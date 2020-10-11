İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye sert tepki: 'Beyonce'nin replikası'
Son Dakika
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye sert tepki:...
İstanbul'da alabora olan teknede yaşam mücadelesi! 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kurtarıldı
İstanbul'da alabora olan teknede yaşam...
İzmir'de sahte içkiden can kayıpları artıyor! 6 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de sahte içkiden can kayıpları...
Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya uğrayan Berfin'den flaş çıkış: Affetiğim için pişman oldum
Eski sevgilisi tarafından asitli saldırıya...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Ekim 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 11 Ekim 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

11 Ekim 2020 Pazar 00:01
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Ekim 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Takip Et:

Ağır hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların bakımlarına yardımcı olabilmek adına devlet her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine evde bakım maaşını sağlamaktadır. Ülkemizde bu yardımdan faydalanan binlerce kişi bulunmaktadır. Bu kişiler evde bakım maaşlarının Ekim ayında hangi illerde yatırılıp hangilerinde yatırılmadığını merak etmektedirler.

10 Ekim 2020 Evde Bakım Maaşı Yatan İller

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 10 Ekim 2020 tarihi itibarıyla henüz illerde ödemeler yapılmadı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.

10 Ekim Cuma günü  itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir;

1- Aksaray 2- Tokat 3- Afyonkarahisar
4- Kırıkkale 5- Ordu 6- Kırklareli
7- Diyarbakır 8- Edine 9- Zonguldak
10- Mersin 11- Konya 12- Şanlıurfa
13- Tekirdağ 14- Aydın 15- Manisa
16- Uşak 17- İstanbul 18- Denizli
19- Bilecik 20- Adıyaman 21- Samsun
22- Antalya 23- Hatay 24- Kayseri
25- Bursa 26- İzmir 27- Giresun
28- Adana 29- Balıkesir 30- Bolu
31- Sakarya 32- Osmaniye 33- Çanakkale
34- Karabük

Evde Bakım Maaşı Sorgulaması Yapmak


Evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin e-devlet sistemini kullanmaları gerekmektedir. Sisteme giriş yapılması ardından arama bölümüne “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazılması yeterli olmaktadır. Çıkan sayfa üzerinde ilgili ayrıntıların tümü görülebilmektedir.

Diğer bir yöntem olarak ise BAKIYE yazılıp 4747’ye mesaj gönderilebilmektedir. Ziraat Katılım Bankası ilgili bilgileri SMS olarak gönderecektir.

Evde Bakım Maaşı Tutarı

2020 senesinde Evde bakım maaşları Ocak ayı itibariyle 1.460 TL iken Temmuz ayında yapılan zam ile beraber 1.544 TL olarak veriliyor. Yeni yapılan düzenlemelere göre tutar 1.612 TL olarak verilecek.

Ekim 2020 Evde Bakım Maaşı Alma Koşulları

  • Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporuna sahip olunması
  • Bakıma muhtaç halde olunması
  • Aylık gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden daha fazla olmaması gereklidir.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gereken Belgeler Ekim 2020

  • Sağlık kurulu tarafından ağır engelli onayı almış raporun fotokopisi
  • Bakıcının ve engellinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engellinin varsa öğrenim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınan hane halkı kimlik bildirim formu
  • Gelir durumu beyan belgesi ve evde çalışan veya emekli olan herkese ait maaş bordroları
  • Engellinin ve hanede yaşayan kişilerin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri
  • Engelli kişinin anne ve babası boşanmışsa boşanma kararının fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisi varsa, vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararının fotokopisi

Kimler Evde Bakım Maaşından Faydalanabilir?

Evde bakım maaşından faydalanabilmek için engeli bulunan vatandaş ile akraba olunması gerekmektedir. Kişinin herhangi bir akrabası olmaması halinde ise mahkeme tarafından tahsis edilen bir bakıcıya bu maaş verilebilmektedir. Engelli vatandaşa bakacak olan kişinin engelli kişi ile aynı ikametgahta ya da her gün gidip gelecek yakınlıkta oturması gerekmektedir. Günde en az saat engelli vatandaş ile beraber olması ve 24 saat içindeki tüm ihtiyaçlarını gidermesi lazımdır. Bir bakıcı en fazla 2 engelli vatandaşa bakabilmektedir.

Sağlık Kurulu Raporu Yenilenmeli

Evde bakım maaşlarının kesilmemesi için 1-2 senelik olarak verilen sağlık kurulu raporlarının bitiş tarihlerinden itibaren geçerli olacak şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca fotokopileri de Aile e Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 11.10.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 11 Ekim 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 11 Ekim 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 11 Ekim 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 11 Ekim 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 11 Ekim 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 11 Ekim 2020 Pazar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 11 Ekim 2020 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 11 Ekim 2020 Pazar
Kamera Arkası sunucusu? Beyza Şekerci kimdir, nereli yaşı kaç?
Tövbeler Olsun bitti mi, yayından kaldırıldı mı? 11 Ekim TRT 1 Tövbeler Olsun 11 Ekim neden yok?
Memur maaş zammı ne kadar olacak? 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları
Askere gidecek olanlar Covid-19 testi yaptırmak zorunda
Nogay çayı nedir? Lezzetiyle anılan Nogay çayı nasıl yapılır? Nogay çayının faydaları nelerdir?
Kanalların yayın akışları 22 Kasım Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Oyna Kazan editör kıyağı ve ipucu joker 6 Temmuz 2019 Cumartesi
Huawei EMUI11 Güncellemesi hangi telefon modellerine gelecek?
Güldür Güldür Show 2020- 2021 sezonu oyuncu kadrosu belli oldu!
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisi Füsun kimdir? Dilara Aksüyek’in yer aldığı diziler
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru şartları ve adresi
10 Ekim 2020 Cumartesi Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 10 Ekim 2020 Cumartesi Koronavirüs sonuçları
Çatı Katı Aşk Şirin karakterini kim canlandırıyor? Selin Şekerci kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.