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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Nisan 2021 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Gündemde dikkat çeken Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi haberini 11.04.2021 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 00:02
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Nisan 2021 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
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Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım fiyatı verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır. Nisan ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.

11 Nisan 2021 Pazar Evde Bakım Aylığı Yatan İller

11 Nisan 2021 Pazar günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

11 Nisan 2021 Pazar günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

1- Amasya 2- Kırklareli 3- Edine
4- Osmaniye 5- Samsun 6-
7- 8- 9-
10- 11- 12-
13- 14- 15-
16- 17- 18-
19- 20- 21-
22- 23- 24-
25- 26- 27-
28- 29- 30-
31- 32- 33-
34- 35- 36-
37- 38- 39-
40- 41- 42-
43- 44- 45-
46- 47- 48-

E-devlet Nisan Evde Bakım Parası Sorgulama

E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

2021 yılı evde bakım ücreti

2021 yılı zamlı maaşlar Nisan ayında yatacaktır. 2021 ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Mart- 30 Haziran 2021  1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayısıs, Haziran, Temmuz aylarında ücretler 1657,86 TL yatacaktır. 01 Mart 2021 tarihi ve 31 Aralık 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

11 Nisan 2021 ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

  • Bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
  • Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

11 Nisan 2021 Pazar evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

  • Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
  • Engelli bireyin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Engelli bireyin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
  • Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
  • Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
  • Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Aylıktan faydanılacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.




Son Güncelleme: 11.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
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