları

  • Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporuna sahip olunması
  • Bakıma muhtaç halde olunması
  • Aylık gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden daha fazla olmaması gereklidir.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gereken Belgeler Eylül 2020

  • Sağlık kurulu tarafından ağır engelli onayı almış raporun fotokopisi
  • Bakıcının ve engellinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engellinin varsa öğrenim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınan hane halkı kimlik bildirim formu
  • Gelir durumu beyan belgesi ve evde çalışan veya emekli olan herkese ait maaş bordroları
  • Engellinin ve hanede yaşayan kişilerin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri
  • Engelli kişinin anne ve babası boşanmışsa boşanma kararının fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararının fotokopisi

Kimler Evde Bakım Maaşından Faydalanabilir?

Evde bakım maaşından faydalanabilmek için engeli bulunan vatandaş ile akraba olunması gerekmektedir. Kişinin herhangi bir akrabası olmaması halinde ise mahkeme tarafından tahsis edilen bir bakıcıya bu maaş verilebilmektedir. Engelli vatandaşa bakacak olan kişinin engelli kişi ile aynı ikametgahta ya da her gün gidip gelecek yakınlıkta oturması gerekmektedir. Günde en az saat engelli vatandaş ile beraber olması ve 24 saat içindeki tüm ihtiyaçlarını gidermesi lazımdır. Bir bakıcı en fazla 2 engelli vatandaşa bakabilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu Yenilenmeli

Evde bakım maaşlarının kesilmemesi için 1-2 senelik olarak verilen sağlık kurulu raporlarının bitiş tarihlerinden itibaren geçerli olacak şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca fotokopileri de Aile e Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 16.09.2020 00:01
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ayse 2020-09-14 00:29:31

Giresun ne zaman yatar acep

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
uğurlum 35 2020-09-15 00:36:27

izmir yattımı acaba

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 16 Eylül 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 16 Eylül 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Eylül 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 16 Eylül 2020 Çarşamba aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 16 Eylül 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 16 Eylül 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 16 Eylül 2020 Çarşamba
A101 market 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 aktüel indirimli kampanya ürünleri kataloğu
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 16 Eylül 2020 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 16 Eylül 2020 Çarşamba
Rusya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
E-Devlet İhtiyaç Sahibi Ailelere Belediyeler Tarafından Yapılan Maddi Yardımlar Neler?
Köye dönüş desteği için başvuru şartları nedir? Kimler köye dönüş desteğinden yararlanabilir? Köye dönüş deteği miktarı ve başvuru şartları
Carrefour ramazan paketi fiyatları ve içerikleri 2020
Kanal 7 Ramazan programı sunucusu Mustafa Karataş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Kimse Bilmez dizisi Özgü Kaya ve Keremcem düeti dizi takipçilerinin beğenisini kazandı!
Hekimoğlu dizisinin Aysel Hemşire'si Dilan Serinyel'in hayat hikayesi!
Devlet hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği 2020
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal'ın hayatı!
Menajerimi Ara dizisinde Barış karakterini Deniz Can Aktaş canlandırıyor
Bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları - Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve diğer bankalar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.