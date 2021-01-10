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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Ocak 2021 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 10 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 05:32
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Ocak 2021 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
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Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım fiyatı verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır. Ocak ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.

 10 Ocak 2021 Evde Bakım Aylığı Yatan İller

10 Ocak 2021 Pazar günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

Ödeme Yapılan Şehirler

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Evde Bakım Parası Sorgulama

E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

2021 yılı evde bakım ücreti

2020 Ocak ayından itibaren aylık 1.460 TL iken Temmuz ayında yapılan zam ile 1.544 TL olmuştur.2021 evde bakım ücreti 1.658 TL 19 kuruştur.

2021 Ocak ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

  • Bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
  • Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

2021 Ocak ayı evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

  • Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
  • Engelli kişinin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
  • Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
  • Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisis varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
  • Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Evde bakım aylığından faydanılacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 10.01.2021 05:32
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Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
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