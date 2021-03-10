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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Mart 2021 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 10 Mart 2021 Çarşamba tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

10 Mart 2021 Çarşamba 00:02
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 10 Mart 2021 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
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Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli insanların bakımına destek olmak için devlet tarafından her ay yardım fiyatı verilmektedir. Ülkemizde birçok vatandaşımız bu destekten yararlanmaktadır. Mart ayında hangi illerde ücretlerin yatırılıp yatırılmadığı merak edilmektedir.

10 Mart 2021 Çarşamba Evde Bakım Aylığı Yatan İller

10 Mart 2021 Çarşamba günü itibariyle ülkemizde evde bakım maaşı yatırılan iller henüz belli olmamıştır. Belli olduğu zaman haberimizde aktaracağız.

10 Mart 2021 Çarşamba  günü itibariyle ödeme yapılan şehirler güncel listesi

10 Mart 2021 itibari ile evde bakım ücreti yatan iller şunlardır;

1- Bolu 2-  Tokat 3- 
4-  5-  6- 
     

E-devlet Evde Bakım Parası Sorgulama


E-devlet sisteminden giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz. Sistemden 'Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama' arama yapılarak bilgiye ulaşmış olursunuz.

Başka bir yoldan da bilgiye sahip olabilirsiniz. BAKIYE yaz 4747' ye gönder ve Ziraat Bankası size SMS ile bilgilendirme yapacaktır.

2021 yılı evde bakım ücreti

2021 yılı zamlı maaşlar Mart ayında yatacaktır. 2021 yılı ilk altı ay için evde bakım ücreti 1657,86 TL'dir. 1 Mart- 30 Haziran 2021 yılı evde bakım ücretleri 1657,86 TL'dir. Hesaplarınıza Mart, Nisan, Mayısıs, Haziran, Temmuz aylarında evde bakım ücretleri 1657,86 TL yatacaktır. 01 Mart 2021 tarihi ve 31 Aralık 2021 tarihinde evde bakım ücretleri hanede kişi başına düşen gelir aylık gelir sınırı 1705,06 TL olmuştur.

10 Mart 2021 Çarşamba ayı evde bakım ücreti alma gereklilikleri

  • Bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ağır engelli olduğuna dair sağlık raporu
  • Aylık net gelir 2/3'ünden fazla olmamalıdır.

10 Mart 2021 Çarşamba evde bakım ücreti alması için gereken evraklar

  • Ağır engelli onaylı sağlık raporunun fotokopisi
  • Engelli kişinin ve bakacak olan kişinin kimlik fotokopisi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli kişinin eğitim durumunu belirten belge
  • Muhtarlıktan alınana haneye ait kimlik bildirim fonu
  • Gelir durumu beyan belgesi, emekli ya da çalışan kişilerin maaş bordroları
  • Engelli kişinin annesi, babası boşanmış ise boşnma kararına ait belgenin fotokopisi
  • Engelli kişinin vasisis varsa, vasi atanmasına karşı mahkemenin kararı
  • Engelli kişinin veya ilesinin varsa tapu veya ruhsat fotokopileri

Evde bakım ücretinden kimler faydalanabilirler?

Evde bakım aylığından faydanılacak kişinin, engelli vatandaş ile arasında kan bağı bulunması gerekir. Kan bağı olmayan kişilerin mahkemeye başvurarak mahkeme tarafından bakıcıya maaş vermektedir. Bakacak olan kişinin engelli vatandaş ile aynı evde oturmaları gerekmektedir. 24 saat içindeki engelli kişinin ihtiyaçlarını gidermesi gerekmektedir. Bir bakıcı en az 2 engelli vatandaşa bakabilir.

Sağlık raporu yenilenmesi

Evde bakım ücretlerinin kesilmemesi için 1-2 senelik verilen sağlık raporlarını yenilemeleri gerekir. Bitiş tarihinden itibaren geçerli olması için yenilenmesi lazım. Fotokopilerinde Aile Sosyal Politikalar İl ya da İlçe Müdürlüğüne verilmelidir.



Son Güncelleme: 10.03.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
8 EkimBakım Maaşı
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